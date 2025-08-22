Yvonne Bordeu. La ex mujer de Mauricio Macri tiene el corazón contento: ¿quién es y a qué se dedica su novio?

Inseparables desde hace más de un año, dijeron presente en una muestra
Aunque elige el perfil bajo, la semana pasada Yvonne Bordeu dijo presente en la inauguración de la muestra fotográfica “Kavanagh”, que Emma Livingston y Ezequiel Díaz Ortiz presentaron en Cora, el café ubicado en el emblemático edificio, y aceptó posar a pura sonrisa y muy bien acompañada. Desde hace más de un año, el corazón de la ex mujer de Mauricio Macri –y madre de sus hijos mayores Ximena, Agustina y Francisco– tiene dueño: se trata de Federico Giménez Zapiola, un consultor publicitario que durante años se desempeñó como director de cuentas, redactor y director de arte en agencias globales como J.Walter Thompson, Ogilvy y Grey. Amante de la historia, las motos clásicas y el jazz, también está divorciado y tiene cuatro hijos (Alejandro, Ruy, Montserrat y Beltrán), que viven en el exterior.
