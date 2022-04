Una joyera Stone. Jade Jagger presentó su línea de joyas en compañía de la novia de su papá, quince años menor que ella

La pasión por el arte es un legado en la familia. Jade (50) –la segunda hija de Mick Jagger (78), de su matrimonio con Bianca– heredó el gusto del líder de los Rolling Stones por las joyas y, además de usarlas, como él, creó su propia marca de joyería, a la que le puso su nombre. Jade Jagger diseña lujosas piezas modernas y vanguardistas, de línea italiana. La inspiración no es casual: cuando tenía 16 años, fue expulsada del colegio secundario y Mick la envió a Italia a estudiar arte. Las clases dieron sus frutos, sin dudas. El pasado 6 de abril, la heredera del roquero presentó una nueva colección de anillos, aros, brazaletes y collares en un evento junto a la doctora esteticista Barbara Sturm, en Londres. Mick no pudo asistir al evento, pero sí estuvo su novia Melanie Hamrick (35), la ex bailarina de ballet que es su pareja desde hace ocho años y madre del octavo hijo del Stone, Deveraux (5). Jade y Melanie –que es quince años más joven que su hijastra– se mostraron cómplices y posaron juntas.

Con la joven novia de su padre, la ex bailarina de ballet Melanie Hamrick. Getty Images

Jade con las joyas que expuso en un evento en Londres junto a la esteticista Barbara Sturm. Getty Images