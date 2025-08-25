Tiene 39 años. Nieta de un entrañable actor, triunfa en el cine y la televisión y lleva una vida marcada por la ecología

Con una mirada intensa y una presencia magnética, Oona Castilla Chaplin (39) es mucho más que una heredera del cine. Nacida en Madrid el 4 de junio de 1986, es hija de la actriz Geraldine Chaplin y del cineasta chileno Patricio Castilla, y nieta del inmortal Charlie Chaplin y de la actriz Oona O’Neill, hija del dramaturgo Eugene O’Neill. “Para mí, siempre han sido una inspiración enorme… mi madre, mi abuelo, mi bisabuelo. Son recordatorios constantes de lo que uno debe aspirar a ser: darlo todo para crear algo duradero y esparcir amor”, dijo en una entrevista.

Oona posa con sus padres Geraldine Chaplin y Patricio Castilla Getty Images

Enero de 1967. Charlie Chaplin junto a sus hijas Josephine (izquierda) y Geraldine (centro) llegando al estreno mundial de La condesa de Hong Kong en Londres, película escrita y dirigida por el inolvidable artista Getty Images

Oona creció entre España, Suiza, Cuba y el Reino Unido, acompañando a su madre en rodajes y festivales. Desde chica estudió danza –ballet, flamenco y salsa– y a los 15 años obtuvo una beca para estudiar teatro en Gordonstoun School, en Escocia. Más tarde se graduó en la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art de Londres.

“Me siento más latinoamericana que europea", aseguró Oona en más de una oportunidad Getty Images

UNA CARRERA CON SELLO PROPIO

Aunque tener un apellido famoso puede abrir puertas, Oona demostró que su talento es genuino. Se hizo conocida por su papel de Talisa Maegyr en Game of Thrones y brilló también en otras series, como Taboo y The Hour. Recientemente se sumó al universo de Avatar, de James Cameron, donde interpreta a Varang, una villana que podremos ver en el cine a fin de año. Además, trabajó junto a su madre en películas como ¿Para qué sirve un oso? y Anchor and Hope.

En una escena de Game of Thrones donde interpretó a Talisa Maegyr. Aquí la vemos junto al actor Richard Madden (su papel era Robb Stark, Rey en el Norte), su marido en la serie

Más allá de los sets de filmación, es una ferviente defensora del medioambiente y de los pueblos originarios. Su abuela paterna, Hilda Valderrama, fue una abogada mapuche defensora de los derechos humanos, y esa herencia también vive en ella. “Me siento más latinoamericana que europea. La sabiduría ancestral de los pueblos originarios es un tesoro que debemos proteger”, aseguró. Oona participó en campañas por la preservación del Amazonas, apoya movimientos indígenas y promueve un estilo de vida sustentable y consciente. “Cada semilla que plantamos es un acto de esperanza”, expresó en una charla sobre permacultura.