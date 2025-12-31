Cómo el diseño floral puede ser arte, manifiesto ecológico y forma de expresión personal

Para los amantes de los jardines y los apasionados por cultivar sus propias flores, Cultivated de Christin Geall representa lectura obligatoria. No solo es una celebración de la naturaleza, sino también un testimonio íntimo sobre el poder de la belleza cotidiana, desde el desafío de potenciar la creatividad.

Christin Geall ha sabido trazar un camino que conecta al arte floral con la fotografía, sumando la narrativa personal Gentileza Christin Geall

En sus jugosas 200 páginas, la autora y paisajista nos conmueve por la manera en que entrelaza el arte, la experiencia personal y la botánica, mediante una prosa delicada y poderosa. Más que un libro sobre flores, se trata de una reflexión sobre la producción y técnica detrás de cada arreglo, y de cada fotografía de ese arreglo. En un encuentro virtual desde Canadá, nos adentramos en su universo, donde las flores no son solo ornamento, sino lenguaje y expresión.

Cultivated: The Elements of Floral Style, su primer libro Gentileza Christin Geall

¿Cómo te describirías? ¿Cuál es tu área de trabajo?

Escribo sobre naturaleza, cultura y horticultura. Mi primer libro, Cultivated: The Elements of Floral Style, trata sobre diseño floral, aunque también integré conceptos sobre historia del arte, narrativa personal y algunas reflexiones sobre diseño y ecología. Mi próximo libro, A Cultivated Manifesto, saldrá a principios de 2026. En él, analizo las flores y el arte desde un punto de vista político, sumando una mirada globalizada, con representantes del hemisferio sur. Si bien oficié de fotógrafa en mi primer libro, Manifesto contará con imágenes de fotógrafos de todo el mundo.

¿Cómo es tu jardín?

Con mi marido tenemos dos jardines: uno campestre y silvestre en una isla de Massachusetts, y otro en Victoria, Columbia Británica. En Victoria, cultivamos flores de corte y extensos canteros de plantas perennes (el clima es similar al de Inglaterra: templado y húmedo). Allí cultivo innumerables tipos de flores, que vendo localmente. Tras la publicación de mi libro, comencé a dar conferencias internacionales y mi jardín se desmoronó. En 2022, tuvimos el gran privilegio de comprar una casa de verano en Martha’s Vineyard, Massachusetts.

El jardín de Christin donde cultiva las flores que usa para sus arreglos Gentileza Christin Geall

Había estado luchando emocionalmente con la sustentabilidad del cultivo de flores cortadas, por lo que la opción de trabajar en escala paisajística, de forma más ecológica, con plantas autóctonas, me atrajo mucho. Por otra parte, el campo de Massachusetts tiene bosques y praderas. Las praderas son esencialmente antiguos pastos para ovejas del siglo XIX, repletos de especies invasoras, pero los muros de piedra atraviesan el paisaje, lo que lo hace increíblemente hermoso.

Christin tiene una sensibilidad única para transformar flores en poesía visual Gentileza Christin Geall

Como cultivadora de flores, ¿cuáles dirías que son las más nobles y fáciles de cuidar?

En primer lugar, sugiero cultivar plantas locales, ya que son fácilmente adaptables al clima, suelo y lluvias del lugar, lo que garantiza mayor probabilidad de éxito. En segundo lugar, sugiero ampliar el mundo floral, con una gama de plantas en los arreglos. Valoro mucho el aporte de arbustos y árboles con flores ya que suman estructura y volumen a los ramos. En tercer lugar, los invito a incorporar plantas perennes. Si vas a añadir plantas anuales para injertos, elegir las subtropicales, ya que florecen durante más tiempo que las plantas de latitudes más altas. Por ejemplo, una dalia y una amapola tienen una vida más larga que las rosas.

Las flores del jardín terminarán en algún florero dentro de la casa Gentileza Christin Geall

¿Existe una forma correcta de cortar las flores para que la planta siga luciendo en el jardín?

Aunque es difícil generalizar, algunas reglas son:

1. No cortar más de un tercio de un arbusto ya establecido.

2. Evitar podar los brotes nuevos o con savia antes de que se hayan endurecido, ya que se marchitarán.

3. Si se utilizan árboles u otras plantas leñosas, hacer una muesca en la base del tallo en forma de “X” para que absorba mejor el agua.

4. Dejar siempre que las flores y plantas cortadas se rehidraten en un lugar fresco durante varias horas antes de colocarlas en un arreglo.

Arreglo en tonos de blancos y amarillos Gentileza Christin Geall

¿Tenés una estación del año favorita?

Me encanta la primavera en Columbia Británica porque dura varios meses. El clima templado, combinado con la sequía estival y los florecimientos rocosos, nos permite tener una gran variedad de geófitas nativas que ofrecen un espectáculo en la primavera.

Forma y contenido hacen de este arreglo casi una pintura Gentileza Christin Geall

¿Cuáles son tus consejos para tomar buenas fotografías de arreglos florales?

Utilizar siempre el mismo lugar en interior, o bajo el techo de una terraza para que todo el equipo esté en un mismo sitio. En Cultivated: The Elements of Floral Style incorporé conceptos sobre diversos movimientos artísticos de Europa, y los contextos históricos en los que surgieron.

Aquí hay algunos, brevemente:

Elegí flores que posean pétalos o sépalos gestuales, tallos curvos o cualidades pictóricas como colores sombreados (impresionismo).

La mesa no es solo una superficie, sino un plano. Procurá que atraiga la mirada hacia tu recipiente (impresionismo).

Desarrollá el contraste y el volumen mediante la manipulación de la luz (barroco).

Cubrí el borde del jarrón (los prefiero tipo pedestal ya que adentro se encuentran los tallos atados a través de alambre, y cinta adhesiva a prueba de agua).

Los puntos de color desaparecen a la distancia, pero al agruparse crean forma (neoimpresionismo).

Arreglo floral con gran variedad de flores y follaje Gentileza Christin Geall

¿Nos recomendarías algún libro que haya influido en tu carrera profesional?

Me gustan los libros de no ficción sobre cualquier tema en el que el autor descubre algo, se cuestiona y comparte su conocimiento. Algunos autores talentosos de este género son: Michael Pollan (naturaleza y jardinería) o Cal Flyn (naturaleza).

Un arreglo que se mimetiza con el entorno y forma un rincón casi cinematográfico Gentileza Christin Geall

Christin aconseja

1. Es importante comprender de dónde provienen tus flores, en qué momento están en temporada y sus limitaciones.

2. A la hora de fotografiarlas, intentá hacer todo lo posible por aprovechar la luz natural.

3. Inspirate en las bellas artes para técnicas de color e iluminación. Intentá observarlas desde la perspectiva de un diseñador floral.

4. Al fotografiar, recordá que no estás arreglando las flores, sino la luz.

5. Para ayudarte a comprender mejor el color, a veces es bueno hacer un estudio bajo una familia de colores y explorar los diferentes tonos o matices.