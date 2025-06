Vació el vestidor. Cecilia Bolocco cumplió 60 y anunció que donará su ropa y sus joyas

Fue un día de felicidad, recuerdos y emociones. Cecilia Bolocco celebró sus 60 años de una manera especial: fue la anfitriona de un evento en el que repasó sus cuatro décadas con la moda a través de una muestra de su colección de ropa y joyas que la acompañaron en su carrera como modelo y conductora de televisión, y que se subastarán por una causa solidaria.

La cumpleañera rodeada por su hijo Máximo (fruto de su matrimonio con Carlos Menem) y Pepo Daire, su marido, en el Museo de la Moda de Chile.

El cumpleaños de la ex mujer del presidente argentino Carlos Menem reunió a sus amigos, familiares, además de personajes famosos del país vecino y una gran cantidad de periodistas.

Bolocco les habla a sus invitados para contarles que lo recaudado por la subasta de sus prendas y las ventas de su libro se destinarán a la labor de la fundación oncológica CARE, de la cual ella es fundadora y presidenta.

Para su cumpleaños, la chilena Miss Universo 1987, ex mujer de Carlos Menem, reunió el 19 de mayo a familiares, amigos y personalidades del arte, el espectáculo y los negocios de su país en el Museo de la Moda de Chile y, además de presentar su libro Cecilia Bolocco: 40 años en la moda, habló de la misión de la fundación oncológica CARE (Cáncer, Acceso, Red y Esperanza) que ella misma creó y de la cual es presidenta.

“Todo lo que se recaude con la subasta y con la venta del libro irá íntegramente a CARE”, anunció la agasajada, quien durante el evento no se separó de su marido, el empresario Pepo Daire (69, con quien se casó en terceras nupcias), ni de su hijo Máximo Menem (21, fruto de su matrimonio con el ex presidente argentino), que sobrevivió a los 14 años a un cáncer cerebral que hizo que ella se comprometiera en campañas para concientizar sobre la importancia de la detección y tratamiento tempranos de la enfermedad.

Con un traje cruzado azul que complementó con un pañuelo pochette en rojo y stilettos de charol sin talón al tono, el 19 de mayo pasado Cecilia fue una anfitriona elegante, amable y simpática.

Detrás de la ex Miss Universo, una de las fotos que integran la muestra de sus 40 años de profesión, en el Museo de la Moda de Chile.

José Patricio Daire, el marido de Bolocco (con quien ella se casó en terceras nupcias), es presidente de un holding de inversiones.

“Es difícil hacerle regalos a mi mamá, pero ella aprecia mucho todo lo que tenga relación con la Virgen”, dijo Máximo cuando le consultaron qué presentes se le podían dar a la cumpleañera en su día. El joven, que estudia Arquitectura y colabora con CARE (especialmente, en la promoción de las actividades de la entidad), no mantiene relación con su familia paterna ni desea participar en el conflicto por la herencia que se generó entre sus hermanos Zulema y Carlos Nair Menem y su sobrina Antonella (hija de Carlos Jr) tras la muerte del ex presidente el 14 de febrero de 2021. “A mí no me interesa, tengo un legado que mi padre le dejó a mi mamá, que ya me lo dio, y con eso basta y sobra”, aclaró en referencia a tres valiosos relojes que heredó de Carlos Saúl Menem.

La torta tenía una imagen de Bolocco con la corona de Miss Universo, que conquistó en 1987.

Cecilia junto a su marido y su hijo, que estudia Arquitectura. “Es difícil hacerle regalos a mi mamá, pero ella aprecia mucho todo lo que tenga relación con la Virgen”, dijo Máximo.