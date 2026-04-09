Todas las fotos de… El cumpleaños de Roberto Devorik, los famosos en el estreno de “Annie” y la nueva faceta de Gonzalo Valenzuela

FESTEJO SORPRESA

Suele celebrar su cumpleaños con memorables reuniones en su departamento de Recoleta pero, esta vez, al estar recién aterrizado de Londres, Roberto Devorik fue sorprendido por sus amigos con un festejo íntimo en Sottovoce (eran diecinueve invitados). El menú, a la carta, incluyó langostinos al curry, lomo a la pimienta y una riquísima torta de chocolate con dulce de leche y frutillas. “Fue un Viernes Santo diferente, divertido y todo lo organizó mi amiga Cecilia Curá. ¡Cumplí 77!”, le cuenta a ¡HOLA! el hoy asesor de artistas internacionales, que fue gran confidente de la princesa Diana de Gales.

El cumpleañero posa con Bettina Dominiani Matías Salgado

Luisa Guerdile (es dueña del anticuario Vetmas) y Pilar Casares de Tezanos Pinto sonríen a cámara Matías Salgado

De izquierda a derecha: Graciela Domenech, Bony Bullrich, Valeria Martelli, Roberto Devorik y Cecilia Curá, que fue quien organizó el encuentro Matías Salgado

Consultado sobre su English trip, responde: “Tuve una agenda fuerte, me reuní con la embajadora argentina en Londres, con Lord Palumbo (ex ministro de las Artes) y algunos miembros de la realeza. Viví treinta años allá, así que tengo muchos amigos a los que visito cada año”.

PLANAZO PARA TODA LA FAMILIA

En un año donde los musicales pisan muy fuerte en la cartelera porteña, la semana pasada subió a escena un clásico del género, Annie, y la alfombra roja desplegada en el teatro Broadway se llenó de caras conocidas. Paula Chaves, Brenda Gandini, Mercedes Morán, Franco Yan, Nicolás Vázquez y Gustavo Yankelevich (ambos son productores artísticos), Raúl Lavié, Topa y Emilia Attias, entre muchos otros, aplaudieron y se emocionaron con la historia de esta huerfanita pelirroja que sueña con encontrar a sus padres y cambia la vida de quienes se cruzan a su paso y que tiene en los roles protagónicos a Miguel Ángel Rodríguez, Lizy Tagliani y Julieta Nair Calvo, además de tres elencos de jóvenes artistas que van rotando (el rol de Annie lo hacen Emma García Torrecilla, Paloma Leila Coso Ferro y Loana Muriel).

Franco Yan estuvo acompañado por su novia, Ernestina Ambiela

Gustavo Yankelevich llegó con su mujer, Rossella della Giovampaola, espléndida con un strapless con estampa botánica de Óscar de la Renta

Darío Turovelzky y su mujer, Sofía Soldati, junto a sus hijas, Lara y Juana

Paula Chaves llevó a su hijo, Baltazar

La historia, que se estrenó en Broadway en 1977 y ganó el premio Tony al Mejor Musical, tuvo varias adaptaciones. En 1982 desembarcó en el Lola Membrives y parte de ese elenco (como Raúl Lavié y Noelia Noto, entre otros) también dijo presente la semana pasada.

Nicolás Vázquez, inseparable de la actriz Dai Fernández. Al finalizar la función, Nico, que junto a Gustavo Yankelevich es productor artístico del musical, subió al escenario y se llevó todos los aplausos con las palabras cariñosas que dedicó a todos y cada uno de los integrantes del equipo de "Annie"

Mercedes Morán dijo presente con una de sus nietas

Brenda Gandini y su hija Alfonsina

A TODO RITMO

Con una entrega que sorprendió al jurado y al público por igual, Gonzalo Valenzuela debutó el lunes 2 de marzo en el reality de Chilevisión Fiebre de baile, en un nuevo capítulo de su carrera artística. Desde la primera aparición, Gonzalo (que se separó de Kika Silva tras dos años casados) dejó en claro que no estaba allí sólo para cumplir, sino para arriesgar y disfrutar. Bailó diferentes ritmos y temas musicales, como “The Rhythm of the Night” de la banda Corona, y “Don Diablo”, de Miguel Bosé. Pero uno de los momentos más comentados fue la presentación de los Tríos de Fuego, que el actor chileno protagonizó junto a su amiga Trinidad Cerda y la talentosa bailarina Dani Aravena. Juntos transformaron la pista en el escenario de un dramático triángulo amoroso, cargado de miradas, tensión y emoción con el tema “Take My Breath Away”, de Berlin.

Con su amiga Trinidad Cerda en pleno baile

Vestido en blanco y negro (las uñas de las manos y los pies también las llevó pintadas de negro), Gonzalo vuela por los aires del estudio principal de Chilevisión, desde donde se emite el reality "Fiebre de baile"

La pareja junto a Diana Bolocco, conductora del programa

SEMANA SANTA EN EL SUR

Benjamín Vicuña siempre lleva adelante una agenda cargada de compromisos laborales (ahora tiene que ocuparse de los ensayos de la obra Secreto en la montaña junto a Esteban Lamothe –se estrena en mayo–), pero también sabe hacerse tiempo para recargar las pilas y compartir con los suyos. Como lo hizo en Semana Santa. Vicuña salió de viaje con su novia Anita Espasandin y sus tres hijos mayores, Bautista, Beltrán y Benicio, rumbo a Villa La Angostura y se instalaron en un hotel y spa en Villa Manzano. Además de una travesía en barco y una tarde de cabalgata a orillas del lago Nahuel Huapi, también aprovecharon para disfrutar de la pileta climatizada al aire libre con vistas espectaculares.

Benja con su novia Anita Espasandin

El actor posa con su hijo Benicio

Puro relax en la pileta climatizada al aire libre del hotel