Cuando navegar se siente como en casa: un astillero argentino que fusiona diseño italiano y lujo a bordo

El proyecto familiar Riviera redefine la navegación con diseño exclusivo y detalles artesanales que invitan a vivir sobre el agua

“Riviera es un astillero dedicado a la construcción de embarcaciones con más de 30 años de trayectoria. Nació cuando mi padre, Jorge Aragona, tenía solo 25 años de edad y levantó su primer galpón de cero”, nos contó su hijo, el diseñador Nicolás Aragona, que trabaja en el interiorismo de las embarcaciones.

Lo fascinante del barco: la dualidad entre el confort de un hogar y la aventura de descubrir nuevos horizontes. Antonela Ventimiglia

La inspiración detrás de estos barcos nace en el Mediterráneo. La familia tiene raíces italianas y, curiosamente, Aragona y su esposa pasaron gran parte de su infancia en San Sosti, un pequeño pueblo del sur de Italia, aunque recién se conocieron después de emigrar a la Argentina.

Nicolás Aragona, diseñador de interiores de las embarcaciones de Riviera. Antonela Ventimiglia

“Mi padre trabajó muchos años en Italia y de allí trajo ideas frescas, inspiración para nuestras embarcaciones y los contactos con proveedores con los que seguimos trabajando hoy. El diseño exterior de nuestros barcos está a cargo de uno de los referentes más importantes de Italia: Carlo Galeazzi, un diseñador con astillero propio que admiro profundamente”, relató Nicolás.

La joya del barco: una pieza de madera se sumerge en el agua y se puede transformar en una pileta. Algunos aficionados lo utilizan para subir sus botes o motos de agua. Antonela Ventimiglia

“En Riviera trabajamos con un enfoque boutique: priorizamos la excelencia, la calidad y el diseño, nunca la producción rápida ni en serie”, explicó Aragona.

"En un barco, debajo de cada mueble siempre hay espacio para guardado. Hay que optimizar cada metro cuadrado". Antonela Ventimiglia

La empresa fabrica un máximo de tres embarcaciones en simultáneo, cada una con un proceso minucioso que lleva alrededor de un año y medio. “Cada barco requiere un trabajo enorme y atención al detalle”, agregó.

Sillones diseñados por Riviera y confeccionados en lino gris (Formica). Antonela Ventimiglia

“Me llena de orgullo el esfuerzo de mi padre, su valentía para crecer y construir su propio espacio. Con Riviera logró materializar un sueño y convertirlo en realidad”.

"Elegimos una barra de material liviano, ideal para embarcaciones". Grifería (Drop). Vajilla (Euca). ANTO VENTIMIGLIA ANTOPH.COM

“Se diseñó una cocina enorme para tratarse de un barco, pensada como la de una casa”. La misma, incluye un amplio paño de vidrio que funciona como vajillero, una heladera panelable y equipamiento completo: bacha cómoda, horno práctico y todo lo necesario para aprovechar al máximo cada espacio.

“Transformamos la forma triangular del barco en un espacio cuadrado, para que se sienta como un ambiente, como si fuera una caja habitable". Iluminación (Foresti & Suardi). Mesada (Neolith). Antonela Ventimiglia

Al comenzar el diseño, no hay jerarquías rígidas ni órdenes que simplemente se ejecutan. En el taller se genera un verdadero ida y vuelta con el equipo de carpinteros. “Hay muchísimo trabajo en equipo detrás, algo fundamental para crear una embarcación de estas dimensiones. Ese diálogo nos permite darle ‘una vuelta de rosca’ a cada detalle y encontrar soluciones juntos".

"Nuestra motivación es diseñar una vida a bordo de la que no se quieran bajar", contó Nicolás. Antonela Ventimiglia

“Cada barco es como un traje a medida: no hay dos iguales. Diseñamos pensando en cada cliente, con carpintería única y materiales distintos. Por fuera parecen similares, pero por dentro son mundos completamente diferentes”.

En sus diseños, Riviera intenta hacer las ventanas lo más amplias posibles. Antonela Ventimiglia

Entre lo clásico y lo moderno

En este proyecto se logró algo muy especial e innovador: un balcón. “Fue algo que nos costó mucho traer al público argentino y, sobre todo, a los barcos. Esa pieza vidriada no existía, la trajimos nosotros especialmente. Queríamos favorecer la contemplación y la idea de estar en un balcón real”.

"Quisimos que la embarcación tuviese conexión directa con el exterior y que este espacio funcione a modo de galería". La puerta que separa el exterior del interior es panelable y de acero inoxidable. ANTO VENTIMIGLIA ANTOPH.COM

“Al dueño le gusta lo clásico y los tonos sobrios como el azul y el beige”, cuenta el diseñador. El desafío era claro: ¿Cómo crear un barco actual cuando el equipo venía de trabajar con paletas pesadas, tonos chocolate y oscuros? ¿Cómo volver a tonos como el beige sin perder frescura?

La escalera conduce a los camarotes y el pasillo está todo revestido con Kalpakian de la línea Vesco, que es de alto tránsito. Antonela Ventimiglia

La respuesta estuvo en los detalles. En los camarotes, por ejemplo, se generó un diálogo entre el amarillo del roble —chapado natural, roble albóreo— y un piso de roble eslabona natural, tratado al horno y traído desde Italia. “Es un piso que, cuando lo tocás, transmite calidez. Siempre digo que sentir la madera es calidad de vida, y más si viene de allá”.

El camarote principal está al nivel del agua. Respaldo cama (Grevy). Entelado paredes (Italvipla). ANTO VENTIMIGLIA ANTOPH.COM

El objetivo fue fusionar lo clásico con lo moderno. Para eso, se retomaron las curvas propias de los barcos de 70 y 90, y se redefinió la paleta: los beige dejaron de estar asociados a los marrones y se llevaron hacia los grises. Así, la tapicería exterior abandona el beige amarillento tradicional y se combina con grises y toques de marrón, logrando un equilibrio elegante y contemporáneo.

El escalón, una referencia del nivel del agua. Desayunador del camarote principal con revestimiento Vescom (Kalpakian). Antonela Ventimiglia

El cliente tenía una fascinación por el azul, pero la idea era darle un giro: se eligieron grises azulados que aportaran sofisticación sin perder frescura. “Me gusta jugar con los complementarios”, explica el diseñador, y esa premisa lo llevó a romper con lo convencional: en lugar de luces cálidas, eligió iluminación fría con un sutil pigmento violeta, un detalle inesperado que transformó el ambiente. “Nos la jugamos y siento que fue una muy buena decisión”.

"Nos gusta estar en todos los detalles, hasta en las flores". Antonela Ventimiglia

“En promedio, compartimos dos años con nuestros clientes, descubriendo sus gustos y hasta los aromas que los inspiran. Queremos que su barco los enamore. En este caso, elegimos un aroma masculino con cuero, castaña y madera“.

En el baño, quisieron apostar por un box de ducha grande con una placa hecha completamente en piedra. Revestimiento (Neolith). Grifería (Drop). Pileta (Deca). Antonela Ventimiglia

“Lo más lindo fue trabajar con un cliente adulto, con gustos clásicos, que se animó a los retos y confió plenamente. Ganarse esa confianza nos llenó de orgullo. Él es fanático de la navegación desde siempre; ya había tenido un barco, pero uno antiguo, del año 75”, recordó Nicolás.

La embarcación tiene capacidad para ocho personas a bordo y la posibilidad de hacer largas navegaciones. Respaldo camas (Grevy). Antonela Ventimiglia

“Nuestro vínculo con Italia es directo y cercano. Es un país apasionado por la navegación y que apuesta por el diseño en cada embarcación. No buscan producir rápido, sino con calidad. Esa cultura la mantenemos: no queremos una embarcación diseñada por inteligencia artificial, sino que cada pieza sea única, refleje nuestra esencia y el trabajo artesanal”.

La terraza

El sillón embutido (diseño de Riviera) fue pensado especialmente para repararse de los fuertes vientos. Todas las piezas del barco están pulidas con acabado perlado, suaves al tacto. Antonela Ventimiglia

En la parte superior del barco se encuentra la terraza, conocida como fly. Fue diseñada para disfrutar al máximo: una parrilla, una canilla y hasta una heladera. “Podés cocinar cómodo mientras tu familia se sienta al lado, acompañándote y compartiendo el momento”.

"En la terraza, invito a mis clientes a imaginar y decorar a su gusto. Puede ser un solárium, un rincón de relax o lo que deseen. Cada espacio del barco te envuelve y hace que quieras quedarte un poco más". ANTO VENTIMIGLIA ANTOPH.COM

“Todo está hecho a mano, desde la herrería. No trabajamos con piezas estándar: fabricamos cada detalle, incluso nuestras propias puertas”.

Todo el mobiliario del barco fue diseño de Riviera y se apostó por terminaciones curvas, para favorecer la seguridad de los tripulantes. Sillones hechos con tela símil lino italiana (Italvipla). Antonela Ventimiglia