Visitamos la increíble casa de Carla Quevedo, un refugio hedonista lleno de sorpresas, arte y color

Un PH histórico se transformó en la "Casita Hedonista", donde las decisiones de diseño apuntaron a logar un hogar sumamente personal y pensado para el disfrute

“Crear un hogar requiere de un gran ejercicio de escucha. La nombramos en conjunto ‘Casita Hedonista’ por todos los pedidos especiales que nos hacía Carla, la dueña de casa”, nos contaron Fabrizio Pugliese y Felicitas Navia, de Ohio Estudio, arquitectos detrás del diseño del hogar de la actriz y escritora Carla Quevedo.

"Fue muy lindo cómo Carla siempre respetó todas las ideas que le traíamos", contaron Fabrizio Pugliese y Felicitas Navia, arquitectos al frente del proyecto; en la foto, flanqueando a Carla. La escultura tipo espejo en acero pulido es de Facundo Quinto Huidobro. Santiago Ciuffo

“Con Felicitas hicimos equipo especialmente para este proyecto, una experiencia verdaderamente singular. Con Carla hubo una dinámica que nos entusiasmó desde el principio. Al margen de hablar de la casa, teníamos charlas sobre arte; en una de ellas nos contó que admiraba profundamente al artista pop inglés David Hockney y que imaginaba ese mood para su casa”, comparte Pugliese.

La originalísima escalera sube hacia una cubierta transparente que permite ver el cielo. Al pie, un Ginkgo biloba, símbolo de la esperanza. "Es lo más especial de la casa”, dice Carla Santiago Ciuffo

“Decidimos dejar a la vista las paredes de ladrillo del PH de 1939 y diseñar una estructura tubular de metal para resolver los nuevos metros cuadrados. Esa estructura se posó sobre la planta existente y para lograr expandirnos un piso y medio más”.

Empecemos desde arriba

En la última planta, se diseñó un ambiente a la medida de Carla. Contiene, integrados, su cuarto, un baño en un volumen cilíndrico y el estudio con vistas a una pequeña terraza verde.

Canastos, bata y alfombra de baño (Atelier Isadora). Mesita de acrílico (Juju Estudio). Cortinas de terciopelo divisoras de ambiente (Casa Almacén). Santiago Ciuffo

Inspirados por el color salmón del PH original, pintaron en una tonalidad similar todo este ambiente. “El blanco no me representa porque me considero una persona artísticamente estimulada”, dice Carla para explicar su decisión.

Uno de los primeros pedidos hedonistas de Carla fue una claraboya arriba de la bañadera para poder mirar el cielo. "Fue todo un desafío, pero el pedido era innegociable", contaron los arquitectos. Santiago Ciuffo

“Sentí que realmente se interesaron en conocerme. Todo era ‘muy yo’ y tal cual lo había soñado. Entendieron mis necesidades, mis pedidos puntuales, mi mundo, la energía y los colores que buscaba. Yo tenía ideas claras, pero no sabía cómo se podían traducir a una casa y ellos lo plasmaron perfecto en la arquitectura. Fue muy lindo todo el proceso”, contó Carla.

La geometría en la casa no es algo casual: se repite en los ventanales, en la claraboya y hasta en el baño cilíndrico ubicado en el corazón del cuarto principal.

Aplique baño (Nancy Funk Ceramics). Calcáreos (Noi Estudio). Santiago Ciuffo

“El proyecto simbolizó la constatación de la secuencia de soñar, proyectar y construir un hogar”.

El empapelado de un atardecer en el desierto de Joshua Tree, California, donde Carla pasó varios de sus veranos es un diseño a medida de Prisma Print). Almohadones y colchoneta (Casa Almacén) Santiago Ciuffo

Como en las obras de David Hockney, la ‘Casita Hedonista’ pareciera estar inserta en una atmósfera de verano eterno, con colores vibrantes y espacios luminosos, alegres y relajados.

"Durante mis años en Los Ángeles, fui fanática de las ferias de segunda mano que se hacen al frente de las casas. Me traje muchos de esos objetos: tengo un vínculo muy especial con cada uno de ellos" Santiago Ciuffo

Espacio creativo

Como Carla escribe novelas, su estudio se convirtió en la parte más pensada de la casa, ya que es el lugar donde pasa la mayor parte de su tiempo. “Cuando viví en Los Ángeles, reciclaba muchos muebles. De hecho, mi escritorio de acá es una copia de uno que encontré en la calle”.

"Cuando volví, hice un escritorio igual al que tenía con un carpintero. Era de funcionalidad probada" Santiago Ciuffo

El dormitorio

“Para mí, el cuarto es un lugar de ‘higiene del sueño’. No lo quería muy grande; simplemente, un espacio donde voy a dormir y nada más. Me gusta la sensación de de ‘nido’, de sentirme arropada y que tuviese la posibilidad de oscurecerse completamente para el descanso”.

Cama (MEM). Sábanas de lino (Bed Threads). Almohadones y cortinas (Casa Almacén). Santiago Ciuffo

“Desde un primer momento, entendimos el mundo de Carla y tuvimos que crear una ‘cáscara’ que pudiera contenerlo”.

Sillón y escudo (diseño de Carla Quevedo). Mesa de arrime (Naz Conzeta). Santiago Ciuffo

El encuentro

Hogar revestido en azulejos beige (Azul Marino) y pinotea reciclada. Sillón de terciopelo (Casa Almacén). Almohadón XL (Naz Conzeta). Santiago Ciuffo

“La estrella de esta casa, sin dudas, es el conversation pit del living. Quería un espacio que invitara a descender, donde uno pudiese ‘hundirse’ en la conversación”, resume Carla. Aunque se hicieron populares en los 70, este espacio arquitectónico es originario de la antigua de Grecia y Roma, donde eran usados como lugares de reunión social en los espacios centrales de las viviendas más importantes.

Vasija de metal (Édition Tupé). Bandeja redonda laqueada (Naz Conzeta). Candelabros de plástico reciclado (Vástago). Porta revistas (Atelier Isadora) Santiago Ciuffo

Lámpara Suri de 80 cm (diseño de Malacara Taller). Mueble bajo TV (Juju Estudio). TV 'The Frame' (Samsung) Santiago Ciuffo

El cuarto de los dos perros de Carla, ubicado en el bajoescalera. Dibujo (Germán Gentile). Almohadones (Naz Conzeta) Santiago Ciuffo

Cuestión de color

“Al inicio del proyecto, les mandé a los arquitectos el cuadro ‘Suite Misionera’ de Alejo Musich y les dije que esa iba a ser la paleta de color para toda la obra“, contó Carla.

Flamenco de cerámica (Édition Tupé). Óleo sobre papel “Suite Misionera” (Alejo Musich). Florero (Ries) y arreglo (La Espina). Lámpara de madera colgante (Clic). Mesita de acrílico (Ries). Santiago Ciuffo

“La casa, que pareciera tener muchos colores y texturas, tiene cierta armonía que permite que todo el tiempo aparezca la novedad y siga funcionando. El trabajo con la paleta no termina cuando pintás una pared de celeste, por ejemplo, implica entender cómo el color y la textura se van distribuyendo por toda la vivienda”, reflexiona Felicitas Navia.

"Este PH nos llevó directo a la memoria. Quisimos respetar y reutilizar al máximo la estructura y los materiales que teníamos". El ladrillo picado, la bovedilla y el piso de pinotea restaurado conviven con lo nuevo y destacan en cada ambiente. Santiago Ciuffo

“Los espacios que habitamos tienen que estar en sintonía con quienes somos. Esta casa es una oda al placer y yo busco vivir en ese hedonismo”.

Bandejas (Naz). Sillas vintage Bruno Rey. Santiago Ciuffo

La cocina

Máquina clásica Pastalinda. Heladera Bespoke (Samsung). Jarra Eléctrica SMEG (Elden). Cafetera italiana (Alessi). Frutero (Atelier Isadora). Santiago Ciuffo

“Este ambiente era importante para mí. Me encanta cocinar y que me acompañen mientras lo hago. Si recibo invitados, no quiero quedar excluida, por eso no está cerrada y cuenta con una isla”.

La cocina está conectada con el patio interno de la casa. Banquetas (Ries). Santiago Ciuffo

El exterior

“El paisajismo lo hice con ayuda de Victoria Codon que trabaja con plantas nativas. La idea era corrernos de lo común y trabajar con nuestro ecosistema para que el jardín pueda ser habitado también por polinizadores. Una de las plantas nativas, la Asclepia, es la casa de la mariposa monarca”.

La casa, con orientación norte, cuenta con mucha luz solar durante todo el día. Es por esto que se colocaron una serie de postigones de madera para poder controlar y tamizar el sol. Mesita de acrílico (Juju Estudio). Santiago Ciuffo

Para la pileta, se optó por un diseño que le permitiese a Carla ‘nadar sus largos’ y que terminase en una suerte de ‘espejo de agua’ con un jacuzzi al fondo.

Se replicaron los mismos azulejos beige del hogar en la pileta. Santiago Ciuffo

Algo no menor es que todos los domingos hay asado familiar en lo de Carla, así que fue clave que la casa pudiese “alojar esa sociabilidad” con una parrilla en el jardín.

Arriba de la parrilla, el cactario de Carla. Canilla de bronce que trajo de sus años viviendo en Nueva York. Santiago Ciuffo

“La ampliación y remodelación del PH significó volver a encontrar belleza allí, a emocionarse con ese lugar y su historia”.