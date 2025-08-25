LA NACION

Tiene 39 años. Nieta de un entrañable actor, triunfa en el cine y la televisión y lleva una vida marcada por la ecología

Desde chica estudió danzas y a los 15 años obtuvo una beca de teatro para la Gordonstoun School, en Escocia

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Creció entre España, Suiza, Cuba y el Reino Unido debido a la agenda de su madre actriz
Creció entre España, Suiza, Cuba y el Reino Unido debido a la agenda de su madre actriz Getty Images

Con una mirada intensa y una presencia magnética, Oona Castilla Chaplin (39) es mucho más que una heredera del cine. Nacida en Madrid el 4 de junio de 1986, es hija de la actriz Geraldine Chaplin y del cineasta chileno Patricio Castilla, y nieta del inmortal Charlie Chaplin y de la actriz Oona O’Neill, hija del dramaturgo Eugene O’Neill. “Para mí, siempre han sido una inspiración enorme… mi madre, mi abuelo, mi bisabuelo. Son recordatorios constantes de lo que uno debe aspirar a ser: darlo todo para crear algo duradero y esparcir amor”, dijo en una entrevista.

Oona posa con sus padres Geraldine Chaplin y Patricio Castilla
Oona posa con sus padres Geraldine Chaplin y Patricio CastillaGetty Images
Enero de 1967. Charlie Chaplin junto a sus hijas Josephine (izquierda) y Geraldine (centro) llegando al estreno mundial de La condesa de Hong Kong en Londres, película escrita y dirigida por el inolvidable artista
Enero de 1967. Charlie Chaplin junto a sus hijas Josephine (izquierda) y Geraldine (centro) llegando al estreno mundial de La condesa de Hong Kong en Londres, película escrita y dirigida por el inolvidable artistaGetty Images

Oona creció entre España, Suiza, Cuba y el Reino Unido, acompañando a su madre en rodajes y festivales. Desde chica estudió danza –ballet, flamenco y salsa– y a los 15 años obtuvo una beca para estudiar teatro en Gordonstoun School, en Escocia. Más tarde se graduó en la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art de Londres.

“Me siento más latinoamericana que europea", aseguró Oona en más de una oportunidad
“Me siento más latinoamericana que europea", aseguró Oona en más de una oportunidadGetty Images

UNA CARRERA CON SELLO PROPIO

Aunque tener un apellido famoso puede abrir puertas, Oona demostró que su talento es genuino. Se hizo conocida por su papel de Talisa Maegyr en Game of Thrones y brilló también en otras series, como Taboo y The Hour. Recientemente se sumó al universo de Avatar, de James Cameron, donde interpreta a Varang, una villana que podremos ver en el cine a fin de año. Además, trabajó junto a su madre en películas como ¿Para qué sirve un oso? y Anchor and Hope.

En una escena de Game of Thrones donde interpretó a Talisa Maegyr. Aquí la vemos junto al actor Richard Madden (su papel era Robb Stark, Rey en el Norte), su marido en la serie
En una escena de Game of Thrones donde interpretó a Talisa Maegyr. Aquí la vemos junto al actor Richard Madden (su papel era Robb Stark, Rey en el Norte), su marido en la serie

Más allá de los sets de filmación, es una ferviente defensora del medioambiente y de los pueblos originarios. Su abuela paterna, Hilda Valderrama, fue una abogada mapuche defensora de los derechos humanos, y esa herencia también vive en ella. “Me siento más latinoamericana que europea. La sabiduría ancestral de los pueblos originarios es un tesoro que debemos proteger”, aseguró. Oona participó en campañas por la preservación del Amazonas, apoya movimientos indígenas y promueve un estilo de vida sustentable y consciente. “Cada semilla que plantamos es un acto de esperanza”, expresó en una charla sobre permacultura.

Comprometida con la ecología, la naturaleza y la sustentabilidad, la actriz practica la permacultura, agricultura sostenible y respetuosa con el entorno
Comprometida con la ecología, la naturaleza y la sustentabilidad, la actriz practica la permacultura, agricultura sostenible y respetuosa con el entorno

LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Los famosos que dijeron presente en la inauguración del restaurante de Fran Stoessel, el hermano de Tini
    1

    Todos los invitados. Los famosos que dijeron presente en la inauguración del restaurante de Fran Stoessel, el hermano de Tini

  2. Las fotos espectaculares de Pierre Casiraghi y su mujer, Beatrice Borromeo, embarcados en Saint-Tropez
    2

    El hijo de Carolina de Mónaco. Las fotos espectaculares de Pierre Casiraghi y su mujer, Beatrice Borromeo, embarcados en Saint-Tropez

  3. La ex mujer de Mauricio Macri tiene el corazón contento: ¿quién es y a qué se dedica su novio?
    3

    Yvonne Bordeu. La ex mujer de Mauricio Macri tiene el corazón contento: ¿quién es y a qué se dedica su novio?

  4. Matt Damon: revelan cómo fue el día en que el actor casi muere ahogado en casa de un amigo
    4

    ¿Qué le pasó? Matt Damon: revelan cómo fue el día en que el actor casi muere ahogado en casa de un amigo

Cargando banners ...