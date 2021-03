Roberto Devorik. “Meghan y Diana fueron víctimas de la maquinaria de Buckingham”

Un cuarto de siglo después de que Lady Di rompiera el silencio sobre su vida en la realeza, Meghan Markle hizo lo mismo. Para algunos, incluido el propio príncipe Harry, las historias de ambas mujeres son muy similares. “Lo que veía era que la historia se repetía”, dijo el hijo menor de Diana, aunque describió el tratamiento que recibió su mujer como “mucho más peligroso” debido a las redes sociales y al racismo. Según The New York Times, los duques de Sussex “parecen decididos a posicionar a Meghan como una Diana de la actualidad, una mujer maltratada por su familia política, menos pecadora que víctima de los pecados de los demás”.

Roberto Devorik, amigo y confidente de Diana de Gales durante diecisiete años, no está de acuerdo con las insistentes comparaciones entre Lady Di y Meghan. “No se parecen en nada. No está bien que se las compare. Diana estaba sola como un perro cuando decidió hablar (refiriéndose a la mítica entrevista que dio la princesa a la BBC en 1995). Ella no tenía ninguna contención, ni de su familia ni de su marido”, afirma Devorik en conversación telefónica con ¡HOLA! desde Punta del Este, donde vio la entrevista de los Sussex. “Meghan, en cambio, tiene todo el apoyo de Harry. Él la contiene y protege y renunció a todo por ella”, añade el empresario, que acompañó a la princesa de Gales en numerosos viajes y eventos oficiales y que conoce a sus hijos, William y Harry, desde que eran chicos. A Devorik le resulta irónico que Oprah Winfrey haya conseguido la entrevista con los Sussex, considerada ya como “la entrevista del siglo”, veinticincocaños después de que la famosa presentadora estadounidense lo intentara con la princesa de Gales. “Yo conocí a Oprah. Dos veces le pidió una entrevista a Diana. La primera vez, la princesa rechazó la oferta. La segunda vez, iba a aceptar, pero murió antes de poder hacerla. Ahora, tanto tiempo después, se cierra el círculo”, dice el empresario.

Devorik acompañó a Diana en numerosos viajes y eventos oficiales y conoce a sus hijos, William y Harry, desde que eran chicos. En la foto, los vemos con Barbra Streisand y Nick Nolte durante una gala que Roberto organizó para recaudar fondos para la lucha contra el sida.

–¿Diana se arrepintió de dar aquella entrevista a Martin Bashir en la BBC en la que reveló que en su matrimonio “eran tres”?

–No, Diana no se arrepintió. Ella, viéndola muchos años después, dijo que la habría hecho de otra manera. Nos dijo que habría pedido un consejo, que en ese momento no pidió. Yo estaba en Buenos Aires con su secretario privado, preparando una visita de la princesa y ella estaba en el Palacio de Kensington dando la entrevista. No nos dijo nada hasta que terminó.

–¿Cree que el príncipe Harry se va a arrepentir de haber hablado de su familia como lo hizo?

–No lo sé. Es un chico impredecible… Ha sufrido mucho.

–Se habla mucho del parecido entre Diana y Meghan. ¿Usted lo ve así?

–No se parecen en nada. Diana se casó muy joven, era inocente e inexperta, pero provenía de una de las mejores familias del Reino Unido y no le costó adaptarse al protocolo. Meghan ya era toda una mujer cuando se casó y conocía mucho mundo, aunque desconocía completamente el funcionamiento de la vida de los Windsor. Creía que iba a estar todo el día desfilando sobre una alfombra roja y la vida de los Windsor no es así. Estar dentro de la familia real no es una wedding cake. Lo que sí tienen en común ambas es que fueron víctimas del peso de la maquinaria del Palacio de Buckingham, que opera como si fuera una trituradora. Eso no cambió. La familia real no se ha modernizado, sigue anclada en el pasado…

–¿No aprendieron de los errores que se cometieron con Diana?

–Sí, aprendieron de los errores, pero no lo suficiente.

–¿Qué es lo que más lo sorprendió de la entrevista de los duques de Sussex?

–Que Meghan no haya dicho quién es el supuesto miembro racista de la familia real. Está poniendo en juego la honorabilidad de toda la Corona por no decir quién es. Yo, como todos, tengo una idea de quién podría ser.

–Entonces, ¿cree que son ciertas las acusaciones de racismo?

–En la Corona hay muchos actores y estoy seguro de que debe haber alguno que es racista…

