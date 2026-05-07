“Estudiantes de la planta”: dos universitarios estaban detrás del cultivo y venta de marihuana

Una investigación de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desbaratar en La Rioja a una organización narco que cultivaba y vendía plantas de marihuana. Los líderes de la banda eran dos estudiantes universitarios .

Según informó la PFA en un comunicado de prensa, la investigación de la que participaron detectives de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) La Rioja y agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) estableció que los sospechosos usaban “ámbitos universitarios”, entre otros lugares, para cultivar plantas de Cannabis sativa tanto en terreno abierto como cerrado.

“Se logró identificar domicilios, imputados y maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de cultivo tanto indoor como outdoor en distintos sectores de la provincia, inclusive en ámbitos universitarios. Además, con intervención de la División Enlace con la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) de la PFA se localizó y monitoreó en tiempo real a los involucrados y sus movimientos de comercialización”, se explicó en el comunicado.

desbaratan una banda narco liderada por estudiantes universitarios

Los allanamientos ejecutados por personal de la citada fuerza federal de seguridad habían sido ordenados por el juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena.

Durante los procedimientos fueron detenidos cuatro sospechosos, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina. También se secuestraron 170 plantas de Cannabis sativa, 62 frascos con cogollos de marihuana, una placa led para cultivo, una parrilla led para cultivo, un fumigador, cinco pistolas calibre 9mm, 2649 municiones del mismo calibre, seis escopetas calibre 12/70 y 50 cartuchos para ese tipo de arma, cuatro revólveres, cinco rifles y 60 municiones calibre .300, un fusil, una ametralladora, una mira telescópica, tres vehículos particulares, 940.000 pesos, cuatro teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Los sospechosos detenidos quedaron a disposición del juez federal Herrera Piedrabuena.