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Tiene 37 años. Quién es la modelo y actriz peruana que conquistó el corazón de uno de los cantantes más famosos

Aunque se conocen desde hace años -fueron amigos mucho tiempo -el romance comenzó a principios de 2026

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“Es algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es", dice
“Es algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es", dice

Los rumores de romance y las especulaciones en redes sociales surgieron a partir de que Stephanie Cayo (37) y Alejandro Sanz (57) fueron vistos juntos en reiteradas ocasiones durante las distintas fechas de la gira por Perú, Colombia y Ecuador del cantante español. Quienes siguen el tour ¿Y Ahora Qué? notaron la presencia de la actriz peruana junto al artista en paseos y salidas a comer, y hasta hubo un beso en pleno concierto, cuya foto se hizo viral.

Stephanie nació en Lima y comenzó su carrera artística siendo muy joven. Se destaca en la serie DOC y participó en ficciones como La marca del deseo y Club de cuervos. Estuvo casada con el empresario estadounidense Chad Campbel
Stephanie nació en Lima y comenzó su carrera artística siendo muy joven. Se destaca en la serie DOC y participó en ficciones como La marca del deseo y Club de cuervos. Estuvo casada con el empresario estadounidense Chad Campbel
La primera foto que el cantante compartió hace pocos días con su nuevo amor
La primera foto que el cantante compartió hace pocos días con su nuevo amor

Y aunque los protagonistas tardaron en dar pistas de que estaban enamorados, finalmente lo hicieron. “No te puedo amar más”, fue el comentario de él en una publicación de ella, y Stephanie, que siempre tuvo un perfil muy reservado, reconoció que está viviendo “algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es”. Durante una entrevista con TV o Lima, la actriz de DOC (Netflix) habló de su relación con el autor de “Corazón partío”: “Estoy muy bien, tranquila… He aprendido que lo mejor es ser más reservado para cuidar más lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo”. Así, entre piropos en redes, emojis y declaraciones públicas, Stephanie Cayo y Alejandro Sanz confirmaron su love story.

Una de las pasiones de Stephanie es cantar: aquí junto al artista colombiano Chabuco entonando el tema "Así fue mi querer"
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Stephanie acompañó a su amor durante buena parte de la gira sudamericana del tour "Y Ahora Qué"
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Junto a Alejandro Sanz
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La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
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