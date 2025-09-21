De chalet de ladrillo a casa moderna: un giro de 180 grados sin caer en la demolición completa

Los clientes se imaginaban una casa de country, pero tenían una vivienda oscura y compartimentada; en esta nota, los detalles de ingenio a los que acudieron las arquitectas para resolver el desafío

“Nos llaman porque saben que vamos a fondo” dicen, a coro y convencidas, las arquitectas María Maqueda y Mercedes Oneto. La frase tiene doble sentido: no solo se refiere a su decisión de acompañar a sus clientes hasta las últimas instancias de la obra en su mínimo detalle, sino también a las carreras de montaña, pasión compartida gracias a la cual se conocieron. Así fue que en 2017 se asociaron en el estudio MMO Arquitectas.

El anexo de hormigón tiene doble aprovechamiento, y se integra de manera orgánica a la casa: en la planta baja, como ampliación del espacio interior y, en altura, como terraza accesible para el dormitorio Magali Saberian

Tras varios encargos en conjunto, les llegó la oportunidad de remodelar por completo esta clásica construcción entre medianeras de Olivos. La premisa era bastante ambiciosa: sin derribarla, llevarla a parecerse más a una casa de Nordelta y menos a lo que realmente era: una vivienda de ladrillo, orientada al Sur, muy compartimentada y con techo a dos aguas. En esta aventura, las socias practicaron otro deporte: el de la creatividad.

Las arquitectas Mercedes Oneto (izq.) y María Maqueda, socias fundadoras del estudio MMO Arquitectas, donde trabajan codo a codo, enfocadas en obras nuevas y reformas de gran escala Magali Saberian

Los clientes querían una casa moderna y blanca, y la brecha con la realidad era enorme. Transformar la construcción de ladrillo años 70, oscura, compartimentada y con techos a dos aguas, implicó una minuciosa intervención estructural.” — Arqs. María Maqueda y Mercedes Oneto, de MMO Arquitectas

Lámparas de techo (Lämmin); sofá (Lobo) con manta (Lote Propio); mesa de arrime, ratona y sillón verde (Par en Par); almohadones de pana verde y sillón con cuerpo de madera (Tapicería Carlos Méndez); lámpara de pie (Increa); alfombra (Maki Warmi); macetas y plantas (Ciudad Naturaleza) Magali Saberian

Antes y después

Se eliminaron los taparrollos y se demolieron los antepechos de las ventanas; ahora, las aberturas toman la totalidad de la altura, desde el piso hasta la viga Magali Saberian

“Los anexos de hormigón –con sus voladizos–, las ventanas de piso a techo y el blanqueo de pisos, paredes y patios fueron algunas de las estrategias que nos permitieron acercarnos a esta idea ‘moderna’ y neutra que demandaba el encargo”.

Sillones, mesas y sillas de exterior (Mausy Design) Magali Saberian

La reforma incluyó una muy esperada galería, algo natural en este tipo de casas que acá faltaba.

Pedido concreto

Muebles de cocina laqueados (Rafael Delgado Amoblamientos), vajilla y cristalería (Le Toton Casa), lámpara sobre la isla (San Isidro Luz), banquetas (Mausy Design), pie de torta y florero de cerámica (Philippa Deco) Magali Saberian

“Los clientes nos vinieron a buscar puntualmente por una cocina en gris oscuro que habíamos hecho en otra obra. Querían una igual, así que el diseño de este sector estuvo claro desde el comienzo”.

Mesada (Jorge Villalva e Hijos) Magali Saberian

Para asegurar fluidez, se tiraron los tabiques interiores para que la planta baja quedase completamente integrada y se destacaron algunos bloques, como el de la cocina, con un revestimiento varillado de madera.

Lámparas de techo (Lämmin), tapa de mesa (Canteras del Sur), sillas (Lobo), piezas de papel maché (Mamá Elefanta), pinturas realizadas con tintes naturales (Lola Pérez Studio) Magali Saberian

“Querían una galería amplia conectada a un family, lo que implicó avanzar sobre el jardín y sumar profundidad a la planta, con el consecuente riesgo de oscurecerla. De ahí surgen los patios interiores, que nos ayudaron a morigerar la temida orientación Sur”.

Aunque sigue siendo a dos aguas, el techo de teja se reemplazó por uno de chapa negra; también se revistió la chimenea con placas metálicas Magali Saberian

Mismo criterio para la planta alta

Tras demoler sus barandas, la escalera quedó contenida en un sencillo tabique blanco y el revestimiento de madera que la sucede se aprovechó para ocultar el acceso al toilette y al subsuelo, silenciando el sector de servicio.

Ropa de cama (Lote Propio), sillón (Tapicería Carlos Méndez) Magali Saberian

“Desmontamos el parquet de roble de Eslavonia del living y lo blanqueamos para reutilizarlo arriba. Así, sumamos calidez en la zona privada sin desentonar con las nuevas placas de porcelanato de la planta baja”.

Espejos (Antiguo Vagón Deco), mesada (Jorge Villalva e Hijos), grifería (Elephant), dispenser de jabón y accesorios (Philippa Deco) Magali Saberian

Factor sorpresa

“Estábamos convencidas de que los picos del último piso eran de madera y que íbamos a poder removerlos; pero, como en toda obra, hay sorpresas: eran de hormigón, estructurales. Pintamos todo de blanco y quedó un espacio bastante escenográfico”.

Se unificó la paleta del piso, las paredes, el cielo raso y los textiles para que el anclaje visual se lo llevara el exterior, enmarcado por esta particular estructura de diagonales.

Alfombra de lana (Awanay), ropa de cama (Lote Propio), mesa de arrime (Par en Par), sillón de escritorio (Tapicería Carlos Méndez) Magali Saberian

“Con el estudio Landscapes, replantamos dos palmeras grandes y un paltero. Recuperar vegetación añosa es una inversión y un trabajo, pero tiene un impacto impresionante; no se compara con poner árboles jóvenes, de pocos metros”.

Pileta revestida en piedra ‘Bali’ (DLA Revestimientos) Magali Saberian

“Ambas participamos en travesías de montaña y tenemos una conexión profunda con la naturaleza que intentamos compartir con nuestros clientes. Nada más lindo, por ejemplo, que invitarlos a caminar descalzos por el pasto: eso explica por qué no hay camino de la galería a la pileta”.

Sillones, reposeras y mesa de arrime (Increa) Magali Saberian

Detrás de la pileta, el vestuario y el baño de servicio se estructuraron con un pórtico de hormigón similar al de la galería.