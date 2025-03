¿En qué andan? Las herederas de Mick Jagger en Londres, Irina Shayk deslumbrante en el Carnaval de Río y la felicidad de Poppy Delevingne

UN EMBLEMA BRITÁNICO

Burberry es un símbolo indiscutido del Reino Unido y la presentación de su última colección reunió en el museo Tate de Londres a celebridades que asistieron con el icónico print a cuadros de la marca. Mientras en la pasarela desfilaban modelos de los 90 como Naomi Campbell y Kirsty Hume, y actores y actrices consagrados (entre otros, Jessica Madsen –de Los Bridgerton–, Lesley Manville –de The Crown–, Jason Isaacs –de The White Lotus– y Elizabeth McGovern –de Downton Abbey–), en la primera fila se destacaban famosos e “hijos de”. La ex modelo Jerry Hall asistió con sus hijas Elizabeth y Georgia May Jagger (frutos de su pareja con el Rolling Stone Mick Jagger), y también dijeron presente Nicky Hilton, Brooklyn Beckham con su mujer, Nicola Peltz, la ex Spice Girl Geri Halliwell, el actor Orlando Bloom, la cantante Lauryn Hill y tres herederos de los Oasis, los niños terribles del rock inglés: Anaïs, modelo, fotógrafa e hija de Noel Gallagher, y sus primos Gene y Lennon, dos de los tres descendientes de Liam Gallagher.

La ex Spice Girl Geri Halliwell con cartera, trench coat y zapatos de la tradicional firma, aplaudió los diseños que presentó Daniel Lee, el director creativo de Burberry, en el museo Tate. Getty Images

El actor Orlando Bloom, con estilo informal. Getty Images

Jerry Hall con dos de sus hijas, Elizabeth y Georgia May Jagger. Getty Images

Nicky Hilton, heredera del imperio hotelero Hilton, lució el clásico impermeable. Getty Images

La cantante Lauryn Hill, con el print icónico de la marca en distintos colores. Getty Images

Los primos Gallagher (sus padres son los líderes de la banda Oasis), con lentes oscuros, en la primera fila. Anaïs, hija de Noel Gallagher, rodeada por Lennon y Gene, hijos de Liam Gallagher. Getty Images

Brooklyn Beckham, primogénito de David y Victoria Beckham, asistió con su mujer, la actriz Nicola Peltz, con looks coordinados. Getty Images

FABULOSO DEBUT EN RÍO

“Pellizcame, esto es un sueño! No puedo creer que sea real...”, escribió Irina Shayk después de desfilar en el Carnaval de Río de Janeiro. El lunes 3, la modelo rusa de 39 años hizo su debut en el Sambódromo Marquês de Sapucaí con un espectacular traje de pedrería y un fabuloso espaldar de plumas. Irina fue la invitada de honor de la reconocida escuela de samba Beija-Flor de Nilópolis –fundada en 1948 y una de las escolas más premiadas– y no pudo negarse. Para la edición de 2025, el desfile de Beija-Flor de Nilópolis llevó el título “Laíla de todos os santos, Laíla de todos os sambas”, en homenaje al legendario director del Carnaval, Laíla.

Pura sensualidad. Irina impactó durante su presentación en el Carnaval.

Una imagen del espectacular paso de la escuela de samba Beija-Flor de Nilópolis.

“Es la pasarela más emocionante en la que he desfilado. Aquí me siento como en casa”, dijo la top model rusa a un periodista de la cadena más importante de Brasil.

"Me siento honrada de ser parte del desfile de esta noche… ¡Nerviosa y emocionada! Gracias por la cálida bienvenida. ¡Qué gran oportunidad estar aquí, celebrando la vida y el amor!", escribió la modelo desde la habitación de su hotel, horas antes de sumergirse en el Carnaval.

EN LA CUENTA REGRESIVA

Feliz con la futura llegada de su hija, Poppy Delevingne (38) eligió un vaporoso vestido de tul de la firma Temily para asistir a una fiesta en Londres y posó orgullosa con su pancita de seis meses. “Siento que es un privilegio extraordinario poder tener un bebé a esta edad y en este momento. Realmente no puedo creerlo… todavía parece surrealista”, dijo hace unos días a la revista Elle, tras compartir en sus redes sociales la buena noticia. “Siempre quise ser mamá y me encanta que sea una beba… Vengo de una familia de chicas, las niñas son geniales”, explicó la actriz británica, hermana de la top model Cara Delevingne (32). “Estoy muy ansiosa por conocer a mi hija… Si cierro los ojos, siento que la conozco. Ella ya me está haciendo reír, creo que va a ser divertida”, reveló a la revista. Tras separarse de su marido James Cook en 2022 y vincularse sentimentalmente con el príncipe Constantino de Grecia, Poppy volvió a apostar al amor junto al multimillonario Archie Keswick (42), con quien oficializó su relación el año pasado. Keswick, considerado uno de los solteros de oro del Reino Unido, es heredero del imperio naviero Jardine Matheson, valuado en más de 7.500 millones de dólares y anteriormente salió con la actriz Sienna Miller (43), gran amiga de Poppy.

Poppy Delevingne en el after party de la revista Vogue británica. Para la ocasión, eligió un diseño lencero semitransparente. Getty Images

Su amor, padre de su futura hija, el millonario naviero Archie Keswick, quien anteriormente fue pareja de Sienna Miller. Getty Images

LA NACION