Todas las fotos del segundo compromiso de Paris Hilton en las islas Turks & Caicos: “Para siempre”

“Mi ‘para siempre’ empieza hoy”, decía Paris Hilton tras dar el sí con el empresario Carter Reum (45). Era el 11 de noviembre de 2021 y la bisnieta de Conrad Hilton, el fundador de la cadena de hoteles Hilton, celebraba su amor con una boda fuera de serie: el festejo tuvo lugar en la mansión de su abuelo, el hotelero y filántropo Barron Hilton, en Bel-Air, Los Ángeles, y duró tres días. Ahora, cinco años más tarde, la empresaria acaba de anunciar en sus redes sociales que su “para siempre” se renueva… ¡porque volverá a pasar por el altar!

Carter se arrodilla para pedirle matrimonio a la empresaria e influencer por segunda vez

“El día de San Valentín, en las aguas turquesas de las islas Turks & Caicos, mi pareja volvió a proponerme matrimonio y yo volví a decir que sí”, contó Paris, quien tres días después, el martes 17, cumplió 45 años. En las fotos que compartió ella en las redes sociales, se ven de fondo palmeras, arena, una alfombra de pétalos y el mar celeste; y, en primer plano, la pareja vestida de blanco con dos ayudantes muy especiales: sus hijos, Phoenix Barron (2) y London (1).

Paris junto a su marido, Carter, y sus dos hijos, Phoenix Barron y London, en las islas Turks & Caicos

La heredera del imperio Hilton posa con sus hijos, también vestidos de blanco

"¿Te casarías de nuevo conmigo?" se podía leer sobre la playa

Para hacer más partícipe a su hijo, Paris pone su mano para su hijo también le coloque el anillo

Todo terminó con un espectacular show de fuegos artificiales

Junto a las imágenes, Paris volcó sus sentimientos en palabras: “Renovar nuestros votos no se trata sólo de celebrar cinco hermosos años: se trata de mostrarles a nuestros bebés que el amor crece, se profundiza y se elige una y otra vez. Cinco años después. Para siempre. Para siempre no es suficiente con vos, Carter”.