Superclásico en familia. Esteban Bullrich alentó a River, el club de sus amores, junto a sus hijos en el Monumental

Después de transitar un desafiante 2021 en el que comunicó que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que debilita los músculos y afecta las funciones físicas, y que lo llevó a renunciar a su banca en el Senado de la Nación, Esteban Bullrich (52) se propuso dedicarse a su familia y librar su batalla contra la ELA. “La mía y la de todos los que la sufren”, contó el ex senador respecto de su condición porque, a pesar de la difícil situación que vive, no resigna su vocación de servicio, que canaliza a través de su fundación. “Tengo el apoyo inestimable de mi familia, mis amigos y mi equipo. Por ellos y para ellos, y apoyado en Dios, voy a afrontar este nuevo estado de cosas con la certeza de que todo pasa por algo”, dijo cuando dejó el Senado. Dispuesto a disfrutar del día a día junto a sus seres queridos, el 20 dejó la tranquilidad de su casa en un barrio privado de Tigre y fue al Monumental para ver el Superclásico River-Boca. Padre de cinco hijos –Luz, Margarita, Agustín, Lucas y Paz– junto a su mujer desde hace veintidós años, María Eugenia Sequeiros, Esteban es un reconocido hincha “millonario”. Y aunque en esta oportunidad su equipo no le dio la alegría de la victoria (Boca ganó por 1 a 0), lo reconfortó poder compartir la salida con sus pollos.

“Ya en la cancha” publicó el ex senador junto a esta imagen en sus redes sociales, donde se muestra muy activo.