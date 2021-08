Sergio Goycochea. Sus primeros pasos como actor de teatro de la mano de Flavio Mendoza

Desde hace dos semanas Sergio Goycochea (57) tiene un nuevo compromiso en su agenda: viernes y sábados por la noche se sube al escenario del teatro Broadway y protagoniza “Bendito tú eres”, el nuevo espectáculo cómico-musical de Flavio Mendoza, donde lo acompaña un elenco de 18 drag-queens y transformistas. La historia está centrada en la figura del ex arquero que se reencuentra con sus ex compañeros de colegio veinte años después y descubre cuánto cambiaron...

–¿Cómo estás viviendo esta experiencia?

–La estoy disfrutando mucho, siempre me gustaron los desafíos y elegí hacerlo en un gran momento de mi vida. Gracias a Dios tengo la posibilidad de hacer cosas que me diviertan, que me generen retos, que me permitan salir de lo cómodo.

Sergio entrando al teatro Broadway para hacer función. Matias Salgado

El ex arquero posa con los fans que lo esperan a la salida. Matias Salgado

–¿Te pone nervioso salir a escena?

–Sí, pero siento que la situación es muy parecida a cuando jugaba: cada función es como un partido. Los nervios cambian pero son una linda sensación porque me permiten estar concentrado y al mismo tiempo, disfrutar de la obra. Y la adrenalina que me genera salir al escenario me encanta porque es algo a lo que me acostumbré toda la vida, primero con el fútbol y después con mi profesión en los medios.

–¿Por qué dijiste que sí a esta propuesta?

–La razón principal es que está Flavio (Mendoza) atrás de todo y eso significa una calidad importante en las producciones. Por otro lado, me parecía interesante hacer algo nuevo y encima con una obra que tiene un mensaje inclusivo. Esta experiencia es una gran enseñanza para mí; me llevó a abrir la cabeza y tener otra mirada en temas como el transformismo que, tal vez, para los tipos de mi generación siempre fueron tabú. Me encanta compartir el escenario con todas estas artistas.

–¿Fantaseás con la idea de seguir haciendo ficción?

–Trato de no pensar en el futuro; disfruto el hoy, el estar arriba del escenario y seguir aprendiendo.

