Sofía Sola. A los 16 años, la hija de Maru Botana se luce como modelo en una producción de moda

A comienzos de 2021, Sofía Sola (16) comenzó a soñar con la idea de dedicarse al mundo del modelaje. Y en poco tiempo, con determinación y el apoyo incondicional de su famosa madre, Maru Botana, pudo hacerlo realidad. En marzo, posó en su primera producción de fotos para el emprendimiento de una amiga y de paso, confirmó que le gustaba. “Llegué a casa y le dije: ‘Mamá, esto es lo que quiero hacer’. Y enseguida, me ayudó para poder crecer”, cuenta Sofía, la cuarta hija de Maru Botana y el ingeniero agrónomo Bernardo Sola, quienes también son padres de Agustín (22), Lucía (20), Matías (17), Juan Ignacio (11), Santiago (13) e Inés (9). “En realidad, tanto mamá como papá me apoyaron desde un principio y ahora cada propuesta que me llega la analizamos juntos”, le confiesa Sofía, que cursa el secundario, a ¡Hola! Argentina.

–¿Qué te gustaría estudiar cuando termines el colegio?

–Por el momento, no lo sé. Todavía me queda un año más y no tengo idea. Soy organizada y autoexigente, pero creo que todavía no descubrí qué querría estudiar. Lo único que sé es que no me gustan las carreras clásicas como Medicina y Abogacía.

–¿Alguna vez pensaste en seguir el legado de la cocina?

–Sólo cocino por diversión, a veces, pero no lo disfruto y no me suele salir bien. A mamá le sale todo increíble, así que la dejo a ella. Nos llevamos muy bien y somos muy parecidas.

–¿Cómo te llevás con tus hermanos?

-Por cercanía de edad me llevo mejor con Matías, que tiene 17 años y es el que más me cuida, y con Lucía, que tiene 20 y compartimos habitación.

–¿Qué pensás de la fama y la alta exposición?

–Es algo con lo que convivo desde que soy chica por el trabajo de mamá y nunca me molestó. Por ahora tengo pocas críticas en las redes sociales y si llega un comentario negativo trato de no prestarle mucha atención.

–¿Quiénes son tus referentes fashion?

–A nivel internacional amo a Hailey Bieber, la youtuber Emma Chamberlain y de acá me gusta Stefi Roitman. Mi sueño es poder trabajar en el exterior, ojalá algún día pueda concretarlo.

