Una noche con 10 de hándicap. Todas las fotos de la gran fiesta de los Cambiaso y los Castagnola

Adolfo y Poroto Cambiaso y Bartolomé y Camilo Castagnola presentaron oficialmente La Natividad-La Dolfina, el team con el que están jugando la Triple Corona
- 2 minutos de lectura'
Con un fiestón para cuatrocientos invitados y ya una “corona” en el bolsillo (arrancaron la temporada de polo de alto handicap ganando el Abierto de Hurlingham), La Natividad-La Dolfina presentó oficialmente su alianza en el Faena Arts Center, en Puerto Madero. Rodeados por la familia, amigos y sponsors, el recordman Adolfo Cambiaso, su hijo Poroto y sus sobrinos Bartolomé y Camilo “Jeta” Castagnola dieron un paso al frente para contar en primera persona sobre este nuevo sueño que los tiene como protagonistas y al que le dieron forma con mucha ilusión.
A las 19.30, María Vázquez y su hija menor, Myla, Camila Cambiaso, Eduardo Costantini, David Nalbandian, Diego “Peque” Schwartzman y Mariano Zabaleta, entre otros, fueron guiados por la alfombra azul y verde, los colores de ambas organizaciones de Cañuelas, que reemplazó a la clásica red carpet y fue toda una declaración de principios.
El recorrido hasta el salón principal incluyó un camino inmersivo con videos donde se podía disfrutar de la destreza de estos cracks en jugadas inolvidables. Ya en el salón principal, después de la comida servida en livings y barras, un mapping audiovisual con veinticuatro proyectores cubrió todas las paredes y dio lugar al primer video y una entrevista con el dream team, además de anunciar que firmaron un acuerdo con Sancor Seguros para que sea su sponsor por cuatro años.
Según contaron, Jeta, Barto y Poroto, que tienen una relación entrañable, tenían pensado jugar juntos este año. A la hora de elegir el cuarto jugador, los Castagnola sintieron que era el momento de proponerle unirse a su tío, a quien consideran el mejor jugador de la historia, según sus propias palabras. Adolfito aceptó sin dudarlo. “No esperaba jugar en este equipo. A mi edad busco la presión, la necesito; si no, no tengo motivación”, dijo Cambiaso.
La “joven guardia” también mencionó el valioso primer consejo que recibieron de Lolo Castagnola, coach del team. Él les recomendó no perder tiempo escuchando qué se dice del equipo, sino enfocarse en la pasión que sienten y salir con esa energía a la cancha.
