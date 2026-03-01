Por qué se recomienda un shot de jugo de limón con jengibre y cúrcuma en ayunas

En Internet existe mucha información sobre el consumo de shots, bebidas que preparadas con los ingredientes correctos pueden tener un valor positivo para la salud. Y esto es real pues fueron respaldados por expertos en salud.

Especificamente, la combinación de jengibre con cúrcuma y limón trae diversos beneficios cuando se consume en ayunas.

¿Qué pasa si combinas jengibre con cúrcuma y limón?

Para entender los beneficios del shot de jengibre con cúrcuma y limón primero debés conocer los nutrientes que aporta cada ingrediente.

Por ejemplo, la cúrcuma es una especia que se utiliza con fines gastronómicos o medicinales. Se caracteriza por su color amarillo y anaranjado.

La cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias (Foto: Freepik)

Dicho condimento posee un elemento llamado curcumina que, de acuerdo con los expertos del Hospital Clinic Barcelona, favorece a la salud por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas.

Mientras que el jengibre, una raíz ampliamente estudiada en la medicina tradicional, es fuente de vitamina C, hierro, sodio, fibra, potasio, zinc y tiamina. Además, cuenta con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y digestivas.

Finalmente, el jugo de limón es rico en vitamina C y antioxidantes, por lo que su consumo previene infecciones respiratorias, mejora la digestión e incrementa las defensas del cuerpo.

Al juntar estos ingredientes en un shot, se obtiene una bebida altamente saludable para comenzar el día con ventajas como estimular la digestión, reducir la inflamación y aportar una sensación de “ligereza”.

¿Cómo preparar un shot de jengibre con cúrcuma y limón?

Ingredientes:

Cúrcuma en polvo

1/2 jugo de limón

Jengibre en polvo o un trozo rallado

Pimienta negra (opcional)

Procedimiento:

En un vaso de shot agregá una cucharadita de cúrcuma.

Añadí un poco de jengibre en polvo o rallado y revolvé.

Exprimé el limón y mezclá bien.

Agregá la pimienta negra y un chorrito de agua si lo preferís. Volvé a integrar.

¡Listo!

El limón y el jengibre aportan vitaminas y antioxidantes (Foto: Freepik)

Consideraciones al consumir este shot de jengibre

Los ingredientes de este shot son ácidos y pueden dañar el estómago, así que procura consumirlo en pequeñas cantidades.

De igual manera, su sabor puede ser fuerte para el paladar de algunas personas. En ese caso, se puede añadir una cucharadita de miel de abeja para neutralizar la acidez.

Finalmente, podés refrigerar los shots hasta por tres días. No rebases ese tiempo porque podría cambiar de sabor o disminuir sus propiedades curativas.