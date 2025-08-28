Algunas fueron demonizadas, otras prohibidas o perseguidas, pero todas sobrevivieron al paso del tiempo

Hay un puñado de plantas que la humanidad no ha podido domesticar del todo. Prohibidas, ritualizadas, demonizadas o convertidas en símbolos de resistencia, algunas especies siguen creciendo al margen de la ley (y del jardín convencional).

¿Quién decide qué <b>planta</b> es buena y cuál debe desaparecer?

A lo largo de la historia, muchas especies fueron perseguidas no por su toxicidad, sino por lo que representaban: libertad, placer, transgresión o poder.

Así, pasaron a alimentar las páginas de un herbario oculto, protagonizaron historias silenciadas y se elevaron al trono de las plantas más polémicas del reino vegetal.

El vínculo de la amapola con el narcotráfico global y las guerras por el opio hizo que su cultivo terminara prohibido en buena parte del mundo Ines Clusellas

Botánica del tabú

¿Qué vuelve peligrosa a una planta? ¿Su toxicidad? ¿Su efecto psicoactivo? ¿O su capacidad de cuestionar el orden establecido?

Desde tiempos antiguos, las sociedades trazaron fronteras morales, legales y simbólicas alrededor del mundo vegetal

Algunas especies fueron veneradas, otras ignoradas, y unas cuantas demonizadas. Lo cierto es que estas plantas incómodas sobrevivieron persecuciones, inquisiciones, quemas y campañas en contra.

Una a una, cuáles son

Cannabis (Cannabis sativa): durante siglos, el cannabis fue una planta útil y versátil, cultivada en Asia Central por sus fibras textiles, sus semillas nutritivas y sus virtudes medicinales.

Durante siglos, la planta de cannabis fue cultivada por sus fibras textiles, sus semillas nutritivas y sus virtudes medicinales Archivo Revista Jardin

En la farmacopea tradicional, se usaba para calmar dolores, inducir el sueño o aliviar el estrés. Fue recién en el siglo XX que se convirtió en el blanco principal de la guerra contra las drogas.

Hoy, mientras su cultivo sigue siendo ilegal en muchos países, la planta comienza a recuperar su lugar en el botiquín: aceites de CBD contra la epilepsia, tinturas para la ansiedad, pomadas para dolores musculares. Y también volvió al jardín doméstico, con cepas de bajo THC aptas para autocultivo medicinal.

El aceite de cannabis se usa contra la epilepsia Freepik

En Argentina, el marco legal aún es restrictivo, pero las redes de cultivadores y usuarios terapéuticos siguen creciendo. La planta más perseguida del siglo XX está germinando de nuevo... y no en laboratorios, sino en patios y balcones.

Amapola (Papaver somniferum): frágil, etérea, de pétalos como papel de seda y un magnetismo hipnótico, la amapola encierra uno de los mayores dilemas éticos del reino vegetal .

De su cápsula lechosa se extrae el látex que, procesado, da origen al opio. A partir de allí, una cadena de transformaciones químicas culmina en sustancias como la morfina, la heroína o la oxicodona.

Las guerras por el opio llevaron a prohibir en cultivo de amapolas en buena parte del mundo Archivo Revista Jardin

Pero también, antes de todo eso, la amapola fue símbolo de fertilidad, flor sagrada en la antigua Grecia, recurso medicinal en el Egipto faraónico, y planta ornamental de belleza innegable.

Su vínculo con el narcotráfico global y las guerras por el opio hizo que su cultivo terminara prohibido en buena parte del mundo.

Incluso hoy, en muchos países —incluido el nuestro— sembrarla puede implicar consecuencias legales, aunque el 99% de las personas que lo hagan jamás extraigan una gota de látex.

La amapola resiste como emblema poético y planta rebelde: una belleza prohibida que, de tanto en tanto, vuelve a aparecer en canteros clandestinos

Estramonio (Datura stramonium): si hay una planta que encarna el arquetipo de la bruja, esa es el estramonio. De hojas grandes, flores blancas en forma de trompeta y frutos espinosos, esta solanácea crece de forma espontánea en baldíos, banquinas y márgenes olvidados.

Datura stramonium: su uso popular decayó con el avance de la farmacología moderna, pero su fama de “hierba del diablo” la mantuvo al margen

Pero su historia es todo menos silvestre: usada desde la antigüedad como planta visionaria, el estramonio contiene alcaloides como la escopolamina y la atropina, capaces de inducir delirios, amnesias o estados de trance .

Aún hoy es considerada una planta tóxica y peligrosa, y su cultivo está fuertemente desaconsejado

Sin embargo, entre etnobotánicos y herbolarios, sigue generando fascinación. ¿Es el estramonio una planta demoníaca? ¿O simplemente una maestra salvaje, que exige respeto, conocimiento y una distancia prudente?

Salvia (Salvia divinorum): a diferencia de otras salvias ornamentales o culinarias, la Salvia divinorum no se cultiva por su aroma ni por sus flores, sino por su capacidad de alterar la conciencia.

Salvia divinorum o salvia de los adivinos: algunos países la prohibieron; otros, como Argentina, aún no la regulan explícitamente, pero su distribución está cada vez más vigilada

Sus hojas contienen salvinorina A, un potente alucinógeno natural que actúa de manera muy distinta a otras sustancias psicodélicas.

Durante siglos, su uso estuvo confinado a contextos rituales precisos, con cantos, ayuno y guía espiritual . Pero en las últimas décadas, su popularidad creció en entornos urbanos y la planta fue absorbida por el mercado de drogas legales y foros online, sin el marco ni el respeto que la tradición mazateca le daba.

Algunos países la prohibieron; otros, como Argentina, aún no la regulan explícitamente, pero su distribución está cada vez más vigilada.

La Salvia divinorum es una de las pocas plantas que, literalmente, no puede cultivarse sin sombra. Necesita humedad, reparo y penumbra.

Una metáfora perfecta para su carácter esquivo: planta-oráculo, de uso restringido, que solo se revela a quienes saben esperar.

Brugmansia suaveolens o floripondio, conocido como “planta del diablo”, pese a su uso sagrado en pueblos andinos y amazónicos Archivo Revista Jardin

A simple vista, parece inofensiva: una joya tropical que embellece patios coloniales y veredas cálidas, sobre todo en el noroeste argentino.

Pero tras ese encanto floral se esconde un cóctel químico de altísimo voltaje: escopolamina, atropina e hiosciamina, los mismos alcaloides que componen el arsenal psicoactivo de las daturas y otras solanáceas alucinógenas.

No es casual que en muchas culturas originarias se lo haya utilizado con fines visionarios o como prueba iniciática en rituales de sanación, adivinación o transición espiritual .

Tampoco que los colonizadores lo hayan temido y demonizado. Aún hoy, en Perú o Bolivia, hay chamanes que lo administran con extrema precaución, sabiendo que no se trata de una planta para todos los días.

En jardines urbanos de Argentina se cultiva como ornamental, sin mayores controles, aunque en algunos casos se ha prohibido su venta en viveros por sus efectos potencialmente peligrosos.

Su dualidad sigue vigente: ¿belleza letal o medicina ancestral? El floripondio, como toda planta poderosa, no tolera el mal uso ni el desconocimiento.

Ahora que la ciencia empieza a revalorizar moléculas como la psilocibina o los cannabinoides y que ciertos países ensayan marcos legales más permisivos, se abre un nuevo territorio: el de integrar saberes ancestrales con evidencia contemporánea.

Tal vez no se trate de romantizar lo prohibido, sino de entenderlo: reconocer el poder de estas especies, sus riesgos y sus posibilidades. Porque al final, la verdadera revolución no está en plantar lo que nadie se atreve, sino en cambiar la forma en que lo miramos.