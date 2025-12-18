Tendencias en piletas 2025: los diseños que transforman el jardín este verano

Elevadas, circulares o escondidas entre el verde: este verano, las piletas se piensan como piezas de diseño capaces de transformar el jardín y redefinir la experiencia al aire libre

En las casas de hoy, la pileta dejó de ser un elemento funcional para refrescarse para convertirse en una verdadera protagonista del paisaje. Se integra a la arquitectura, dialoga con el entorno y suma identidad. Este verano, las tendencias muestran cómo el agua puede elevarse, suavizarse o camuflarse entre plantas, siempre con una mirada estética y contemporánea.

Formas circulares

Frente al dominio histórico de las formas rectangulares, las piletas circulares traen una bocanada de aire fresco. Más lúdicas y orgánicas, rompen con la rigidez y generan una relación más relajada con el entorno.

Su geometría suave invita al encuentro, al descanso y a una experiencia menos estructurada del agua. Funcionan especialmente bien en jardines de espíritu natural o en casas de fin de semana, donde el diseño acompaña una idea de disfrute sin reglas estrictas.

En las alturas

Levantadas del nivel del suelo, las piletas en altura ganan presencia y se vuelven casi escultóricas. Apoyadas sobre plataformas, terrazas o estructuras de hormigón, permiten aprovechar desniveles, generar vistas privilegiadas y sumar dramatismo al espacio exterior. El agua aparece contenida, enmarcada, muchas veces con bordes infinitos o desbordes controlados que refuerzan la sensación de sofisticación. Son ideales para terrenos pequeños o con pendiente, y funcionan como un punto focal que jerarquiza todo el jardín.

Entre la vegetación

La búsqueda de una relación más directa con la naturaleza impulsa las piletas rodeadas de verde. Plantas, arbustos y árboles de gran porte actúan como marco, generan sombra y refuerzan la sensación de refugio. En estos casos, la pileta no busca protagonismo sino camuflarse, creando un clima de oasis doméstico. Es una tendencia que habla de bienestar, intimidad y conexión con el entorno.

4. Como centro de casa

Cada vez más presentes en proyectos contemporáneos, las piletas ubicadas en patios internos o en el corazón de la vivienda se convierten en el eje alrededor del cual se organiza la casa. La arquitectura las rodea, las abraza y las transforma en un punto de referencia visual permanente. Desde los distintos ambientes, el agua acompaña la vida cotidiana, aporta luz, reflejos y una sensación de calma constante. Más que un espacio de uso puntual, estas piletas funcionan como un verdadero patio líquido que conecta interior y exterior.