Todas las fotos. Adolfo Cambiaso cumplió 50 años y María Vázquez le organizó una fiesta sorpresa en Palm Beach

Con una fiesta sorpresa en el National Polo Center (NPC) de Palm Beach, y en medio de su participación en el US Open, Adolfo Cambiaso celebró sus 50 años la noche previa a su cumpleaños, que fue el martes 15.

María posa con su hijo, Poroto, que también participa en el US Open pero no comparte team con su papá. De sus tres herederos, sólo faltó la mayor, Mia, que está jugando al polo en Buenos Aires. Maria Lia Garrahan

Aunque hubo que esperar hasta último momento para ver si el recordman pasaba a semifinales del US Open, hubo mucha gente que se acercó a saludar a Adolfito. De izquierda a derecha: Myla Cambiaso, María, Poroto Cambiaso, Santiago Pando, Pico Mónaco y su mujer, Diana Arnopoulos, los tenistas Victoria Azarenka y Tommy Paul y la influencer Paige Lorenze.

Pico Mónaco, íntimo de Cambiaso, fue con su mujer, Diana Arnopoulos. Íntimo de Cambiaso, se reúnen cada vez que pueden. Maria Lia Garrahan

Tim Gannon, que fue patrón de Cambiaso, y Robert Zedda, dos de los cómplices de María en la organización. Maria Lia Garrahan

Los Cambiaso rodean al profe Paidu, el entrenador de la familia.

Facundo Vázquez, hermano de María, llegó desde Nueva York con su mujer, la artista plástica Isabel Turban.

Federico Farina, Marco Villasboa Lanusse y Diego Cavanagh.

“Con todo lo que él hizo y hace dentro y fuera de la cancha me pareció no se podía dejar pasar la fecha. Salió espectacular”, dice María. Maria Lia Garrahan

Poroto Cambiaso, Marco Villasboa Lanusse, Adolfito, María, Pico Mónaco y Diana Arnopoulos.

El polista diez goles de hándicap Juan Martín Nero, llegó junto a su mujer, Josefina Aldanondo. Y también sopló las velitas porque el festejo coincidió con su cumpleaños. Maria Lia Garrahan

El cumpñeañero junto a Peter Brant y Mariano Aguerre. Maria Lia Garrahan

Parte de la divertida banda que acompañó a Adolfito. María está escoltada por Poroto, Coquita Belismelis, María Lía Garrahan, Delfina Cavanagh y Robert Zedda. Maria Lia Garrahan

El grupo "soporte, como lo definió María, oncluyó a Delfina Cavanagh, Gi Hornus, Mili Vicente y Robert Zedda.

Pico Mónaco y María Vázquez sonríen a cámara.

Espléndida con un vestido con transparencias y brillos, cuando refrescó María sumó a su outfit una chaqueta de cuero. Maria Lia Garrahan

Un detalle de la decoración de la fiesta, que se hizo al costado de la pileta de National Polo Center, en Palm Beach. Maria Lia Garrahan

“Salió espectacular. Adolfito quedó súper sorprendido, él no quería hacer nada porque al día siguiente tenía que jugar una semifinal y no le gusta festejar. Cincuenta veces me dijo que por favor no le estuviera preparando nada pero me pareció que no era un número menor y con todo lo que él hizo y hace dentro y fuera de la cancha no se podía dejar pasar la fecha. Son esas cosas que si otro te las organiza están buenas”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina su mujer, María Vázquez. Y sigue: “Le pedí a Tim Gannon, que fue su patrón de toda la vida y a Alejandro Poma, que es su patrón hoy, y también a Dieguito Cavanagh que me ayudaran a organizar la fiesta, que también fue el regalo de ellos. La clave era la sorpresa y que llegara a cuartos de final, porque sino teníamos que volvernos a Argentina al día siguiente. La armamos con los que estaban cerca y con los que no les resultara una incomodidad venirse. Estuvieron amigos del polo, nuestras familias, la gente de su organización, los petiseros, veterinarios, patrones… Faltó Mia, nuestra hija, que está jugando al polo en Buenos Aires. Le armamos un video muy lindo. Fue una noche espectacular”.

