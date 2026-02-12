Infusión o decocción: cuál es la manera correcta de preparar el jengibre y cómo cultivarlo en casa

El jengibre tiene algo poco frecuente: no se limita a un único uso. Es condimento, bebida caliente, gesto de autocuidado y, al mismo tiempo, una planta que puede crecer en un balcón urbano sin demasiadas exigencias. Su encanto está en esa múltiple condición que lo vuelve cercano y funcional.

Su sabor es inconfundible: picante suave, levemente cítrico y con una sensación de calor que permanece. Por eso se lo elige tanto en invierno como en cambios de estación, cuando el cuerpo pide abrigo y los aromas intensos resultan reconfortantes.

Raíz de jengibre, hierbas frescas y especias: una combinación que suma aroma y profundidad a infusiones y platos cotidianos Archivo JARDIN - iStockphoto

Pero su verdadero diferencial aparece cuando se entiende cómo prepararlo. No es lo mismo infusionarlo que hervirlo, y esa diferencia modifica sabor, intensidad y efecto.

En la rutina diaria solemos llamar “té” a cualquier bebida caliente, pero existen dos métodos distintos y cada uno tiene su momento. La diferencia no es solo técnica: cambia la experiencia completa. Una es ligera y fresca; la otra, envolvente y potente.

Para una decocción, el jengibre se coloca en agua fría y se lleva a hervor: así se extraen mejor sus aromas y principios activos Archivo JARDIN

Infusión: suavidad y frescura

Se recomienda infusionar cuando se busca un sabor más liviano o una bebida cotidiana para cualquier hora del día.

Se realiza vertiendo agua caliente —sin hervir— sobre láminas finas de jengibre, tapando y dejando reposar entre 5 y 7 minutos.

Ideal para:

Media tarde

Después de las comidas

Quienes prefieren sabores suaves

Días templados

Decocción: intensidad y calor profundo

Es el método indicado para raíces. El jengibre se coloca en agua fría y se lleva a hervor durante algunos minutos. El resultado es más concentrado, aromático y picante.

Ideal para:

Días fríos

Sensación de garganta irritada

Congestión o resfríos

Cuando se busca un efecto reconfortante inmediato

En láminas finas o rallado, el jengibre libera su aroma y su picor característico Freepik

Paso a paso simple:

Pelar un trozo pequeño de jengibre.

Rallar o cortar en láminas finas (una cucharadita por taza).

Colocar en agua fría.

Llevar a hervor entre 3 y 5 minutos.

Colar y servir.

Para personalizarla:

Limón para acidez y frescura.

Miel para suavizar el picor.

Naranja o canela para un perfil más invernal.

Es una preparación breve pero transformadora; el vapor aromático, el color dorado y el primer sorbo generan una sensación inmediata de abrigo.

Más allá de la taza: pequeñas dosis en la cocina diaria

El jengibre no necesita recetas elaboradas. Su fortaleza está en el detalle mínimo. Y hay muchas maneras de incorporarlo a la gastronomía.

Rallado fresco : sobre ensaladas de zanahoria, remolacha o cítricos.

: sobre ensaladas de zanahoria, remolacha o cítricos. En salteados: una lámina en aceite caliente perfuma verduras y arroces.

una lámina en aceite caliente perfuma verduras y arroces. En caldos: un trozo entero durante la cocción aporta profundidad y luego se retira.

un trozo entero durante la cocción aporta profundidad y luego se retira. En aderezos: mezclado con limón, miel y oliva crea vinagretas vibrantes.

Flores, cítricos y jengibre: combinaciones simples que transforman una bebida cotidiana en un ritual de bienestar Archivo JARDIN - iStockphoto

Cuando el jengibre se vuelve hábito, tenerlo plantado deja de parecer una extravagancia y pasa a ser una decisión práctica. No exige jardín ni grandes conocimientos, solo constancia.

Es una planta herbácea perenne cuyo tesoro está bajo tierra: el rizoma. Crece bien en macetas profundas, con luz indirecta, suelo suelto y riegos regulares sin encharcar. No tolera heladas ni sequías prolongadas, pero responde muy bien a climas templados y espacios protegidos.

Para cultivarlo se coloca la raíz de jengibre fresco en una maceta, donde brotará y tendrá abundantes hojas Archivo Revista Jardin

La propagación es casi intuitiva: un trozo de raíz con una yema visible plantado en primavera inicia el ciclo. Con el paso de las semanas aparecen hojas largas y verdes que anuncian que, bajo la tierra, el rizoma se está multiplicando.

Cultivarlo no solo garantiza disponibilidad, también genera una conexión distinta con lo que luego se ralla, se hierve o se infusiona. Es cocina y jardín en un mismo gesto.

Un superalimento que se vuelve costumbre

El jengibre se ganó el rótulo de “superalimento”, pero su valor real está en algo más simple: su versatilidad cotidiana. Puede ser una taza caliente antes de dormir, un toque fresco en una ensalada o una planta creciendo silenciosa en una maceta.

El jengibre es una planta aromática que pertenece a la familia de la cúrcuma y el cardamomo. Tiene flores de color púrpura y un tallo subterráneo en forma de rizoma, que es lo que conocemos y habitualmente encontramos en las fruterías y supermercados Archivo JARDIN - iStockphoto

Entender cuándo infusionarlo y cuándo hervirlo permite aprovecharlo mejor. Animarse a plantarlo completa el círculo. Así, deja de ser un ingrediente ocasional para transformarse en un pequeño ritual doméstico que une sabor, bienestar y naturaleza en estado puro.