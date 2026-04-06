Tiene 37 años. Quién es la modelo y actriz peruana que conquistó el corazón de uno de los cantantes más famosos

Aunque se conocen desde hace años -fueron amigos mucho tiempo -el romance comenzó a principios de 2026
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Los rumores de romance y las especulaciones en redes sociales surgieron a partir de que Stephanie Cayo (37) y Alejandro Sanz (57) fueron vistos juntos en reiteradas ocasiones durante las distintas fechas de la gira por Perú, Colombia y Ecuador del cantante español. Quienes siguen el tour ¿Y Ahora Qué? notaron la presencia de la actriz peruana junto al artista en paseos y salidas a comer, y hasta hubo un beso en pleno concierto, cuya foto se hizo viral.
Y aunque los protagonistas tardaron en dar pistas de que estaban enamorados, finalmente lo hicieron. “No te puedo amar más”, fue el comentario de él en una publicación de ella, y Stephanie, que siempre tuvo un perfil muy reservado, reconoció que está viviendo “algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es”. Durante una entrevista con TV o Lima, la actriz de DOC (Netflix) habló de su relación con el autor de “Corazón partío”: “Estoy muy bien, tranquila… He aprendido que lo mejor es ser más reservado para cuidar más lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo”. Así, entre piropos en redes, emojis y declaraciones públicas, Stephanie Cayo y Alejandro Sanz confirmaron su love story.
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