Viaje pre boda. Alejandro Fantino: las mejores fotos de su escapada romántica a Cancún con su novia Coni Mosqueira

A unque falta un mes para su casamiento y tienen la presión de los preparativos y la cuenta regresiva, Alejandro Fantino (51) y Coni Mosqueira (28) se tomaron el tiempo para experimentar un idílico viaje al caribe mexicano –una semana en Cancún y tres días en Tulum–, según el plan que más les gusta: playa, sol, relax, deportes e intimidad. Y, de paso, celebraron el cumpleaños del periodista y relator, algo que ya se convirtió en una “tradición” para ellos que, en los casi cinco años que llevan juntos, festejan el cumpleaños de Alejandro con algún viaje. “Nos gusta escaparnos unos días a Tulum, que es tranquilo, más rústico, ideal para desconectar y meditar –cuenta Coni–. Cada vez que venimos a México tratamos de pasar por Tulum”. Fanáticos de la playa y las aguas turquesas del Caribe –suelen quedarse en la arena de sol a sol–, se levantan temprano, toman mate en la suite – eligieron el Breathless Cancun Soul Resort & Spa– y recién después bajan a desayunar, en modo slow. Y aunque en otras ocasiones hicieron más deportes náuticos, esta vez nadaron y practicaron snorkel durante una excursión a Isla Mujeres, porque Alejandro tiene una lesión en un pie que le impide moverse mucho. “Justo se lastimó antes del casamiento, pobre. Apenas volvemos arranca a full con la rehabilitación, para ponerse bien para la boda”, explica ella.

Enamorados y felices, Alejandro y Coni, que se casarán por Civil el 21 de octubre en Bahía Blanca, disfrutan de una travesía en catamarán. “Nos encanta Tulum, es un lugar tranquilo y perfecto para descansar y meditar”, cuenta ella.

Amantes de la playa y el sol, los novios se juraron amor eterno frente al mar.

El gran casamiento de Alejandro y Coni será el 12 de noviembre en la estancia Villa María: darán el sí frente a doscientos invitados en una ceremonia hecha a la medida de los novios.

UNA BODA SOÑADA

Tal como vienen soñando, van a se - llar su amor con una ceremonia civil en Bahía Blanca, que tendrá lugar el viernes 21 de octubre, en la que los acompañarán sus seres queridos, y otra ceremonia con fiestón el 12 de noviembre, en la estancia Villa María, ubicada en Máximo Paz. Allí los va a casar Gabriel Rolón –íntimo amigo de Fantino– en una ceremonia hecha a la medida de los novios y con dos - cientos invitados como testigos. En Cancún y frente al mar, Alejandro y Coni ultimaron los detalles para que en ese día tan especial todo salga como lo planearon: habrá tres shows (“Uno un poco más emotivo y dos para divertirnos y bailar, pero no pue - do adelantar más”, revela Coni), dos vestidos de novia firmados por María Gorof (“No sé nada aún, recién mañana tengo la primera prueba. Yo fui con una idea y ella me dijo: ‘Olvidate, yo te voy a hacer otra cosa’, y acepté. Mary me conoce hace mil años, así que confío plenamente en su buen gusto”, dice la modelo,) y todo será muy relajado, con livings dispuestos en el enorme parque de Villa María, música non stop y rica comida, para que la gente se siente donde quiera y como quiera, sin formalismos. La luna de miel llegará en enero o febrero, pero el destino todavía no está definido. “Seguramente vayamos a Maldivas. La idea es que sea playa y que ninguno de los dos conozca el lugar”, explica la novia. Teniendo en cuenta que los dos aman la playa y los gestos románticos bajo el sol, y que él le pro - puso matrimonio de rodillas en otro mar –en el Egeo, precisamente en la isla de Santorini–, qué mejor que una playa paradisíaca, que invita a disfrutar de a dos y con paisajes que parecen salidos del Edén.

Aprovecharon la escapada para celebrar el cumpleaños número 51 del periodista y relator.

Dueña de una figura impresionante, Coni “desfiló” su propia línea de trajes de baño –Somos Lena– en las arenas mexicanas, con un espectador de lujo: su amor.

Se conocieron a fines de 2017, empezaron a convivir durante la pandemia y él le propuso matrimonio en julio de este año, en un viaje a Santorini.

“Pobre Ale, justo se lastimó antes del casamiento. Apenas volvemos arranca a full la rehabilitación, para ponerse bien para la boda”, explica la novia.

La luna de miel llegará en enero o febrero, pero el destino todavía no está definido. “Seguramente vayamos a Maldivas. La idea es que sea playa y que ninguno de los dos conozca el lugar”, cuenta Coni.

Para sus días en Cancún eligieron un all inclusive y allí, desconectados de sus obligaciones, terminaron de ultimar los preparativos de su boda, que tendrá tres shows sorpresa.

En la ceremonia que tendrá lugar en noviembre en Villa María los va a casar Gabriel Rolón, íntimo amigo de Fantino.

La pareja de compras por el centro comercial de Tulum.

Mientras terminan de organizar todo para el gran día, Alejandro y Coni volaron a Cancún para vivir unos días de sol, relax e intimidad.

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana. Foto: Cecilia Glik