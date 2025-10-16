LA NACION

Una noche con 10 de hándicap. Todas las fotos de la gran fiesta de los Cambiaso y los Castagnola

Adolfo y Poroto Cambiaso y Bartolomé y Camilo Castagnola presentaron oficialmente La Natividad-La Dolfina, el team con el que están jugando la Triple Corona

LA NACIONLucila Olivera
El dream team a pleno: Jeta, Adolfito, Barto y Poroto. Arrancaron la temporada de la mejor manera: son los campeones del Abierto de Hurlingham
El dream team a pleno: Jeta, Adolfito, Barto y Poroto. Arrancaron la temporada de la mejor manera: son los campeones del Abierto de Hurlinghamfoto: Tadeo Jones

Con un fiestón para cuatrocientos invitados y ya una “corona” en el bolsillo (arrancaron la temporada de polo de alto handicap ganando el Abierto de Hurlingham), La Natividad-La Dolfina presentó oficialmente su alianza en el Faena Arts Center, en Puerto Madero. Rodeados por la familia, amigos y sponsors, el recordman Adolfo Cambiaso, su hijo Poroto y sus sobrinos Bartolomé y Camilo “Jeta” Castagnola dieron un paso al frente para contar en primera persona sobre este nuevo sueño que los tiene como protagonistas y al que le dieron forma con mucha ilusión.

Poroto, Adolfito, Myla y María llegan al Faena Arts Center. Sólo faltó Mia
Poroto, Adolfito, Myla y María llegan al Faena Arts Center. Sólo faltó Mia Tadeo Jones
Una lindísima postal de Camila Cambiaso con sus hijos, Jeta y Barto Castagnola
Una lindísima postal de Camila Cambiaso con sus hijos, Jeta y Barto CastagnolaTadeo Jones
Madres e hijos. Camila Cambiaso y María Vázquez junto a Poroto Cambiaso y Jeta y Barto Castagnola
Madres e hijos. Camila Cambiaso y María Vázquez junto a Poroto Cambiaso y Jeta y Barto CastagnolaTadeo Jones
Adolfo Cambiaso posa con Eduardo Costantini, a quien conoce desde chico. Son socios en La Dolfina Punta del Este, el nuevo proyecto inmobiliario ubicado entre José Ignacio y Manantiales
Adolfo Cambiaso posa con Eduardo Costantini, a quien conoce desde chico. Son socios en La Dolfina Punta del Este, el nuevo proyecto inmobiliario ubicado entre José Ignacio y ManantialesTadeo Jones

A las 19.30, María Vázquez y su hija menor, Myla, Camila Cambiaso, Eduardo Costantini, David Nalbandian, Diego “Peque” Schwartzman y Mariano Zabaleta, entre otros, fueron guiados por la alfombra azul y verde, los colores de ambas organizaciones de Cañuelas, que reemplazó a la clásica red carpet y fue toda una declaración de principios.

El recorrido hasta el salón principal incluyó un camino inmersivo con videos donde se podía disfrutar de la destreza de estos cracks en jugadas inolvidables. Ya en el salón principal, después de la comida servida en livings y barras, un mapping audiovisual con veinticuatro proyectores cubrió todas las paredes y dio lugar al primer video y una entrevista con el dream team, además de anunciar que firmaron un acuerdo con Sancor Seguros para que sea su sponsor por cuatro años.

María volvió a apostar a El Camarín e impactó con un vestido de inspiración lencera y transparencias. Lo accesorizó con collares de Rokkus, su marca de joyería artesanal
María volvió a apostar a El Camarín e impactó con un vestido de inspiración lencera y transparencias. Lo accesorizó con collares de Rokkus, su marca de joyería artesanal Tadeo Jones
Morita Peralta Ramos, gran amiga de Camila Cambiaso, fue de las primeras en llegar
Morita Peralta Ramos, gran amiga de Camila Cambiaso, fue de las primeras en llegar Tadeo Jones
María rodeada por dos íntimas amigas, María Inés Haas y Sofía Rocco
María rodeada por dos íntimas amigas, María Inés Haas y Sofía Rocco Tadeo Jones
Eduardo Costantini saluda a Martina de Estrada Lainez, la mamá de Adolfito y abuela de la “joven guardia” de cracks
Eduardo Costantini saluda a Martina de Estrada Lainez, la mamá de Adolfito y abuela de la "joven guardia" de cracks Tadeo Jones
Myla Cambiaso acaba de cumplir 15 años y está pisando fuerte en el mundo de la moda y el polo, eligió un look rutilante y monocromo: campera, top y pantalón amplio
Myla Cambiaso acaba de cumplir 15 años y está pisando fuerte en el mundo de la moda y el polo, eligió un look rutilante y monocromo: campera, top y pantalón amplioTadeo Jones
Santiago Pando, el tenista Mariano Zabaleta, Marco Villasboa Lanusse (gerente general de La Dolfina), Adolfito, Lucas Shedden (de la Federación de Tenis) y Juan Carlos Menchon, más conocido como “Profe Paidu” (preparador físico de La Dolfina)
Santiago Pando, el tenista Mariano Zabaleta, Marco Villasboa Lanusse (gerente general de La Dolfina), Adolfito, Lucas Shedden (de la Federación de Tenis) y Juan Carlos Menchon, más conocido como "Profe Paidu" (preparador físico de La Dolfina) Tadeo Jones
Para acompañar a sus hijos, Camila Cambiaso optó por un look minimalista de vestido al cuerpo, blazer y sandalias con tiras cruzadas
Para acompañar a sus hijos, Camila Cambiaso optó por un look minimalista de vestido al cuerpo, blazer y sandalias con tiras cruzadasTadeo Jones
El ex tenista David Nalbandian, íntimo de los Cambiaso, felicita a Poroto
El ex tenista David Nalbandian, íntimo de los Cambiaso, felicita a Poroto Tadeo Jones
Salvador Socas, hermano de Adolfito, infaltable
Salvador Socas, hermano de Adolfito, infaltable Tadeo Jones
Mercedes Velastegui, Sofía Cuerda, la fotógrafa Tatiana Frayssinet (prima de los Castagnola) y Milagros Mackintosh aplaudieron a sus amigos
Mercedes Velastegui, Sofía Cuerda, la fotógrafa Tatiana Frayssinet (prima de los Castagnola) y Milagros Mackintosh aplaudieron a sus amigosTadeo Jones
Santos Merlos, Javier Guerrero, Félix Esain y Gonzalo Ferrari
Santos Merlos, Javier Guerrero, Félix Esain y Gonzalo Ferrari Tadeo Jones
Hernán Agote acompañó al team de handicap perfecto
Hernán Agote acompañó al team de handicap perfecto Tadeo Jones
Felicitas Páez Allende, Juana y Catalina Lavinia también se lucen en las canchas de polo
Felicitas Páez Allende, Juana y Catalina Lavinia también se lucen en las canchas de poloTadeo Jones
Los primos contaron que armaron un grupo de WhatsApp y que Adolfito es el que más participa en él, que escuchan atentamente los consejos del coach Lolo Castagnola y que todo fluye entre los cuatro
Los primos contaron que armaron un grupo de WhatsApp y que Adolfito es el que más participa en él, que escuchan atentamente los consejos del coach Lolo Castagnola y que todo fluye entre los cuatro Tadeo Jones
María felicitó a Adolfito cuando bajó del escenario
María felicitó a Adolfito cuando bajó del escenario Tadeo Jones
Un momento de relax para Adolfito, que charló animadamente con su amigo, el ex tenista Peque Schwartzman
Un momento de relax para Adolfito, que charló animadamente con su amigo, el ex tenista Peque SchwartzmanTadeo Jones
Uno de los grupos más animados: el polista Peke González, su novia, Juana Criado, Robert Zedda y el polista Lucas “Negro” Criado
Uno de los grupos más animados: el polista Peke González, su novia, Juana Criado, Robert Zedda y el polista Lucas "Negro" Criado Tadeo Jones
Maximiliano Funes (gerente de Relaciones Institucionales de la Asociación Argentina de Polo) se acercó a saludar al equipo
Maximiliano Funes (gerente de Relaciones Institucionales de la Asociación Argentina de Polo) se acercó a saludar al equipoTadeo Jones

Según contaron, Jeta, Barto y Poroto, que tienen una relación entrañable, tenían pensado jugar juntos este año. A la hora de elegir el cuarto jugador, los Castagnola sintieron que era el momento de proponerle unirse a su tío, a quien consideran el mejor jugador de la historia, según sus propias palabras. Adolfito aceptó sin dudarlo. “No esperaba jugar en este equipo. A mi edad busco la presión, la necesito; si no, no tengo motivación”, dijo Cambiaso.

Cuarteto de polistas: Annalise Phillips, Hope Arellano (este año juega el Abierto Femenino para la Dolfina), Benjamín y Delfina Balzano
Cuarteto de polistas: Annalise Phillips, Hope Arellano (este año juega el Abierto Femenino para la Dolfina), Benjamín y Delfina Balzano Tadeo Jones

La “joven guardia” también mencionó el valioso primer consejo que recibieron de Lolo Castagnola, coach del team. Él les recomendó no perder tiempo escuchando qué se dice del equipo, sino enfocarse en la pasión que sienten y salir con esa energía a la cancha.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanafoto: Pilar Bustelo
Por Lucila Olivera
Revista Hola
