Tiene 37 años. Quién es la modelo y actriz peruana que conquistó el corazón de uno de los cantantes más famosos

Los rumores de romance y las especulaciones en redes sociales surgieron a partir de que Stephanie Cayo (37) y Alejandro Sanz (57) fueron vistos juntos en reiteradas ocasiones durante las distintas fechas de la gira por Perú, Colombia y Ecuador del cantante español. Quienes siguen el tour ¿Y Ahora Qué? notaron la presencia de la actriz peruana junto al artista en paseos y salidas a comer, y hasta hubo un beso en pleno concierto, cuya foto se hizo viral.

Stephanie nació en Lima y comenzó su carrera artística siendo muy joven. Se destaca en la serie DOC y participó en ficciones como La marca del deseo y Club de cuervos. Estuvo casada con el empresario estadounidense Chad Campbel

La primera foto que el cantante compartió hace pocos días con su nuevo amor

Y aunque los protagonistas tardaron en dar pistas de que estaban enamorados, finalmente lo hicieron. “No te puedo amar más”, fue el comentario de él en una publicación de ella, y Stephanie, que siempre tuvo un perfil muy reservado, reconoció que está viviendo “algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es”. Durante una entrevista con TV o Lima, la actriz de DOC (Netflix) habló de su relación con el autor de “Corazón partío”: “Estoy muy bien, tranquila… He aprendido que lo mejor es ser más reservado para cuidar más lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo”. Así, entre piropos en redes, emojis y declaraciones públicas, Stephanie Cayo y Alejandro Sanz confirmaron su love story.

Una de las pasiones de Stephanie es cantar: aquí junto al artista colombiano Chabuco entonando el tema "Así fue mi querer"

Stephanie acompañó a su amor durante buena parte de la gira sudamericana del tour "Y Ahora Qué"

Junto a Alejandro Sanz