Tiene 39 años. Nieta de un entrañable actor, triunfa en el cine y la televisión y lleva una vida marcada por la ecología

Desde chica estudió danzas y a los 15 años obtuvo una beca de teatro para la Gordonstoun School, en Escocia
- 2 minutos de lectura'
Con una mirada intensa y una presencia magnética, Oona Castilla Chaplin (39) es mucho más que una heredera del cine. Nacida en Madrid el 4 de junio de 1986, es hija de la actriz Geraldine Chaplin y del cineasta chileno Patricio Castilla, y nieta del inmortal Charlie Chaplin y de la actriz Oona O’Neill, hija del dramaturgo Eugene O’Neill. “Para mí, siempre han sido una inspiración enorme… mi madre, mi abuelo, mi bisabuelo. Son recordatorios constantes de lo que uno debe aspirar a ser: darlo todo para crear algo duradero y esparcir amor”, dijo en una entrevista.
Oona creció entre España, Suiza, Cuba y el Reino Unido, acompañando a su madre en rodajes y festivales. Desde chica estudió danza –ballet, flamenco y salsa– y a los 15 años obtuvo una beca para estudiar teatro en Gordonstoun School, en Escocia. Más tarde se graduó en la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art de Londres.
UNA CARRERA CON SELLO PROPIO
Aunque tener un apellido famoso puede abrir puertas, Oona demostró que su talento es genuino. Se hizo conocida por su papel de Talisa Maegyr en Game of Thrones y brilló también en otras series, como Taboo y The Hour. Recientemente se sumó al universo de Avatar, de James Cameron, donde interpreta a Varang, una villana que podremos ver en el cine a fin de año. Además, trabajó junto a su madre en películas como ¿Para qué sirve un oso? y Anchor and Hope.
Más allá de los sets de filmación, es una ferviente defensora del medioambiente y de los pueblos originarios. Su abuela paterna, Hilda Valderrama, fue una abogada mapuche defensora de los derechos humanos, y esa herencia también vive en ella. “Me siento más latinoamericana que europea. La sabiduría ancestral de los pueblos originarios es un tesoro que debemos proteger”, aseguró. Oona participó en campañas por la preservación del Amazonas, apoya movimientos indígenas y promueve un estilo de vida sustentable y consciente. “Cada semilla que plantamos es un acto de esperanza”, expresó en una charla sobre permacultura.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
¡Se mudan! Kate y William eligieron un nuevo hogar para vivir con sus tres hijos: cómo es y dónde queda
En fotos. Los personajes, las celebridades y los mejores looks en un duelo de polo imperdible en Sotogrande
Tiene 21 años. Es la hija de un famosísimo cantante y sigue sus mismos pasos en la música: “Papá es un gran defensor de la ternura”
- 1
Todos los invitados. Los famosos que dijeron presente en la inauguración del restaurante de Fran Stoessel, el hermano de Tini
- 2
El hijo de Carolina de Mónaco. Las fotos espectaculares de Pierre Casiraghi y su mujer, Beatrice Borromeo, embarcados en Saint-Tropez
- 3
Yvonne Bordeu. La ex mujer de Mauricio Macri tiene el corazón contento: ¿quién es y a qué se dedica su novio?
- 4
¿Qué le pasó? Matt Damon: revelan cómo fue el día en que el actor casi muere ahogado en casa de un amigo