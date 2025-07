Tiene 33 años. Es el nieto de un famosísimo diseñador, tiene su propia banda de rock y se casó hace algunos días

Edoardo Ferragamo (33) ha decidido hacer su propio camino. Aunque creció en Florencia, Italia, rodeado de los cueros más finos, zapatos icónicos y el prestigio de una de las casas de moda más reconocidas, su corazón siempre latió al ritmo de las guitarras eléctricas. Cuando era chico vio la película Escuela de rock y supo que la música sería su pasión. A los 12 empezó a tocar la guitarra y desde entonces no dejó de componer, cantar y vivir para los pentagramas. Tras estudiar en el Berklee College of Music, en Boston, el nieto del legendario zapatero Salvatore Ferragamo vive en Nueva York y lidera un grupo de rock alternativo llamado SLY The Band. “La música es mi forma de expresión más auténtica”, dijo en algunas entrevistas.

Edoardo en la presentación de la colección primavera-verano 2024 de Ferragamo durante la Semana de la Moda de Milán. Getty Images

Con sus compañeros de SLY The Band, el grupo que lidera y nació en 2024.

El célebre Salvatore Ferragamo, quien murió a los 62 años en agosto de 1960.

Pero no todo en su vida son canciones. Edoardo también heredó de su padre, Leonardo Ferragamo –presidente del millonario holding familiar–, un profundo fanatismo por el yachting. No como un simple hobby, sino como un verdadero competidor. En 2022, se destacó al timón del Cuordileone en la clase ClubSwan 36 durante el Campeonato del Mundo de monotipos Swan en Valencia, logrando una destacada tercera posición.

Junto a su padre Leonardo y su hermano Riccardo. También tiene dos hermanas, Maria Sole y Martina. Getty Images

Hace pocos días, en el corazón de Portofino, uno de los rincones más encantadores de la costa italiana, se celebró la boda de Edo con Elizabeth Stankus en una emotiva y elegante ceremonia. La novia deslumbró con un vestido bordado de Oscar de la Renta, mientras que él llevó smoking de saco blanco y pantalón negro, un guiño a su famoso abuelo, el zapatero adorado de las divas Old Hollywood.

Edoardo y Elizabeth Stankus, que se casaron el sábado 19 de julio en Italia, en el desfile de la colección primavera-verano 2023 de Ferragamo en Milán. Getty Images