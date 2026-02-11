Más luz y mejores vistas: la reforma que abrió la cocina y el living de una casa familiar al jardín

En un año, dos arquitectas renovaron y reorganizaron la planta de una casa unifamiliar, fortaleciendo su vínculo con el exterior

Aylen Abril Costantini Escuchar Nota

“Cuando fuimos a ver la casa nos dimos cuenta de que había mucho más para hacer de lo que inicialmente nos habían pedido”, cuentan las arquitectas Erika Wendel y Florencia Alegre, socias de WA Estudio a cargo de la reforma de una casa unifamiliar.

Los muebles de cocina, enchapada en madera Roble Natural. La mesada, Cuarcita Taj Mahal Leather (United Stone). Ana Grucki

Con un proyecto de máxima como punto de partida, las arquitectas transformaron una planta baja oscura y compartimentada en una casa funcional, luminosa y pensada para el uso cotidiano.

Cocina integrada y luminosa

Con esa lectura inicial, las arquitectas propusieron una reorganización no solo del área social sino de toda la planta baja, incluyendo el exterior. “La idea fue mostrarles hasta dónde se podía llegar y después decidir juntos qué hacer y qué no. El proyecto les encantó y avanzamos”.

La nueva cocina, abierta y luminosa, se resolvió con muebles enchapados en roble y una puerta oculta de madera que conecta con el lavadero. Ana Grucki

La planta baja original concentraba una sucesión de espacios poco funcionales: un dormitorio de servicio mínimo, un lavadero angosto como pasillo, una cocina cerrada y oscura, un toilette diminuto y varios dormitorios con baños pequeños.

“El dormitorio de servicio, que suele terminar siendo un depósito, lo aprovechamos para hacer un gran lavadero”, explican. Al mismo tiempo, le ganaron superficie a la cocina y la integraron al living comedor.

La cocina se abre y se ordena a partir de materiales nobles y una composición funcional. Ana Grucki

“Antes se ingresaba a la cocina pasando por el lavadero; ahora, por esa misma puerta se entra directo a la cocina, y eso también nos permitió sumar luz”.

Inspiradas en cocinas despojadas y luminosas, decidieron prescindir de alacenas superiores. “Logramos tanto espacio de guardado que nos dimos el gusto de dejar solo estantes". Ana Grucki

La elección de materiales acompañó esa búsqueda. “Las mesadas son de cuarcita Taj Mahalleather. Ahí se fue gran parte del presupuesto”, dicen entre risas. “Hicimos mesadas, alzadas y campana con la misma piedra, para darle continuidad y jerarquía”.

"Al lado de la puerta oculta al lavadero armamos una columna despensa, y muchas cosas que suelen ir en la cocina las resolvimos en el mueble del living”. Ana Grucki

Otro punto clave fue la relocalización del toilette. “Había un toilette mini, de 1,20 x 0,90, adosado a la cocina y en pleno comedor. Era un grano que rompía el espacio”, explican. Al quitarlo, ganaron superficie en el comedor y reorganizaron toda el ala privada.

Living comedor más amplio y conectado

En el área social, uno de los grandes gestos fue maximizar las aberturas hacia la galería, llevándolas al máximo ancho y alto posible según la estructura existente.

“Había columnas y vigas, pero aun así logramos ganar muchísima luz y una relación mucho más directa con el exterior”.

Mesa modelo Kume (Federico Churba), sillas en Petiribi (Mesopotamia) y artefacto de iluminación sobre la mesa (Vibia). Ana Grucki

En este espacio, el gran protagonista es un mueble de punta a punta, de piso a techo, que resuelve múltiples funciones. “Había un paño fijo existente que decidimos dejar. Llegó un momento en la obra en el que hay que decir ‘hasta acá’, porque si no tirás la casa abajo”, cuentan.

La paleta se resolvió con tonos claros, madera, piedra y materiales naturales, buscando serenidad y luminosidad. Para cortar la monocromía, incorporaron detalles en gris, como las patas de la mesa nueva, uno de los pocos muebles incorporados en esta etapa. Ana Grucki

Ese mueble esconde radiadores, funciona como bar, vajillero, espacio de guardado para documentos y textiles. “Ellos tenían miedo de que les achique el espacio, pero les explicamos que, al acentuar una pared completa, el ambiente se percibe más grande”.

Mueble diseñado a medida por el estudio, ejecutado por Urbano y laqueado color SW Agreeable Gray. Ana Grucki

Un detalle clave fue la unificación de alturas: “El antepecho de la ventana era más bajo que los radiadores. Con un estante que pasa por delante de la ventana llevamos todo a una misma línea, y dejamos hueco el sector vidriado para no perder luz. Además, funciona como barra de apoyo cuando hay invitados”.

La galería como destino

La original era angosta, baja y poco usable. “Tenía techo de troncos pintados de blanco y chapas que no daban más. Medía 180 cm por casi tres metros: ponías una mesa y no pasaba nadie”.

Mesa modelo Solid y sillas modelo Nordika (Coin Vert). Ana Grucki

La solución fue demoler el techo existente y construir una pérgola nueva con troncos naturales de Eucalipto, sumar altura y luz con chapas transparentes y extender casi un metro la superficie. El piso se resolvió con un porcelanato símil piedra claro, más adecuado para exterior.

"Cuando hay tanto verde, si no le sumás uso, el jardín se desaprovecha. La idea fue extender la experiencia de la galería hacia afuera”, explican. El proyecto paisajístico terminó de ajustarse junto al paisajista. Ana Grucki

Incorporaron una isla fija —pedido clave de los dueños— con sector para sentarse y cajones de guardado para la vajilla de la galería. La parrilla se renovó con frente nuevo y carros para la leña, y la pared de la bacha se abrió para dar lugar a una ventana de vidrio repartido. “Era una lástima no aprovechar la vista verde”.

El proyecto se completó con una relectura del jardín y la pileta. “La pileta estaba pintada de azul, con borde de travertino. La levantamos toda y la revestimos en travertino: quedó otra pileta”.

Mesada (Dekton Nebbia, United Stone). Frente de parrilla (color SW Accessible Beige) y banquetas (Coin Vert). Artefactos de iluminación sobre pérgola (Belgram). Ana Grucki

La obra, que estaba pensada para cuatro meses, terminó durando un año. “Fue larga, pero el resultado valió la pena: hoy la casa se vive de otra manera”.