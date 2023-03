Virginia Elizalde. Posa con sus nietos por primera vez y revela el divertido comentario que le hacían cuando la veían en TV

escuchar

Los ojos de Virginia Elizalde (68) –casada desde hace casi veintiséis años con Eduardo “Coco” Fernández– se iluminan al ver entrar a sus nietos, con quienes disfruta desde una película hasta su pasión por el deporte, el vértigo y la adrenalina. La ex modelo es abuela de siete y por primera vez posa en su casa de Nordelta junto a cinco de ellos: Rufino (11), Mario (9), Filipa (7), Simona (5) y Zoilo (10 meses), hijos de su hija Ángeles Walther (36). Los otros dos –de Catalina Walther (39)–, Kayla (14) y Niko (12), viven en Cancún. En un alto de la producción para ¡HOLA! Argentina, cargada de ternura y diversión, Virginia reflexiona: “Los nietos te dan un extra de energía, son un plus, una expansión del amor… Es muy emocionante ver a tus hijos convertidos en padres”.

Los chicos viven a cinco minutos de la casa de su abuela y, siempre que pueden, aprovechan para pasar tiempo juntos. foto: Matías Salgado

–¿Cómo cambió tu vida desde que sos abuela?

–Los nietos te alegran la vida. Yo tuve la suerte de tener una vida feliz, pero la llegada de ellos sumó en todo sentido. Es una sensación difícil de poner en palabras.

–¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando estás con ellos?

–Me encanta que compartamos tiempo, que se queden a dormir, hacer cosas que les diviertan. Nos queremos mucho y jugamos un montón. A veces, con los más grandes hacemos videos para las redes y también salimos mucho a andar en bici por el barrio.

Una postal con Tito, Zoilo y Rufino. foto: Matías Salgado

–¿Sos una abuela demandante?

–No sé si demandante, pero a los que viven acá, los veo todo lo que puedo. Si pasan dos o tres días, los extraño. Como los hijos de Angie son muy seguidos y hay un bebé, me gusta estar presente para ayudarla.

–¿Cuánto hace que no ves a Kayla y a Niko, que viven en Cancún?

–Los vimos por última vez en julio del año pasado, cuando vinieron por un mes a Buenos Aires. Hace dieciséis años que mi hija Catalina y su marido Martín (Benítez) viven en México. Y obvio que los extraño muchísimo. Por ahora, no tenemos un viaje planeado para este año. Durante la pandemia, me escapé a verlos porque no podía más.

–¿Sos con tus nietos como fuiste como mamá?

–¡No! [Se ríe]. Los abuelos estamos para malcriar a los nietos. Para los límites están mis hijas y sus maridos. Cuando se quedan en casa, hacemos todo lo que ellos quieren.

–¿Les gustan los deportes como a la abuela?

–El deporte les viene por todos lados. Angie es deportista y yo corría con Pedro (Podestá), su marido, las carreras de 500 kilómetros, que incluyen kayak, trekking, bicicleta de montaña… Mis nietos varones hacían gimnasia artística y decían que era para mejorar su técnica de salto y ser como los jugadores de fútbol profesional. Creo que es importante que los chicos vean el deporte como un juego y no como una obligación. Que hagan lo que tengan ganas de hacer. Imaginate, tanto me obligaron a mí que el espíritu deportivo recién me nació a los 28 años.

Filipa y Simona, las más mimadas. foto: Matías Salgado

–Participaste del programa The Challenge Argentina, ¿cómo fue la experiencia?

–Me llamaron y me pasaron algunos videos. Había pruebas que eran complicadas, juegos para los que tenías que tirarte de un helicóptero y algunos más tranquilos. Me encantó la idea, me divertí, me fascinó.

–¿Qué decían tus nietos cuando te veían en la televisión?

–Se reían y me decían que yo era mucho más grande que los demás participantes. “¡Virgi, te van a romper!”, me gritaban. [Se ríe].

La ex modelo con su último nieto, Zoilo. foto: Matías Salgado

– ¿Cuál es la receta para verte tan espléndida?

–La constancia. Me gusta mucho trabajar mi cuerpo haciendo fuerza, es la clave para todo el resto. Además, me encanta practicar cualquier deporte: salir a correr, a caminar, a remar, andar en bici. Me gusta también contagiar mi pasión por los deportes al resto. Durante mucho tiempo tuve un canal de YouTube donde subía videos míos haciendo diferentes actividades.

–¿Cómo se lleva Coco, tu marido, con los chicos?

–Se lleva bárbaro, son sus nietos también. Mis hijas Angie y Cata lo presentan como su papá. [Virginia y Coco tienen una sola hija en común, Sol (25)]–. Él es el amor de mi vida, una persona increíble, con un corazón enorme. Formamos una familia divina. En marzo vamos a cumplir veintiséis años de casados.

–¿Qué proyectos tenés para este año?

–Hace dos años que organizo viajes para mujeres que quieren hacer deportes relacionados con la aventura. Me divierte que se animen a hacer cosas que nunca hicieron. Solemos ir a Villa La Angostura, a Bariloche y otros lugares no sólo del país, sino del mundo. Ya estoy organizando viajes para mitad de año en adelante. Ver la satisfacción de cada mujer que participa es increíble, me encanta el cambio que hay en ellas. Te aseguro que no son las mismas cuando llegan que cuando se van.

A los 68 años, nuestra anfitriona asegura que la clave para estar así de espléndida está en la constancia. foto: Matías Salgado

Virginia junto a sus primeros nietos, Kayla y Niko, que viven en Cancún hace dieciséis años.

