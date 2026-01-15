LA NACION

Recién casados: Quién es la argentina que conquistó a Imanol Arias y se convirtió en su cuarta mujer

El actor español confirmó que se casó con Nelita Grajales, una abogada que había conocido hace tiempo y con quien se reencontró hace un año en Buenos Aires

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
"Hemos decidido que vamos a cuidarnos y a estar juntos lo que nos queda”, dijo Arias sobre su matrimonio con la argentina Nélida "Nelita" Grajales
"Hemos decidido que vamos a cuidarnos y a estar juntos lo que nos queda”, dijo Arias sobre su matrimonio con la argentina Nélida "Nelita" GrajalesJuan Naharro Gimenez - Getty Images Europe

En la puerta de su casa de Madrid, decenas de periodistas aguardaban las primeras palabras de Imanol Arias (69) tras haber confirmado el miércoles 14 la noticia de su reciente boda. Sin embargo, el reconocido actor español prefirió no dar detalles sobre su flamante matrimonio y, acompañado de su mujer, la argentina Nélida Inés Grajales, partió de luna de miel con destino a Bilbao. “No quiero comentar nada”, dijo Imanol a los medios antes de abordar el auto que lo llevaría al aeropuerto de la capital española.

Los recién casados hoy, minutos antes de abordar un avión con destino a Bilbao
Los recién casados hoy, minutos antes de abordar un avión con destino a BilbaoG3/The Grosby Group

Si bien trascendió poca información sobre “Nelita”, así la llaman sus más íntimos, se sabe que es abogada experta en derechos humanos, recibida en la Universidad Nacional de la Plata, y que trabajó como administrativa en la Cámara de Diputados de la Nación y como asesora en el Senado entre 2013 y 2021.

Hoy, ella tiene negocios en la industria de la carne, en especial de la raza angus. “Su anterior marido era un gran ganadero. No sabes la carne que tengo en casa... Ahora está analizando la diferencia entre la chuleta nuestra y la carne argentina. Estaremos en Bilbao y San Sebastián, recorriendo restaurantes”, dijo el actor en una reciente entrevista concedida a El Correo Vasco.

Una de las primeras fotos de Arias y Grajales, mientras paseaban por las calles de Madrid, en 2024
Una de las primeras fotos de Arias y Grajales, mientras paseaban por las calles de Madrid, en 2024Europa Press Entertainment - Europa Press
Imanol y Nelita -como la llaman sus íntimos-, ya se conocían, pero se reencontraron hace poco más de un año, cuando el actor llegó a la Argentina para presentar la obra Mejor no decirlo: eran vecinos en Buenos Aires
Imanol y Nelita -como la llaman sus íntimos-, ya se conocían, pero se reencontraron hace poco más de un año, cuando el actor llegó a la Argentina para presentar la obra Mejor no decirlo: eran vecinos en Buenos AiresEuropa Press Entertainment - Europa Press

Durante dicho reportaje, Imanol también contó que conoció a su actual mujer hace unos años, pero que se reencontraron en 2024 cuando él inició una gira por Argentina con su obra Mejor no decirlo, junto a Mercedes Morán. “Nos encontramos un día, nada más, quince minutos, en un festival de Punta del Este, y luego nos volvimos a ver en Buenos Aires porque éramos vecinos. Al final, hemos decidido que vamos a cuidarnos y a estar juntos lo que nos queda”, reveló días después de su enlace.

Su primera mujer fue la actriz Socorro Anadón, con quien se casó en 1980. Tres años después se separaron (la imagen es de una obra de teatro en la que ella participa)
Su primera mujer fue la actriz Socorro Anadón, con quien se casó en 1980. Tres años después se separaron (la imagen es de una obra de teatro en la que ella participa)
Imanol Arias junto la actriz y periodista española Pastora Vega, madre de sus hijos Jon y Daniel. Estuvieron juntos 25 años. Hoy, el actor se prepara para ser abuelo. Hace tan sólo diez días, su hijo Jon y su nuera, Alba Ribas, anunciaron que serán padres por primera vez
Imanol Arias junto la actriz y periodista española Pastora Vega, madre de sus hijos Jon y Daniel. Estuvieron juntos 25 años. Hoy, el actor se prepara para ser abuelo. Hace tan sólo diez días, su hijo Jon y su nuera, Alba Ribas, anunciaron que serán padres por primera vezRafa Samano - Cover
Arias con su última pareja antes de Nelita, la fotógrafa y diseñadora Irene Meritxell. Fue en la alfombra roja de la gala Starlite en 2012. Se casaron en 2017 y en 2021 se divorciaron
Arias con su última pareja antes de Nelita, la fotógrafa y diseñadora Irene Meritxell. Fue en la alfombra roja de la gala Starlite en 2012. Se casaron en 2017 y en 2021 se divorciaron JORGE GUERRERO - AFP

Esta no es la primera vez que Imanol Arias da el “sí, quiero”. En 1980 se casó con la actriz Socorro Anadón y tres años después firmó el divorcio. En 1984, comenzó una relación con la periodista y actriz española Pastora Vega, madre de sus hijos Jon y Daniel, y estuvieron juntos hasta 2009. A pesar de haber mantenido una relación estable de 25 años, la realidad es que Arias y Vega nunca se casaron formalmente.

En 2010, inició un romance con la fotógrafa Irene Meritxell, con quien se casó en 2017 y se separó cuatro años más tarde.

LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Los personajes, los looks y la emoción de una tarde de polo top en Punta del Este
    1

    Todas las fotos. Los personajes, los looks y la emoción de una tarde de polo top en Punta del Este

  2. Romances de estreno, parejas que celebran su segundo año bajo el sol de Punta del Este… y el rumor más caliente
    2

    Verano de amor. Romances de estreno, parejas que celebran su segundo año bajo el sol de Punta del Este… y el rumor más caliente

  3. Por culpa del ex príncipe Andrés, sus hijas Beatriz y Eugenia podrían perder gran parte de su herencia
    3

    Otra factura de Epstein. Por culpa del ex príncipe Andrés, sus hijas Beatriz y Eugenia podrían perder gran parte de su herencia

  4. La princesa marcada por la tragedia que se convirtió en la mujer más rica de la realeza europea
    4

    Viuda de oro. La princesa marcada por la tragedia que se convirtió en la mujer más rica de la realeza europea

Cargando banners ...