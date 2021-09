Todas las fotos. La romántica boda de Abel Pintos y Mora Calabrese en la estancia Villa María

El día de San Valentín a la tardecita, en su casa de Resistencia, Chaco, Abel Pintos (37) le propuso matrimonio a su amor, Mora Calabrese (33), de rodillas y con un anillo que había comprado esa misma mañana. Y el “sí, quiero” de ella no se hizo esperar: llegó entre besos, abrazos y lágrimas. “Lo decidimos porque no tenemos dudas de querer compartir nuestras vidas en todo lo que nos quede por recorrer”, contó el artista. Esa misma noche, empezaron a soñar una boda hecha a su medida, que sellara esta historia de amor que ya tiene más de ocho años (aunque hace muy poco se empezó a verla a ella, que tiene una marca de ropa para adolescentes), una familia ensamblada con Guillermina, la hija mayor de Mora, y un hijo juntos, Agustín. El 18 de septiembre, se casaron por Civil en Chaco, en una ceremonia íntima y de bajo perfil, y el 25 lo festejaron con familiares y amigos en una estancia de época en Máximo Paz, después de haber pasado en secreto –con la única presencia de los padrinos– por la iglesia Nuestra Señora del Carmen de Cañuelas el jueves 23 alrededor de las once de la mañana, donde el padre Marcos Cabrera, párroco de Alta Gracia y amigo íntimo del cantante, los unió como matrimonio.

El primer y apasionado beso de Abel y Mora como marido y mujer. movilpress

FESTEJO DE CUENTO

El escenario elegido para la fiesta, inspirada en las bodas italianas, fue la estancia Villa María, la misma en la que se casaron Luisana Lopilato y Michael Bublé. “La idea era encontrar un sitio mágico, que nos aportara la frescura de una atmósfera ideal, y que nos brindara las condiciones necesarias para hacer el evento cumpliendo con las normas para el momento que estamos viviendo”, explicó Javier Pita, el wedding planner y ambientador. “La ceremonia se celebró en el monte detrás de las caballerizas y junto a la casona de estilo francés. Para ingresar había un camino de coronas de novia y orquídeas sobre el que volaban seis arañas de caireles. A cada lado se ubicaron los bancos de campo para los noventa invitados”, agregó Pita. A las cinco de la tarde en punto, los novios empezaron a recibir a amigos y familiares. “Es un lugar bellísimo, todo se puede hacer al aire libre y eso tuvo mucho que ver con nuestra elección”, contó Abel. Y apenas veinte minutos después llegó el momento más esperado: sonriente y del brazo de su padre, Guillermo Juan Calabrese, la novia caminó al encuentro de Pintos, divina con un fourreau al bies en seda natural color marfil, de corte sirena e inspiración años 30, escote americano con espalda baja, apliques de volados en organza de seda y plumas en cascada que formaban una gran cola, rematada con una capa también de organza, de corte imperio y cola catedral, todo firmado por Fabián Zitta. Fueron unos minutos de pura emoción, que tuvieron un valor agregado: Jairo, amigo de la pareja, entonó el Ave María. Terminada la ceremonia, la diversión se instaló en la carpa central (de dieciocho metros por dieciséis), en cuyo centro se destacaba la pista de baile dorada. Según contaron los novios, la luna de miel quedará para más adelante.

Del brazo de su padre, Guillermo Calabrese, la novia camina hacia el altar por un sendero de coronas de novia y orquídeas MAXI FAILLA

Abel y Mora intercambiando sus votos, uno de los momentos clave de la ceremonia. MAXI FAILLA

LOVE STORY

Los flamantes marido y mujer se conocieron en octubre de 2013, en Pampa del Infierno, una localidad del interior chaqueño a la que Abel llegó para cantar. Los primeros años los dos fueron muy discretos con ese amor que logró imponerse a la distancia, las diferencias de agenda y la fama. En 2017 el cantante la mencionó por primera vez al recibir un premio, aunque sin decir su nombre (se lo dedico a “mi leona”), en septiembre de 2019 se filtró la primera foto de los novios y, recién entonces, la dueña del corazón del multipremiado artista tuvo cara, nombre y apellido. En febrero de 2020 anunciaron que esperaban un bebé –Agustín nació en octubre– y ahora coronaron este love story con una noche inolvidable en la que se juraron amor eterno.

Jairo emocionó a todos con su versión del Ave María. “Es un grande, lo amamos, lloramos un montón”, dijeron los recién casados. MAXI FAILLA

Flamantes marido y mujer, Abel y Mora posan muestran sus anillos. movilpress

Una vista de la estancia Villa María, escenario de la fiesta. Fundada por Vicente Pereda a fines del siglo XIX, cuenta con setenta y cinco hectáreas de parque y monte, laguna y una casa estilo Tudor normando, obra del arquitecto Alejandro Bustillo. MAXI FAILLA

Imagen de la ceremonia religiosa, celebrada en secreto y casi sin testigos el jueves 23 en Nuestra Señora del Carmen de Cañuelas.

“Decidimos casarnos porque no tenemos dudas de querer compartir nuestras vidas en todo lo que nos quede por recorrer” (Abel).

Una de las fotos de su casamiento civil -que tuvo lugar en Chaco la semana anterior-, que el artista compartió con sus seguidores de Instagram.