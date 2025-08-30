Cómo el diseño logró más luz, mejores perspectivas y rincones pensados para disfrutar todo el año

El rediseño de este jardín en Pilar abrió las vistas hacia el paisaje prestado y ganó en luz solar. La entrada cobró relevancia con una simetría escultural.

Un camino peatonal hacia la puerta de entrada al patio con dos acacias de Constantinopla acompañadas de teucriums podados en forma de esfera y stipas que dan soltura Ines Clusellas/ Revista Jardin

Se generó un acceso interesante que acompaña la arquitectura e incorpora el terreno lindero , recién adquirido, pero sin entorpecer el espacio de una construcción futura.

Dos olivos acompañan la composición de entrada con sus verdes grisáceos y su estilo provenzal Ines Clusellas/ Revista Jardin

Desde allí, un sendero peatonal deriva en un patio de ingreso muy acogedor.

En el patio de ingreso, muros cubiertos de ampelopsis y macetas de barro con sedums, dietes, azareros y olivos Ines Clusellas/ Revista Jardin

El jardín era sombrío y tenía vistas “cortas” al estar bordeado de cipreses. El rediseño de la paisajista Anita Maiquez logró ampliar las vistas hacia la cancha de polo y realizar abras hacia el oeste, para permitir la entrada de la luz del atardecer .

El cerco de cipreses estaba muy crecido y daba sombra al jardín. Se decidió retirar estos árboles y se logró abrir las vistas e integrar el nuevo terreno Ines Clusellas/ Revista Jardin

Como la casa y la pileta (estudio de arquitectura Balzano) quedaron elevadas con respecto al nuevo terreno, se realizaron unos escalonados rectos para marcar el cambio de nivel.

Un banco de lapacho situado estratégicamente para ver los partidos de polo Ines Clusellas/ Revista Jardin

Para contener a los perros de la casa armaron un cerco rodeado de vegetación espontánea y asilvestrada

En un rincón del jardín, que es la vista de un estar interior, un estanque aporta el suave murmullo del agua en movimiento, rodeado de alpinias, azareros y daturas Ines Clusellas/ Revista Jardin

También definieron el solárium y la pérgola de la pileta, y se diseñó un nuevo espacio para fogonero a la sombra de dos jacarandás.

El sector del fogonero, más privado, alejado de la casa y rodeado de canteros con deyeuxias, salvias, erigerones, nepetas, jaravas y gauras con sus colores suaves y fríos que dan soltura al diseño Ines Clusellas/ Revista Jardin

Las plantas

Se usaron plantas herbáceas y gramíneas de floración escalonada entre primavera y fines de otoño, para lograr atractivo en las distintas estaciones.

El jardín es canchero, dinámico y de estilo silvestre. Había que generar un jardín ‘vivible’, con recorridos, e incorporar la arquitectura al paisaje.” — Anita Maiquez

Salvias, gauras, sedums, margaritas, perovskias, erigerones, lavandas y rosas aportan sus toques de color y soltura al diseño Ines Clusellas/ Revista Jardin

Stipas, jaravas (Jarava ichu) y deyeuxias dan soltura y movimiento con la brisa; salvias, gauras, sedums, margaritas, perovskias, erigerones, lavandas y rosas aportan sus toques de color.

Un sector de descanso con techo verde y vista abierta al jardín Ines Clusellas/ Revista Jardin

Un gran acierto fue enmarcar el ingreso con dos acacias de Constantinopla con teucrium bocha y stipas en la base, y dos olivos que acompañan con sus verdes grisáceos y su estilo provenzal.