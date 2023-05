Tiene 15 años. Es la hija de una famosísima actriz y modelo, debutó en cine como protagonista, y las marcas la quieren

escuchar

Ser protagonista de un estreno mundial podría ser intimidante. Mucho más si es en Londres, si hay fans esperando por horas bajo la lluvia, si está la prensa especializada y, en especial, si se tiene 15 años. Pero nada de eso acobardó a Ever Anderson. Parada en la alfombra verde del Curzon Mayfair, posó las cámaras con su vestido celeste de Miu Miu y su cartera plateada con una naturalidad y una belleza que, para los memoriosos, es muy familiar.

Con un vestido azul claro con detalle floral, lentejuelas y piedras, de Miu Miu, asistió a la première de Peter Pan & Wendy, en Londres Getty Images

Sucede que la protagonista de la película Peter Pan & Wendy, la nueva versión basada en la novela del escocés J. M. Barrie y que Disney acaba de lanzar, es hija de Milla Jovovich (47), la ucraniana que, con aquella mirada azul y boca impactante, marcó la generación de los 90: comenzó como modelo a los 11 años (tras ser descubierta por Richard Avedon, pasó a ser la imagen de Revlon, L’Oréal, Christian Dior, Donna Karan y Versace, entre otras) y, luego, hizo el salto a la pantalla grande, con éxitos como Quinto elemento y Resident Evil, donde conoció a su tercer marido, el cineasta inglés Paul W. S. Anderson (58).

“Estamos muy orgullosos de nuestra bebé. Ever quiere ser actriz desde los 5 años y sacrificó tiempo, concentración y energía en conseguir que su sueño se cumpla”, escribió Milla en sus redes sociales. Ella y su marido son quienes manejan la comunicación de su hija.

Desde hace algunos años, Ever –la primera hija de la pareja, avanza firme tras los pasos de su madre: primero como modelo y, luego, como actriz. No sólo la vamos a ver como coequiper de Jude Law (Capitán Garfio) en la nueva Peter Pan de Disney. Pronto, también interpretará a Natasha Romanoff, en La Viuda Negra, de Marvel. Todos aseguran que Ever, quien vive entre Nueva York y Los Ángeles con sus padres y sus dos hermanas –Dashiel Edan y Osian Lark Elliot–, es la nueva promesa de Hollywood.

Además de haber sido tapa de varias publicaciones de moda, hoy es musa de la nueva colección de Miu Miu.

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana. foto: Matías Salgado @matiasjsalgado

LA NACION