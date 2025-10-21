A los 50, decidió construir una casa de adobe y pirca en su pueblo preferido de Jujuy

Tras su divorcio, crear esta casa para disfrutar con hijos, amigos y viajeros fue un proyecto que le devolvió el entusiasmo y le permitió despuntar el gusto por la arquitectura

Llamas, cardones, y un sol inmenso que colorea los cerros. Entre las bellezas naturales de la Quebrada, la jujeña Adriana Mattarollo encontró el lugar ideal para reconstruir su vida a 2400 metros de altura. “En 2019, recién divorciada, me propuse concretar el sueño de vivir en Tilcara. En aquel momento tan difícil, esta casa fue un proyecto que me sostuvo y me devolvió el entusiasmo”, comparte.

Sobre la mesa del comedor (Paul French Gallery), las tulipas vintage del Mercado de Pulgas de Dorrego contrastan con un par de pinturas cuzqueñas conseguidas en un remate

La conexión con ese paisaje surgió en la infancia: la familia se instaló en la zona mientras su padre levantaba el puente ferroviario que cruza el río Huasamayo para llegar al Pucará. Ya adulta, durante algunos años tuvo una casa en Huacalera, que disfrutaba los fines de semana con su propia familia, pero, como ella misma dice, todo cumple un ciclo. “Así que... ¡Vida nueva, casa nueva! Acá todo fue elección mía, no tuve que consensuar nada con nadie”.

Uno de los pendientes es cambiar las sillas, pero -por ahora- el viejo juego de junco cumple su función. Uma Nielsen

“Me hubiera encantado estudiar Arquitectura, pero la carrera no está en Jujuy. Así que terminé siendo una abogada asintomática que ama el arte y el diseño. Con este proyecto, realicé algo de ese sueño”.

En la cocina conectada con el área social se destacan la gran campana de hierro hecha a medida y la barra con cerámicas artesanales jujeñas (Talara Mayólicas) Uma Nielsen

Espacios integrados

“La decoración fue muy intuitiva. Necesitaba armar un hogar, pero no quería repetir el estilo del anterior. Más bien, quise plasmar el cambio, descubrir quién era mas allá de la maternidad y la familia”. El living, por ejemplo, marca el pulso de la casa, con hogar a leña y una ronda de asientos para recibir amigos; entre ellos, el sillón de su padre, retapizado en amarillo.

Las butacas con tiento son un diseño de Usos, la recordada marca de Carlos Gronda y Arturo de Tezanos Pinto. Alfombra a medida de oveja (Ilaripuna). Uma Nielsen

La lámpara colgante fue improvisada junto con su gran amiga, la modelo Dolores Barreiro. “En una de sus visitas me ayudó a juntar tolas secas, y cubrimos el foco que colgaba pelado. Quedó tan linda que difícilmente vaya a reemplazarla.”

Retablos e imaginería religiosa, traídos de viajes por Bolivia y otros destinos latinoamericanos. “Por las noches, me gusta encender el fuego y observarlas. Se vuelven mágicas y misteriosas a la luz de las llamas"

Adriana y su amiga Dolores Barreiro, con la obra apenas terminada. "Me ayudó un montón. No sólo con su mirada esteta, sino también taladro en mano, colgando cortinas, y poniendo tornillos allí donde fuera necesario" Ercilia Noceti

Terraza al paraíso

El rincón favorito de Adriana es la galería con techo de cañas, donde colocó una mesa de laja rosa para almorzar contemplando el paisaje y textiles locales con costales de aguayo para meriendas y siestas al sol.

Las paredes son de adobe bolseado y el piso, de ladrillo

Después de la vista, los suspiros se los lleva la salamandra antigua de hierro fundido, hallazgo que trasladó desde un anticuario porteño

“Desde la galería se puede apreciar la belleza de la Quebrada. Los cerros parecen estar al alcance de la mano: radiantes y luminosos por las mañanas, desdibujados por una nube de polvo cuando hay viento, con perfiles azulados al caer la tarde”.

Suculentas en macetas de barro, a sus anchas en este clima seco

Hacia el sector privado

Al final del pasillo, obra del artista jujeño Víctor Montoya. Los pisos de calcáreos que eligió para toda la casa fueron encargados a una fábrica de San Salvador Uma Nielsen

La construcción tomó elementos típicos de la arquitectura norteña, como el adobe bolseado, las vigas de tronco y los muros de pirca.

Una vieja biblioteca de sus años universitarios se modificó para cubrir una pared en la escalera que va a los dormitorios

Suite principal

“Todavía recuerdo la primera noche que pasé acá. La adrenalina no me dejaba dormir; no veía la hora de que amaneciera para acomodar la mudanza”, nos dice Adriana. “Todavía faltan un montón de cosas, pero voy despacio; encontrando sin buscar lo que quiero para cada rincón”.

La caja neutra sólo se interrumpe con los muebles antiguos de roble y los textiles de la zona que utiliza como alfombras

Piso de calcáreos y una bañadera restaurada que llegó desde Tucumán. Las vigas dialogan con el roble de los espejos, recuerdo de los roperos que había en su casa familiar. Uma Nielsen

Todo está orientado a resaltar las vistas del paisaje quebradeño que, a modo de cuadro natural, se cuela por las ventanas.

Sobre la cama, almohadones del sudeste asiático y otros estampados con ballenas (Catalina Semilla)

Hijos, amigos y viajeros

“Hay lugar para recibir amigos y que vengan mis hijos, pero ya no esa cosa multitudinaria de antes. Vivo la casa como algo más íntimo, en sintonía con esta etapa más liviana de mi vida”, dice Adriana. Sin embargo, admit que, con el tiempo, sus hijos la convencieron de abrir las puertas de este pequeño universo cada tanto para recibir viajeros con ganas de disfrutar Tilcara como un local. Ahí nació su cuenta de Instagram, donde comparte instantáneas cotidianas.

En uno de los cuartos de huéspedes, respaldos de tallados por un artesano vecino y ponchos viejos bolivianos como pie de cama. Tulipa intervenida por la ilustradora Camila Villar a modo de velador. Uma Nielsen

“Trato que los ambientes se vean despojados y monocromáticos, aunque se hace difícil porque la cultura andina es vibrante y colorida. Eso, sin dudas, me representa y es parte de mi identidad”.