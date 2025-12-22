De lo productivo a lo silvestre: 3 jardines que reinterpretan la naturaleza

Proyectos de paisajismo contemporáneo que abandonan el jardín tradicional y exploran nuevas formas de vincularse con la naturaleza, la producción y el entorno construido

Hay jardines que se alejan del concepto del césped prolijo y la ornamentación rígida. Y marcan tendencia porque, en cambio, proponen paisajes más libres, diversos y conscientes, donde el diseño acompaña procesos naturales, fomenta la biodiversidad y redefine la relación entre jardín, arquitectura y forma de vida.

Tres ejemplos reales para repensar ideas... y también, copiar alguna.

1. Un jardín pensado para el autoabastecimiento

Carolina Pell fue la paisajista de Shire, este emprendimiento ubicado en Capilla del Señor que deslumbra por su arquitectura y paisajismo en profunda conexión con la naturaleza GENTILEZA ATELIER MATÍAS MOSQUERA

El proyecto se concibe como un sistema integral, donde cada elemento cumple una función dentro de una lógica de autosuficiencia. El jardín no solo es un espacio de disfrute, sino también una fuente de recursos, organizado de manera tal que las áreas productivas conviven con sectores destinados al descanso y la contemplación.

La elección de especies, la disposición de los espacios y la planificación general responden a una mirada sustentable, que entiende al jardín como parte activa de una forma de habitar más consciente y conectada con los ciclos naturales. El resultado es un paisaje funcional, equilibrado y estéticamente cuidado.

2. De césped a plantación silvestre: una transformación total

En Tigre, este jardín atravesó una transformación profunda: el césped dio paso a una plantación de carácter silvestre, más diversa y en sintonía con el entorno. El proyecto apuesta por una vegetación que crece de manera más libre, generando un paisaje cambiante y dinámico.

La nueva configuración favorece la biodiversidad y reduce la necesidad de mantenimiento intensivo, al tiempo que construye una estética más natural y relajada. El jardín se integra al paisaje del Delta y se transforma con las estaciones, ofreciendo siempre una imagen distinta y viva.

3. Un jardín que acompaña una arquitectura inglesa

En diálogo con una casa de estilo inglés, este jardín fue repensado para ganar luz, amplitud y movimiento. El rediseño reorganiza los espacios verdes y ajusta la vegetación para potenciar la arquitectura, resaltando sus líneas y mejorando la relación entre interior y exterior.

El resultado es un jardín más abierto y fluido, que acompaña el carácter de la casa sin rigidez, aportando dinamismo y una nueva manera de recorrer y disfrutar el espacio exterior.

Agradecemos a JARDÍN su colaboración en esta nota.