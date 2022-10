De primera dama a influencer. Juliana Awada nos comparte su sueño cumplido, con el que inspira a una vida saludable y natural

Admirada desde siempre por su sentido de la estética y su estilo chic relajado que llegó a inspirar a mandatarias mundiales y reinas en sus tiempos de primera dama, hace ya algunos años que Juliana Awada (48) empezó a valerse de las redes sociales para abrirse y compartir temas que la movilizan mucho más allá de la moda, una pasión que trae desde la cuna y que desarrolló a través de Awada, la marca familiar donde se desempeñó mucho tiempo como diseñadora.

La naturaleza, el trabajo en su huerta, la cocina nutritiva que aprendió de su mamá Pomi, el arte, la moda easy chic y su familia la pintan en cuerpo y alma en cada posteo que hace en sus redes sociales. foto: José Pereyra Lucena

El contacto con la naturaleza, los paisajes subyugantes de la Patagonia, el trabajo en su propia huerta donde siembra muchos de los alimentos que consume, la cocina simple y nutritiva que aprendió de su madre, Elsa “Pomi” Baker, el arte (es una ferviente coleccionista de arte argentino) y, por supuesto, los abrazos y risas cómplices que comparte con el ex presidente Mauricio Macri -en noviembre cumplen doce años de casados– y sus hijas, Valentina Barbier (19) y Antonia Macri (11), la pintan en cuerpo y alma en cada posteo que sube a su cuenta de Instagram. Los dos millones de personas que se sienten atraídos por su vida, sus gustos y sus pasiones ya la posicionaron como toda una influencer.

En sus tiempos en Olivos, Juliana armó una huerta con ayuda del INTA y Prohuerta, para abastecer la cocina, y también criaba gallinas. foto: Cecilia Glik

SU NUEVA VIDA

Desde que en diciembre de 2019 dejaron la Quinta de Olivos, Juliana y su familia dividen sus días entre la casa que alquilan en las barrancas de Acassuso y que ella decoró cuidando hasta el último detalle, y Los Abrojos, la quinta que Macri heredó de su padre, Franco, ubicada en Los Polvorines. Allí, Juliana le pone pasión y horas de trabajo a la jardinería y la huerta, algo que ya había demostrado cuando armó, con ayuda del INTA y Prohuerta, una huerta en la residencia presidencial para abastecer tanto la casa principal como las de los empleados. También pasa mucho tiempo en el invernadero y este año sumó un gallinero para tener huevos pastoriles, con gallinas que se crían en un sistema basado en el bienestar animal.

Además, los Macri-Awada suelen hacer escapadas a la Patagonia, un destino que frecuentan juntos desde el inicio de su relación, aunque siempre eran invitados por amigos. Este verano, sin embargo, estrenaron su propia casa en Cumelén, que se convirtió en el nuevo refugio familiar a orillas del Nahuel Huapi. Reman en kayak o salen a navegar en lancha, hacen trekking y, sobre todo, aprovechan estar fuera de los focos mediáticos, algo que Juliana pareciera disfrutar especialmente.

Le encanta andar en bicicleta en lugares tranquilos. Días atrás recorrió la campiña francesa con un grupo de amigas. foto: José Pereyra Lucena

Aunque está pendiente de la agenda familiar, eso no impide que Juliana reserve espacios para pasar tiempo de calidad con sus amigas. A veces, incluso, se anima a compartir alguna instantánea cuando juegan al tenis (lo hace siempre con el mismo grupo y, más allá de la actividad física en sí, dice que adora las charlas que surgen después de los partidos) o cuando comparten algún viaje. El último, por ejemplo, las llevó a recorrer en bicicleta la campiña francesa.

Juliana es mamá de Valentina Barbier, de 19 años, y de Antonia Macri, de 11. En noviembre cumplirá doce años de casada con Mauricio Macri, que tras el lanzamiento del libro le dedicó públicamente: “Orgulloso de vos. Soy muy afortunado por recibir el optimismo y la fuerza que contagiás. Felicitaciones, hechicera”. foto: Cecilia Glik

El invernadero de madera reciclada y vidrio, donde pasa horas, está diseñado por Pablo Ledesma.

Otra imágen del invernadero, con sus canastos de fibras naturales, algunas lechugas recién cosechadas y flores.

UN NUEVO SUEÑO CUMPLIDO

Ahora, la diseñadora dio un paso más: acaba de publicar su primer libro, Raíces (Grijalbo) donde, a través de su propia experiencia, cuenta en detalle el camino que recorrió para mejorar su salud de manera integral. “Raíces es un camino posible, el que yo he seguido, para alcanzar el bienestar general. Como a todos, a menudo mi cuerpo me ha reclamado modificar algunos hábitos y no subestimar sus señales. Sin imponer un estilo mandatorio o excluyente de otras opciones, aquí comparto lo que a mí me sirve cada día con la esperanza de que también pueda ayudar o inspirar a otros”, adelantó Juliana. Y siguió: “Desde la infancia, incorporé los beneficios de estar en contacto con la naturaleza y la idea de que vivir en armonía con ella es una fuente insuperable de calidad de vida. Comer lo que nuestras propias manos siembran y cosechan es una satisfacción única”.

Su estilo chic relajado no lo pierde ni aún cuando trabaja en su jardín. foto: Cecilia Glik

“Una de las sugerencias que me dio mi nutricionista fue mantener las horas necesarias de ayuno nocturno para darle al cuerpo tiempo de reposo digestivo”, cuenta en el libro. foto: Cecilia Glik

Entre las casi 190 páginas impecablemente fotografiadas que lo componen, se dan la mano armoniosamente recetas que pasaron de generación en generación en su familia, jugos multivitamínicos, ideas fáciles para arrancar la mañana con energía, sugerencias de productos sanos para sumar a la alacena, consejos para armar desde cero una huerta y un gallinero, y hasta sus rutinas para cuidar la piel y ejercitar el cuerpo. “Hace tiempo que en las redes sociales intento compartir un poco de lo que me hace bien y sentí que, después de un momento tan particular que nos tocó vivir a raíz de la pandemia, era una oportunidad para volver a nuestras raíces: desde el vínculo con la naturaleza y lo que proviene de ella, la manera en que valoramos los alimentos, cómo nos nutrimos y el tiempo que dedicamos a quienes más queremos. Estoy convencida de que el primer paso para acercarnos a nuestro bienestar es frenar un poco y escucharnos”.

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana. Foto: Cecilia Glik