LA NACION

Todas las fotos del segundo compromiso de Paris Hilton en las islas Turks & Caicos: “Para siempre”

La socialité y empresaria ya se casó con Carter Reum el 11 de noviembre de 2021

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Paris y Carter vistieron de blanco para su día especial
Paris y Carter vistieron de blanco para su día especial

“Mi ‘para siempre’ empieza hoy”, decía Paris Hilton tras dar el sí con el empresario Carter Reum (45). Era el 11 de noviembre de 2021 y la bisnieta de Conrad Hilton, el fundador de la cadena de hoteles Hilton, celebraba su amor con una boda fuera de serie: el festejo tuvo lugar en la mansión de su abuelo, el hotelero y filántropo Barron Hilton, en Bel-Air, Los Ángeles, y duró tres días. Ahora, cinco años más tarde, la empresaria acaba de anunciar en sus redes sociales que su “para siempre” se renueva… ¡porque volverá a pasar por el altar!

Carter se arrodilla para pedirle matrimonio a la empresaria e influencer por segunda vez
Carter se arrodilla para pedirle matrimonio a la empresaria e influencer por segunda vez

“El día de San Valentín, en las aguas turquesas de las islas Turks & Caicos, mi pareja volvió a proponerme matrimonio y yo volví a decir que sí”, contó Paris, quien tres días después, el martes 17, cumplió 45 años. En las fotos que compartió ella en las redes sociales, se ven de fondo palmeras, arena, una alfombra de pétalos y el mar celeste; y, en primer plano, la pareja vestida de blanco con dos ayudantes muy especiales: sus hijos, Phoenix Barron (2) y London (1).

Paris junto a su marido, Carter, y sus dos hijos, Phoenix Barron y London, en las islas Turks & Caicos
Paris junto a su marido, Carter, y sus dos hijos, Phoenix Barron y London, en las islas Turks & Caicos
La heredera del imperio Hilton posa con sus hijos, también vestidos de blanco
La heredera del imperio Hilton posa con sus hijos, también vestidos de blanco
"¿Te casarías de nuevo conmigo?" se podía leer sobre la playa
"¿Te casarías de nuevo conmigo?" se podía leer sobre la playa
Para hacer más partícipe a su hijo, Paris pone su mano para su hijo también le coloque el anillo
Para hacer más partícipe a su hijo, Paris pone su mano para su hijo también le coloque el anillo
Todo terminó con un espectacular show de fuegos artificiales
Todo terminó con un espectacular show de fuegos artificiales

Junto a las imágenes, Paris volcó sus sentimientos en palabras: “Renovar nuestros votos no se trata sólo de celebrar cinco hermosos años: se trata de mostrarles a nuestros bebés que el amor crece, se profundiza y se elige una y otra vez. Cinco años después. Para siempre. Para siempre no es suficiente con vos, Carter”.

LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Encontramos a Diego Torres junto a su novia durante un día de playa en José Ignacio
    1

    Fotos exclusivas. Encontramos a Diego Torres junto a su novia durante un día de playa en José Ignacio

  2. De Pamela Anderson a Dua Lipa, los mejores looks de la alfombra roja de la Berlinale
    2

    De Pamela Anderson a Dua Lipa, los mejores looks de la alfombra roja de la Berlinale

  3. Es hija de un magnate empresarial y lanzó una plataforma de ropa valuada en 185 millones
    3

    La “princesa tech” de la moda: es hija de un magnate empresarial y lanzó una plataforma de ropa valuada en 185 millones

  4. Supermodelo legendaria, se convirtió en ícono y su corazón tiene un único dueño desde hace treinta años
    4

    Los 60 de Cindy Crawford. Supermodelo legendaria, se convirtió en ícono y su corazón tiene un único dueño desde hace treinta años