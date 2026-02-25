La tiny house en Países Bajos que conquista con su simpleza, diseño y paisaje soñado

En pleno parque nacional, este refugio compacto propone una forma contemporánea de habitar a pequeña escala, con diseño inteligente, luz natural y una integración total con el entorno

Camila Blousson

“Este refugio funciona como una navaja suiza: es pequeño y compacto, pero tiene todo lo necesario”, cuenta el arquitecto Chris Collaris, de i29 architects, sobre Lounge Lodge, la tiny house escondida entre la vegetación del parque RCN de Noordster, cerca de Dwingeloo, en los Países Bajos.

En el exterior, se incorporaron listones verticales para añadir “profundidad y carácter” a la fachada, nos cuenta Collaris. También para generar sombras cambiantes a lo largo del día. Ewout Huibers

“Trabajamos junto a Jatin Chaletbouw, constructor de este tipo de viviendas, en un proceso súper colaborativo que nos permitió afinar cada detalle sin exceder un presupuesto ajustado. Partimos de un sistema constructivo que ambos conocíamos bien, pero quisimos ir un paso más allá: probar pequeñas variaciones dentro de ese mismo lenguaje para darle carácter propio, simple pero con intención”, remarcó Collaris.

Los muebles de cocina quedan visualmente ligados al bloque de descanso y baño, lo que ordena la planta y suma una sensación de mayor amplitud. Ewout Huibers

Ubicada en un entorno verde y sereno, esta tiny house aparece como un refugio compacto que sorprende por la eficiencia de su diseño y la calidad de la experiencia que propone. Construida sobre una leve elevación, el volumen se orienta hacia el paisaje y establece una relación directa con la naturaleza que la abraza.

El interior del lodge está revestido en contrachapado de álamo, teñido de verde, emulando la suave tonalidad de los abetos exteriores. Ewout Huibers

Aunque cuenta con solo 20 m², su interior está resuelto con una lógica impecable: una cocina completa, un estar íntimo, una mesa plegable y un área de descanso conviven sin competir entre sí, demostrando que el confort no depende de los metros cuadrados, sino de decisiones inteligentes y bien pensadas.

Los muebles integrados, la mesa de comedor plegable y las puertas corredizas ayudan a mantener el espacio despejado y a introducir flexibilidad. Ewout Huibers

Desde el inicio buscamos que, pese al tamaño, el interior se sintiera amplio. Por eso incorporamos una gran ventana que abre el espacio y permite ver y sentir el exterior, siempre resguardados por el pequeño alero. ” — Arq. Chris Collaris de i29 architects a cargo del proyecto

La ventana de piso a techo enmarca el bosque y convierte el living en una extensión del entorno natural. Ewout Huibers

La interacción entre interior y exterior es central en el proyecto, expresada a través de un gran ventanal corredizo orientado al sur. “El color verde del exterior no solo ayuda a que la vivienda se funda con el entorno: al atravesar ese límite, siempre aparece en la mirada y acerca aún más la naturaleza hacia adentro. Es casi un degradé que va del interior al exterior”.

Una gran puerta corrediza orientada al sur inunda el interior de luz natural y suaviza el límite entre el estar y el paisaje. Ewout Huibers

“Aunque la cocina y el estar son pequeños y se integran entre sí, se sienten más amplios gracias a la conexión directa con el exterior y a la altura que mantuvimos para que el espacio respirara”.

El dormitorio retoma el tono verde del bosque, integrándose visualmente con el entorno a través de la ventana. En el baño, se optimizó cada metro cuadrado. Ewout Huibers

Subimos

Si algo tenía claro el arquitecto era que las habitaciones y el baño debían ser lo más compactas posible. “Elevamos la altura interior tanto como pudimos —sin exceder lo necesario para poder trasladar el lodge en un tráiler— y esa ganancia en verticalidad fue lo que permitió sumar una segunda habitación”, recordó.

Una pequeña escalera conduce a la segunda habitación, ubicada en el entrepiso. Ewout Huibers

Otro desafío era resolver cómo acceder al entrepiso con tan poco espacio disponible. La solución fue integrar una mini escalera dentro del mueble de cocina, con un giro que permite subir de manera cómoda pese a su tamaño reducido. “Es realmente pequeña, pero muy divertida de usar. ¡A mis hijos les encanta!”, confesó entre risas el arquitecto.

Un rincón de descanso en altura que se asoma al estar y al paisaje. Ewout Huibers

El techo y las paredes del entrepiso están pintados en blanco para generar una sensación de amplitud, reforzada por una pequeña ventana alta con vistas al bosque.

La fachada vidriada se abre al verde y deja que el paisaje forme parte del interior. Ewout Huibers

El entrepiso, ubicado sobre la zona de descanso y el baño, suma un segundo lugar para dormir y aporta una sensación de capas que amplía visualmente el interior. Gracias a ese recurso, la tiny house puede alojar hasta cuatro personas sin perder fluidez. Compacta por fuera y sorprendentemente generosa por dentro, muestra cómo un formato mínimo puede convertirse en un refugio contemporáneo pensado para el bienestar.

“El color verde nos pareció el más adecuado para dialogar con un entorno natural", contó el arquitecto. Ewout Huibers

“Queríamos que la fachada fuera sólida y bien construida, pero que tuviera profundidad y que esa percepción cambiara a lo largo del día con el juego de sombras”.

El refugio, ubicado en pleno bosque del Parque Nacional Dwingelderveld, se integra al paisaje silencioso y verde de Noordster. Ewout Huibers

“Partiendo de un sistema básico de entramado de madera, desarrollamos una fachada modulada con paneles que aportan relieve, lo que permite que el lodge se distinga claramente de una simple caja plana”.