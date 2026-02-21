Todas las fotos del segundo compromiso de Paris Hilton en las islas Turks & Caicos: “Para siempre”

La socialité y empresaria ya se casó con Carter Reum el 11 de noviembre de 2021
- 2 minutos de lectura'
“Mi ‘para siempre’ empieza hoy”, decía Paris Hilton tras dar el sí con el empresario Carter Reum (45). Era el 11 de noviembre de 2021 y la bisnieta de Conrad Hilton, el fundador de la cadena de hoteles Hilton, celebraba su amor con una boda fuera de serie: el festejo tuvo lugar en la mansión de su abuelo, el hotelero y filántropo Barron Hilton, en Bel-Air, Los Ángeles, y duró tres días. Ahora, cinco años más tarde, la empresaria acaba de anunciar en sus redes sociales que su “para siempre” se renueva… ¡porque volverá a pasar por el altar!
“El día de San Valentín, en las aguas turquesas de las islas Turks & Caicos, mi pareja volvió a proponerme matrimonio y yo volví a decir que sí”, contó Paris, quien tres días después, el martes 17, cumplió 45 años. En las fotos que compartió ella en las redes sociales, se ven de fondo palmeras, arena, una alfombra de pétalos y el mar celeste; y, en primer plano, la pareja vestida de blanco con dos ayudantes muy especiales: sus hijos, Phoenix Barron (2) y London (1).
Junto a las imágenes, Paris volcó sus sentimientos en palabras: “Renovar nuestros votos no se trata sólo de celebrar cinco hermosos años: se trata de mostrarles a nuestros bebés que el amor crece, se profundiza y se elige una y otra vez. Cinco años después. Para siempre. Para siempre no es suficiente con vos, Carter”.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
Ernestina Pais. Resurgió tras un período de oscuridad y repasa emocionada su lucha para superar el alcoholismo: “Yo quería salir”
Cruz Beckham cumplió 21. Todas las fotos de su fabulosa fiesta de cumpleaños y el detalle de una torta muy particular
La "princesa tech" de la moda. Es hija de un magnate empresarial y lanzó una plataforma de ropa valuada en 185 millones
- 1
Fotos exclusivas. Encontramos a Diego Torres junto a su novia durante un día de playa en José Ignacio
- 2
De Pamela Anderson a Dua Lipa, los mejores looks de la alfombra roja de la Berlinale
- 3
La “princesa tech” de la moda: es hija de un magnate empresarial y lanzó una plataforma de ropa valuada en 185 millones
- 4
Los 60 de Cindy Crawford. Supermodelo legendaria, se convirtió en ícono y su corazón tiene un único dueño desde hace treinta años