Yvonne Bordeu. La ex mujer de Mauricio Macri tiene el corazón contento: ¿quién es y a qué se dedica su novio?

Aunque elige el perfil bajo, la semana pasada Yvonne Bordeu dijo presente en la inauguración de la muestra fotográfica “Kavanagh”, que Emma Livingston y Ezequiel Díaz Ortiz presentaron en Cora, el café ubicado en el emblemático edificio, y aceptó posar a pura sonrisa y muy bien acompañada. Desde hace más de un año, el corazón de la ex mujer de Mauricio Macri –y madre de sus hijos mayores Ximena, Agustina y Francisco– tiene dueño: se trata de Federico Giménez Zapiola, un consultor publicitario que durante años se desempeñó como director de cuentas, redactor y director de arte en agencias globales como J.Walter Thompson, Ogilvy y Grey. Amante de la historia, las motos clásicas y el jazz, también está divorciado y tiene cuatro hijos (Alejandro, Ruy, Montserrat y Beltrán), que viven en el exterior.

Sonrientes y enamorados, Yvonne y Federico Giménez Zapiola posan en Cora, el café ubicado en el edificio Kavanagh

Después de recorrer la muestra con fotografías de Emma Livingston y Ezequiel Díaz Ortiz, se unieron al resto de los invitados al opening y tomaron una copa

