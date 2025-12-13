La vida oculta que explica por qué algunas plantas prosperan y otras no

Debajo de cada maceta pasan muchas cosas. Mucho más de lo que se ve en la superficie de la tierra mullida, los brotes verdes o las flores.

Hay un ecosistema completo trabajando en silencio : microbios que colaboran, insectos que sanan, hongos que forman redes subterráneas de intercambio.

Una planta sana no está sola. A su alrededor, en la rizosfera (la zona del suelo que rodea las raíces), vive una comunidad invisible que la protege, la nutre y hasta le da señales químicas.

Alrededor de una planta sana habita una comunidad de especies que la nutren Freepik

Los hongos, por ejemplo, se asocian con las raíces formando verdaderas redes de transporte de agua y minerales a cambio de azúcares. Una alianza vital que mejora la absorción de fósforo y refuerza la resistencia al estrés hídrico.

Las bacterias fijadoras de nitrógeno —como Rhizobium, en asociación con leguminosas— aportan nutrientes clave sin necesidad de fertilizantes artificiales.

Muchas de estas relaciones también existen, en versión miniaturizada, en las macetas. Especialmente si usás compost casero, tierra viva o sustratos no esterilizados.

Usar compost casero, tierra viva o sustratos no esterilizados alimenta y protege las plantas Ines Clusellas

Insectos que no hay que echar

No todos los bichitos son enemigos. De hecho, algunos son aliados fundamentales:

Colémbolos : pequeños como una coma, ayudan a descomponer materia orgánica y airear el suelo.

: pequeños como una coma, ayudan a descomponer materia orgánica y airear el suelo. Ácaros depredadores : casi imperceptibles, se alimentan de plagas como la araña roja o los trips.

: casi imperceptibles, se alimentan de plagas como la araña roja o los trips. Lombrices rojas californianas : en macetas grandes o compost, digieren residuos y producen humus .

: en macetas grandes o compost, digieren residuos y producen humus . Escarabajos del suelo: remueven el sustrato, oxigenan y contribuyen al equilibrio microbiano.

Combatirlos con insecticidas de amplio espectro muchas veces arruina más de lo que soluciona.

En las macetas, una mezcla de tierra con algo de compost o tierra madura favorece la microbiota útil Archivo Revista Jardin

Cómo favorecer la vida oculta de las macetas

No uses tierra estéril para todo. Una mezcla con algo de compost o tierra madura favorece la microbiota útil.

Evitá fungicidas sistémicos innecesarios. Suprimen hongos patógenos… y también a los buenos.

Suprimen hongos patógenos… y también a los buenos. No abuses del riego. La mayoría de estos aliados necesitan oxígeno: los suelos anegados los matan.

La mayoría de estos aliados necesitan oxígeno: los suelos anegados los matan. Dale tiempo. Un ecosistema no se construye en una semana. Las macetas también maduran.

El uso de fungicidas sistémicos para combatir hongos patógenos elimina también a los hongos buenos Ines Clusellas

A veces, lo más fascinante del mundo vegetal está justo donde nadie mira: bajo la tierra, en los rincones húmedos del sustrato, en las redes de cooperación entre seres invisibles.

Cuidar las plantas no es solo regarlas: es aprender a respetar a quienes las cuidan en secreto.