Recién casados: Quién es la argentina que conquistó a Imanol Arias y se convirtió en su cuarta mujer

En la puerta de su casa de Madrid, decenas de periodistas aguardaban las primeras palabras de Imanol Arias (69) tras haber confirmado el miércoles 14 la noticia de su reciente boda. Sin embargo, el reconocido actor español prefirió no dar detalles sobre su flamante matrimonio y, acompañado de su mujer, la argentina Nélida Inés Grajales, partió de luna de miel con destino a Bilbao. “No quiero comentar nada”, dijo Imanol a los medios antes de abordar el auto que lo llevaría al aeropuerto de la capital española.

Los recién casados hoy, minutos antes de abordar un avión con destino a Bilbao G3/The Grosby Group

Si bien trascendió poca información sobre “Nelita”, así la llaman sus más íntimos, se sabe que es abogada experta en derechos humanos, recibida en la Universidad Nacional de la Plata, y que trabajó como administrativa en la Cámara de Diputados de la Nación y como asesora en el Senado entre 2013 y 2021.

Hoy, ella tiene negocios en la industria de la carne, en especial de la raza angus. “Su anterior marido era un gran ganadero. No sabes la carne que tengo en casa... Ahora está analizando la diferencia entre la chuleta nuestra y la carne argentina. Estaremos en Bilbao y San Sebastián, recorriendo restaurantes”, dijo el actor en una reciente entrevista concedida a El Correo Vasco.

Una de las primeras fotos de Arias y Grajales, mientras paseaban por las calles de Madrid, en 2024 Europa Press Entertainment - Europa Press

Imanol y Nelita -como la llaman sus íntimos-, ya se conocían, pero se reencontraron hace poco más de un año, cuando el actor llegó a la Argentina para presentar la obra Mejor no decirlo: eran vecinos en Buenos Aires Europa Press Entertainment - Europa Press

Durante dicho reportaje, Imanol también contó que conoció a su actual mujer hace unos años, pero que se reencontraron en 2024 cuando él inició una gira por Argentina con su obra Mejor no decirlo, junto a Mercedes Morán. “Nos encontramos un día, nada más, quince minutos, en un festival de Punta del Este, y luego nos volvimos a ver en Buenos Aires porque éramos vecinos. Al final, hemos decidido que vamos a cuidarnos y a estar juntos lo que nos queda”, reveló días después de su enlace.

Su primera mujer fue la actriz Socorro Anadón, con quien se casó en 1980. Tres años después se separaron (la imagen es de una obra de teatro en la que ella participa)

Imanol Arias junto la actriz y periodista española Pastora Vega, madre de sus hijos Jon y Daniel. Estuvieron juntos 25 años. Hoy, el actor se prepara para ser abuelo. Hace tan sólo diez días, su hijo Jon y su nuera, Alba Ribas, anunciaron que serán padres por primera vez Rafa Samano - Cover

Arias con su última pareja antes de Nelita, la fotógrafa y diseñadora Irene Meritxell. Fue en la alfombra roja de la gala Starlite en 2012. Se casaron en 2017 y en 2021 se divorciaron JORGE GUERRERO - AFP

Esta no es la primera vez que Imanol Arias da el “sí, quiero”. En 1980 se casó con la actriz Socorro Anadón y tres años después firmó el divorcio. En 1984, comenzó una relación con la periodista y actriz española Pastora Vega, madre de sus hijos Jon y Daniel, y estuvieron juntos hasta 2009. A pesar de haber mantenido una relación estable de 25 años, la realidad es que Arias y Vega nunca se casaron formalmente.

En 2010, inició un romance con la fotógrafa Irene Meritxell, con quien se casó en 2017 y se separó cuatro años más tarde.