¿Qué se sabe de…? La Mujer Invisible embarazada, el hijo de Angelina Jolie que triunfa en el ring y la fan más argentina de J Balvin

LA DULCE ESPERA DE UNA HEROÍNA

El 24 de julio se estrena en Argentina Los 4 Fantásticos: primeros pasos. El cuarteto protagonista de la nueva película de Marvel está integrado por Vanessa Kirby (37) en la piel de la Mujer Invisible, Pedro Pascal –uno de los actores del momento–, que interpreta a Mister Fantástico, Joseph Quinn en el papel de la Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach, quien da vida a La Mole. Y, como toda esperadísima superproducción, tuvo ruedas de prensa, encuentros con los fans y estrenos de gala en diferentes puntos del mundo. Kirby reveló su embarazo (se trata de su primer hijo con su prometido, Paul Rabil) durante la presentación del film en la CCXP México 2025, mostrando su pancita en la alfombra roja y desde entonces desfiló los looks premamá más sensuales y estilosos en cada una de sus apariciones públicas.

Durante la rueda de prensa en The Corinthia Hotel de Londres: llevó un vestido con capucha, de línea entallada y sin mangas Getty Images

En el estreno de la película en Londres, la actriz británica optó por un innovador strapless confeccionado con flecos de abalorios de Loewe. Getty Images

Para una reunión de fans en el Das Center de Berlín, lució un diseño de Alaïa con “cortes” a la altura de la cadera. Otra vez con sandalias de Blahnik. Getty Images

En el Espace Niemeyer de París, Vanessa llevó un vestido escote halter, de línea trapecio con el bajo asimétrico, de Givenchy, que acompañó con sandalias Manolo Blahnik y joyas Cartier. Getty Images

CON LA CAMISETA PUESTA

La cordobesa Valentina Ferrer (39) se puso la camiseta. Y no cualquiera. Para asistir a la primera e histórica final del Mundial de Clubes 2025, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en los Estados Unidos, la modelo argentina llevó una remera histórica: la que la selección argentina usó para la Copa del Mundo de 1994 y no cualquiera, sino una con el número diez… Una romántica manera de acompañar desde la tribuna a su amor, J Balvin (49). Sucede que, con un aplaudidísimo espectáculo de reguetón y pop, el colombiano inauguró el tradicional y codiciado show del entretiempo del partido entre Chelsea y Paris Saint Germain. “¡Vamos, mi amor; este medio tiempo es tuyo!”, fue uno de los primeros posteos que la empresaria argentina compartió con sus 1,3 millones de seguidores en sus redes sociales. Instalada en el palco de un estadio que el domingo desbordaba de gente, Valentina fue subiendo pequeños fragmentos de la aplaudida actuación de J Balvin, que dejó las tribunas encendidas para los shows de Chris Martin –el vocalista de Coldplay–, la norteamericana Doja Cat y la nigeriana Tems. “Orgullosa de mi amor. Te amo”, escribió.

La pareja, en la gold carpet del evento organizado por la FIFA. Getty Images

Valentina, con la camiseta que la selección argentina usó en los 90 (fue rediseñada y relanzada recientemente), una elección que hizo delirar a sus seguidores en Instagram. Getty Images

Pantalón blanco, botas texanas y sombrero cowboy completaban el outfit de la cordobesa.

EL HEREDERO QUE CONQUISTA EL RING

A sus 17 años recién cumplidos, Knox Léon, el hijo mellizo de Angelina Jolie y Brad Pitt, encontró su pasión en el Muay Thai, disciplina que no sólo transformó su físico, sino también su presencia pública. Hace unos días, Knox celebró su cumpleaños de una manera poco convencional: ganando una competencia del también conocido como boxeo tailandés en el evento técnico IKF Point Muay Thai. Rápidamente la comparación con su padre en la película El club de la pelea no se hizo esperar, pero la diferencia está en que no Knox no actúa, sino que pelea de verdad.

Postura de ganador. El hijo de Angelina y Brad posa orgulloso con los puños cerrados, su protector bucal puesto y la medalla colgada de su cuello. Knox es alumno de la escuela de artes marciales Team Mana Muay Thai, en Los Ángeles.

En un gesto que conmovió a muchos, Angelina fue vista entre el público del torneo, vestida de negro y con una sonrisa discreta, acompañada por su hija Vivienne. La actriz no dudó en apoyar a su hijo en este momento tan especial. “Angelina hizo una aparición en nuestro show”, compartió Ryan Hodges, vicepresidente de operaciones del evento.

La estrella de Hollywood acompañó a su hijo durante la competición.

De gala para los Governors Awards en el Dolby Theatre, en noviembre de 2024. Getty Images