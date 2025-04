Se casó Christian Petersen. Las fotos y todos los detalles de su boda con Sofía Zelaschi junto a 150 invitados en San Isidro

Para su gran día, Sofía eligió un vestido de líneas simples confeccionado en shantung de seda off white, con corte a la cintura y falda sutilmente fruncida y chal de organza, de la diseñadora Agus Chueizer. fotos: Verena Algranti

Los novios intercambian los anillos frente a su amigo y actor, Juan Chapur, elegido para oficiar la ceremonia. fotos: Verena Algranti

La novia llegó escoltada por su hijo Lolo, quien vistió un traje beige con camisa blanca. Completó su look con un ramo de calas tubo verdes y moluccellas. fotos: Verena Algranti

Acompañados por hijos de amigos, Lorenzo (heredero de la novia), los recién casados les agradecieron a sus íntimos. fotos: Verena Algranti

“Siempre gana quien sabe amar”, rezaba la invitación a la boda de Christian Petersen (55) y Sofía Zelaschi (29) celebrada el pasado Viernes Santo en el reconocido restaurante que el cocinero y empresario gastronómico tiene en San Isidro, Hermanos. En una ceremonia junto a 150 invitados, la pareja dio el “sí, quiero”, después de cinco años de relación. “Fue un día muy especial para celebrar el amor. Con Sofi lo hicimos a nuestro estilo, muy distendido, en una fiesta jovial, entre amigos y familiares. Siempre lo voy a recordar como un momento adonde volver y ser feliz”, cuenta en exclusiva Petersen a ¡HOLA! Argentina.

“Fue un día muy especial para celebrar el amor. Lo hicimos con Sofi a nuestro estilo, muy distendido, en una fiesta jovial, entre amigos y familiares” , dijo el empresario gastronómico tras la ceremonia. fotos: Verena Algranti

Cerca de la parrilla del restaurante, los novios fueron captados en un instante romántico. “El arte, San Isidro y el campo nos une, nos mueve, nos construye. Y eso que compartimos es tan maravilloso que decidimos casarnos”, nos reveló Petersen hace cuatro meses, cuando nos anunció en exclusiva su boda con Sofía. fotos: Verena Algranti

Vestida con un diseño de Agus Chueizer, Sofía caminó hacia un improvisado altar, ambientado con margaritas y flores silvestres, de la mano de su hijo Lorenzo (9). A un costado, la seguían con la mirada sus hermanos Gabriela y Rafael, mientras un trío de jazz dirigido por el músico Diego Pisano la acompañaba con los primeros acordes de la velada. El cocinero también estuvo rodeado por su círculo más cercano: sus tres hijos, Hans (26), Lars (21) y Francis (17), nacidos de su anterior matrimonio con Mercedes Cristiani, y sus hermanos, Roberto y Lucas. “Fue una ceremonia muy emotiva, todos terminamos con lágrimas en los ojos, siendo felices… Yo aproveché y agradecí a mis hermanos, mis amigos, mis hijos por ser como son. Les dije que los quería mucho. A Sofi le dije lo mucho que la amaba y le agradecí que se aventurara conmigo a formar una familia”, cuenta Christian entusiasmado. Después de que los novios intercambiaran los anillos, la ceremonia –oficiada por su gran amigo y actor Juan Chapur– dio comienzo a una animada fiesta.

“Sofi es una mujer fuerte, sensible, compañera. Alguien que admiro profundamente y que me hace querer ser mejor todos los días”, dice Petersen emocionado. fotos: Verena Algranti

La pareja junto a los hijos de Christian: Lars (21), Francis (17) y Hans (26). fotos: Verena Algranti

La novia recibe el abrazo incondicional de su amiga, Bárbara Biolcati y de sus más íntimas. fotos: Verena Algranti

El menú llevó la firma de los Petersen. “Para este día le pedí una mano a mi chef, Luciana Russo, y por supuesto conté con la ayuda de mi hijo Lars, que también es chef. La idea era que cada uno de los invitados pudiera comer lo que quisiera: quesos, pescados, empanadas, carnes, vegetales… Y de postre: torta rogel, pastafrola y colaciones. Quería ofrecer comida tradicional de nuestro país, simple y rica… esos platos que reflejan el espíritu de hogar y familia que tiene Hermanos. Esa fue mi intención para todas las personas que queremos”, explica Petersen, quien al día siguiente se refugió junto a su mujer en su campo de San Pedro, su lugar en el mundo, para empezar a disfrutar de los primeros días de recién casados. “Sofi hace que en casa se respire felicidad. Me encanta que sea una mujer fuerte, sensible, compañera. La admiro profundamente, ella me hace querer ser mejor todos los días. Verla como madre me conmueve y, al mismo tiempo, me enseña un montón. Y su hijo Lolo es una personita increíble, si vieras lo lindo que es vivir con él. Me encanta poder acompañarlo, ser su padrino”, agrega.

Los invitados disfrutaron un menú de pescados, carnes rojas y vegetales. “Quería ofrecer comida tradicional de nuestro país, simple y rica”, cuenta el chef. fotos: Verena Algranti

La fachada de Hermanos, el restaurante de Petersen ubicado en San Isidro que fue elegido para la fiesta. fotos: Verena Algranti

EL FLECHAZO

Christian y Sofía se conocieron en 2018 durante el programa “El gran premio de la cocina”, donde él era jurado y ella participante. Si bien al principio empezaron siendo amigos, el flechazo los sorprendió al final del concurso.

La invitación a la boda. Fiel al estilo de los novios, el dress code fue relajado: “Como cada uno quiera, cómodos”, decía la tarjeta.

“Yo estaba de novio y ella a punto de casarse, pero se vino a trabajar conmigo. Con el tiempo, nos animamos a algo más. Para ella era una relación moderna, pero para mí, todo era desafiante. Yo, que siempre viví bajo un romanticismo más tradicional, del modelo ‘para toda la vida’, me encontré con algo diferente y más relajado. Nos veíamos cada tanto y eso nos vino bien a los dos. Recién a los dos años empezamos a darle un poco más de formalidad. Nos replanteamos qué era lo que queríamos. ‘A mí me gusta estar en familia, en un lugar de mucha paz y alegría’, me dijo ella. Yo, que quería lo mismo, decidí apostar a nuestra relación”, confesó en una entrevista a ¡HOLA! Argentina.

El novio junto a Raúl Etchebehere, vicepresidente 2° de la Sociedad Rural Argentina, y Nicolás Pino, presidente. fotos: Verena Algranti

Tocó un trío de jazz dirigido por el músico Diego Pisano. fotos: Verena Algranti

Cuatro meses después de aquel reportaje, Petersen cumplió uno de sus sueños más ambicioso: “Tener una casa llena de amor”.

Agradecimientos: Verena Algranti (fotos), Bárbara Biolcati (producción)