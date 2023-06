Silvio Berlusconi. Dos matrimonios, infidelidades y varias parejas en la vida sentimental del tres veces premier italiano

escuchar

El lunes 12, tras batallar con una leucemia crónica, murió Silvio Berlusconi (86) en el hospital San Raffaele de Milán, donde había ingresado el viernes pasado con un cuadro de pulmonía (antes, ya había estado internado durante cuarenta y cinco días). Además de su hermano Paolo y de sus cinco hijos (fruto de dos matrimonios), a su lado estaba su última pareja, Marta Fascina, cincuenta y tres años menor y miembro de la Cámara de Diputados italiana por Forza Italia, el partido creado y dirigido por el tres veces ex premier y magnate de los medios.

Marta estudió Letras y Filosofía en la Universidad de Roma, fue periodista de Il Giornale, el periódico de Berlusconi, y trabajó en el departamento de prensa del equipo de fútbol AC Milan, también propiedad del político hasta 2017. En enero de 2018 se animó a la política.

Una imagen publicada por Marta en su Instagram, donde se los muestra cómplices en su casa.

Aunque no se casaron, el año pasado Marta y Silvio celebraron una ceremonia simbólica, una “fiesta del amor”, según definió Il Cavaliere.

Nacida en Melito di Porto Salvo, Calabria, y criada en Portici, Nápoles, Marta estudió Letras y Filosofía en la Universidad de Roma, fue periodista de Il Giornale, el periódico de Berlusconi, y trabajó en el departamento de prensa del equipo de fútbol AC Milan, también propiedad del político hasta 2017. En enero de 2018 se animó a la política. “La relación de amor, estima y respeto que me une a la señora Marta Fascina es tan profunda y sólida que no hay necesidad de formalizarla con matrimonio”, aseguró el político hace un año, cuando empezaron a correr los rumores de una boda. A pesar de que no hubo casamiento, sí celebraron una ceremonia simbólica (una “fiesta del amor”, según dijo entonces Il Cavaliere) en Villa Gernetto, ubicada en Lesmo (Lombardía), una forma de dejar claro en su entorno íntimo que lo de ellos era algo serio. Al parecer, los hijos de él creían que un nuevo casamiento sería un problema en el futuro reparto de la herencia. Dueño de varios de los grupos empresariales más poderosos del país, como Mediaset, Mediolanum, y Mondad, Berlusconi era considerado el quinto hombre más rico de Italia, con una fortuna estimada por Forbes en 6.700 millones de euros.

DOS MATRIMONIOS, CINCO HIJOS Y VARIOS ESCÁNDALOS

En 1965, Berlusconi pasó por primera vez por el altar con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, a la que había conocido apenas un año antes. Doce meses más tarde recibieron a su primera hija, Marina (57), que actualmente preside la empresa Fininvest, el grupo que aglutina la mayoría de las empresas audiovisuales de Berlusconi; y la filial editorial Mondadori (alguna vez la revista Forbes la incluyó en la lista de las 100 mujeres de negocios más poderosas). En 1969, nació Piersilvio (54), que dirige desde 1992 Publitalia, la empresa de publicidad del Grupo Mediaset, y desde 2015 es vicepresidente de Mediaset. Si bien todo parecía color de rosa, diecinueve años más tarde, en 1985, se divorciaron en medio de un escándalo: durante su matrimonio, Berlusconi conoció a la actriz Verónica Lario cuando se presentaba en el teatro Manzoni de Milán con la obra El magnífico cornudo. Empezaron a frecuentarse y ella quedó embarazada del tercer hijo del magnate, por lo que Carla puso fin a la relación, aunque jamás salió de su boca nada acerca de lo que había pasado.

La última foto que la diputada compartió de los dos, el 9 de enero pasado, cuando cumplió 33 años. “No hay mejor celebración que la que se pasa con la persona que amas”, escribió.

Cinco años después, la pareja se casó en el Palazzo Marino. Durante los años que estuvieron juntos fueron padres de Barbara (39 años, ex vicepresidenta y consejera delegada responsable de las funciones sociales no deportivas del Milan e integrante del Consejo de Administración de Fininvest, estudió Filosofía en la Universidad Vita-Salute San Raffaele y desde 2017 es presidenta de la Fundación Onlus), Eleonora (37 años, trabaja en las empresas familiares) y Luigi (35 años, es consejero en las empresas familiares y propietario de B.e.I. Immobiliare, la empresa que gestiona el patrimonio de los Berlusconi).

La primera mujer de Berlusconi, Carla Dall’Oglio, y su hija Marina -es presidenta de Fininvest y de editorial Mondadori– en 2009, durante la entrega de los premios Ambrogino D’Oro. Getty Images

El matrimonio de Berlusconi y Carla Dall’Oglio duró diecinueve años y terminó cuando se supo que el magnate la engañaba con la actriz Verónica Lario.

El segundo de los hijos del magnate, Piersilvio, dirige desde 1992 Publitalia, la empresa de publicidad del Grupo Mediaset, y desde 2015 es vicepresidente de Mediaset. Getty Images

Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar. Las continuas infidelidades de Silvio, sumados a un escándalo con menores que lo salpicó, hicieron que Verónica pidiera el divorcio en mayo de 2009. El juez, en un primer momento, le otorgó a ella una pensión de 3 millones de euros al mes y, aunque luego la redujo a 1,4 millones, es recordado como uno de los divorcios más caros y mediáticos del mundo.

En 2005, con su segunda mujer, Verónica Lario, en el Vaticano. Getty Images

Su hija Eleonora, que tiene 37 años, trabaja en las empresas familiares. Getty Images

Entre los muchos escándalos que llevaron al magnate a alejarse de la política, el más resonante fue el relacionado a las fiestas “Bunga Bunga”, que organizaba en sus diferentes casas y que derivaron, por ejemplo, en el resonante caso Ruby, en el que los magistrados consideraron que el político habría cometido abuso de poder e inducción a la prostitución de menores y fue condenado a siete años de cárcel. Berlusconi apeló y quedó absuelto. Sin embargo, los problemas judiciales siguieron por el delito de fraude fiscal en el caso Mediaset.

Bárbara, de 39 años, es la encargada de las cuentas de la organización benéfica de la familia: Fondazione Milan Onlus. Getty Images

El menor de sus herederos, Luigi, de 35 años, es consejero en las empresas del grupo y propietario de B.e.I. Immobiliare, la empresa que gestiona el patrimonio de los Berlusconi. Getty Images

Un recuerdo de 1994, con sus tres hijos menores, Barbara, Luigi y Eleonora. Getty Images

Un recuerdo de 2017, en una fiesta, junto a Francesca Pascale, con quien el empresario y político compartió nueve años. En 2022, ella se casó con la cantante pop Paola Turci. Cordon Press

Después de navegar semejantes tormentas, Silvio se enamoró de Francesca Pascale. Fue un amor que duró nueve años y, si bien nunca se casaron, se supo que el magnate le entregó una compensación económica de 20 millones de euros y una pensión anual de un millón como “manutención”. El propio Berlusconi fue quien, en marzo de 2020, anunció el fin del noviazgo a través de un comunicado que emitió una vez que ya se lo había visto con Marta Fascina...

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana

LA NACION