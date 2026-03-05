El poder del jengibre para repeler la suba de azúcar y glucosa después de comer: así hay que tomarlo
Una experta en microbiota destaca las propiedades termorreguladoras y enzimáticas de esta raíz para optimizar el metabolismo
Marta León, ingeniera química y especialista en salud hormonal y microbiota, subrayó recientemente la importancia de incorporar el jengibre en la dieta diaria como una herramienta eficaz para modular los niveles de azúcar en sangre después de la ingesta de alimentos.
Durante su intervención en el podcast “Tiene sentido”, la experta detalló cómo este rizoma, originario del sur de Asia, actúa sobre el sistema digestivo y metabólico, facilitando el vaciado gástrico y aportando beneficios antiinflamatorios gracias a su alto contenido en gingerol, vitaminas y minerales.
Propiedades nutricionales y acción metabólica
El jengibre se caracteriza por ser una fuente relevante de potasio, magnesio, cobre, manganeso y vitamina C. Sin embargo, su valor diferencial reside en el gingerol, un componente activo que otorga propiedades analgésicas y antioxidantes.
Según León, el jengibre funciona como un termorregulador, lo que significa que ayuda a activar el metabolismo. Esta capacidad es fundamental para controlar los picos de glucosa pospandriales (después de comer), permitiendo que el organismo procese la energía de manera más eficiente y equilibrada.
Beneficios en el proceso digestivo
Además de su impacto en el azúcar, la especialista destaca la función enzimática de esta raíz. El consumo de jengibre acelera el vaciado gástrico, el proceso mediante el cual los alimentos transitan del estómago al intestino delgado.
- Alivio de la indigestión: al reducir el tiempo de permanencia de los alimentos en el estómago, se previenen sensaciones de pesadez.
- Estimulación orgánica: su ingesta estimula la actividad del páncreas, lo que favorece una digestión rítmica y ordenada.
- Control lipídico: a mejora en el metabolismo también contribuye a la regulación de los niveles de colesterol en el torrente sanguíneo.
Recomendaciones de consumo y preparación
Para obtener estos beneficios de forma sencilla, la ingeniera química sugiere la preparación de una infusión de sabor intenso. La receta propuesta incluye una base de agua caliente con jengibre fresco, a la que se añade orégano, tomillo, clavo y anís.
Esta combinación potencia los efectos digestivos y ayuda a mantener lo que popularmente se denomina un “vientre plano”, gracias a la reducción de la inflamación abdominal y la mejora general del tránsito intestinal. Actualmente, el jengibre puede encontrarse en diversas presentaciones como fresco, en polvo, encurtido o en zumos, manteniendo su eficacia en cualquiera de estos formatos.
Por Jaider Felipe Vargas Morales
