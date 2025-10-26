Tini de Bucourt. Acompañada por amigos y familiares, presentó su primera muestra de pintura y su cuarto libro

Fue un exitazo, vino muchísima gente”, cuenta feliz Tini de Bucourt (75), quien por primera vez se animó a hacer pública su obra en una muestra que denominó “Ciclos” y que tuvo su presentación el 17 de octubre en Espacio Hussek, en Martínez. “Me decidí a mostrar mis pinturas porque siento que llegó el momento”, le dijo a ¡HOLA! Argentina hace dos meses, mientras pintaba manchas y seleccionaba las piezas que iban a componer la exposición. Además, en el mismo evento, Tini presentó su cuarto libro, En silencio, publicado por Editorial Planeta, en el que repasa momentos de su existencia: el libro es una invitación –siempre a partir de su mirada sabia, reflexiva y optimista– a honrar la vida. Y, por supuesto, en un día tan especial para ella, la acompañaron sus seres queridos: estuvieron presentes uno de sus hijos, Juan Sieburger –Cecilia, su otra hija, vive en Nueva York–, su nieta Chiara –los otros nietos, Christian, Sofía y Noah también están radicados en el exterior–, varias de sus colegas de sus años de pasarela, como Ginette Reynal, Teresa Garbesi y Nora Portela, y Silke, su amiga artista.

Su hijo, el arquitecto Juan Sieburger, y su nieta, Chiara foto: Matías Salgado

Dos de sus amigas de siempre, las ex modelos Ginette Reynal y Tere Garbesi foto: Matías Salgado

Tini con Natasha, pareja de su hijo Juan, que fue con su hijo Noah foto: Matías Salgado

La anfitriona presenta su libro ante los invitados foto: Matías Salgado

A sus espléndidos 75, Tini brilló con un vestido de Marisa Marana que es un collage textil sobre un género color naranja foto: Matías Salgado