Feria del Botánico: Tres días para disfrutar de este clásico porteño con más expositores y actividades al aire

La Asociación de Amigos del Jardín Botánico de Buenos Aires (AAJB) invita a la 10a Edición de la Feria del Botánico los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre, desde las 10 hasta las 17.

Esta asociación, comprometida con la conservación de la flora autóctona, usa los ingresos generados por este y otros eventos para apoyar proyectos científicos, trabajos de mantenimiento e iniciativas que no solo permiten cuidar del Jardín Botánico sino que también lo acercan a la comunidad . Así, esta feria nació como un pequeño evento para vender las plantas excedentes, pero el éxito fue inmediato. Con el tiempo, la feria se convirtió en un punto de encuentro para los amantes de la botánica y la jardinería en Buenos Aires.

Además de recorrer y disfrutar del Jardín Botánico, se podrán comprar, a precios accesibles, las plantas multiplicadas por los propios jardineros de la institución. Este año se amplía la cantidad expositores, entre los cuales podrán encontrar stands de orquídeas, aromáticas, huerta, suculentas, arreglos florales, rosas. No faltarán accesorios para jardines, macetas y semillas. Además de las opciones para los amantes de las plantas, la feria ofrece libros de jardinería. H abrá servicios de catering para que el paseo sea completo y se pueda disfrutar de un día al aire libre, en este pulmón verde de la ciudad .

La entrada es libre y gratuita. Se accede por la avenida Santa Fe 3951; también se puede acceder por la esquina de avenida Las Heras y República Árabe.

La feria no se limita a celebrar la belleza natural: también devuelve algo de esa energía a la ciudad. Nos recuerda que Buenos Aires late como un jardín, un paisaje que pide ser cuidado y contemplado. La Décima Feria del Botánico es una es una pequeña pero valiosa contribución a este oasis urbano.

IG:@amigosdelbotanicobsas