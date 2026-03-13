Michelle Pfeiffer, un matrimonio de más de 30 años y el secreto del éxito de una relación duradera

A fines de 2025, cuando celebraba un nuevo aniversario de su boda con David E. Kelley (69), Michelle Pfeiffer (67) escribió en su cuenta de Instagram un mensaje que compartió con sus 3,6 millones de seguidores: “32 años de suerte en el amor”. Y no es para menos. Junto con el aclamado guionista y productor de televisión, la actriz tres veces nominada al Oscar ha construido uno de los matrimonios más estables de Hollywood. Pero, lejos de lo que pueda pensarse, el secreto del éxito de su relación no es tanta cosa de suerte sino, más bien, de compartir valores y de establecer límites. Uno de ellos ha sido no mezclar la vida personal y la profesional. “Muchas parejas que parecen tener un gran matrimonio y que trabajan juntas, al año siguiente ya están pidiendo el divorcio”, suele repetir ella. De allí que hayan evitado trabajar juntos, una regla que han roto recién ahora, después de tres décadas, al anunciar que harán la serie Margo’s Got Money Troubles. La discreción ha sido otro de sus grandes pilares: la pareja esquiva los eventos y las alfombras rojas salvo por raras excepciones, como la que se vivió el 9 de marzo pasado, en Nueva York. Durante el estreno de The Madison, una serie de Paramount+, presumieron, sonrientes y de la mano, su amor ante las cámaras.

Unidos, en el estreno de "The Madison" en el Lincoln Center de Nueva York, el 9 de marzo pasado. Para esta ocasión que sorprendió a todos, ella lució un conjunto de chaqueta de cuero con una falda fluida y unos stilettos haciendo juego Getty Images

UNA PELÍCULA DE TERROR Y UN FINAL FELIZ

La historia de amor de Michelle y David, que es creador de éxitos como Big Little Lies o Ally McBeal, comenzó en enero de 1993. Se conocieron en una cita a ciegas bastante original: fueron al cine a ver Drácula, la película de Bram Stoker Y, en un primer momento, el encuentro no salió bien. “No hablamos en toda la noche. Luego, él se fue a una fiesta. Me llamó dos días después…y eso tampoco estuvo bien”, contó Michelle en The Drew Barrymore Show. Por suerte, hubo revancha: “Llamó por teléfono y hablamos durante una hora”.

En los Golden Globes de 1993, en el Beverly Hilton Hotel, en California Getty Images

Diez meses después, el 13 de noviembre de 1993, la pareja se casó en Santa Bárbara, California. Poco después, David le dio su apellido a Claudia Rose (hoy tiene 33), la hija que Michelle había adoptado y recibido en su casa dos meses después de aquella memorable cita a ciegas. En 1994, nació John Henry (32) el único hijo biológico de la pareja.

Michelle y David, en 2007, llegando al estreno de la película "Hairspray" en Mann Village Theatre, en California, con Claudia Rose y John Henry, sus dos hijos, en una de las pocas apariciones públicas que han hecho todos juntos en familia Getty Images

Junto con Claudia Rose, que es licenciada en Lengua y Literatura Eslava y que, en 2024, la convirtió en abuela

La actriz y el productor viven, desde 2022, en Pacific Palisades Riviera, en Los Ángeles, donde están empezando una nueva etapa: ser abuelos. En 2024, luego de que Claudia tuvo su primera hija, Michelle reveló que la experiencia era “como el paraíso”.