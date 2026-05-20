Tendencia: murales y empapelados naturales

Hojas, bosques, flores o escenas completas: los murales y empapelados naturales vuelven como recurso clave para dar profundidad y carácter. Te mostramos 11 ideas para usarlos sin exagerar.

LA NACION Mercedes Lombardo Escuchar Nota

Una pared alcanza para cambiar el clima de un ambiente. Los murales y empapelados con motivos naturales —desde hojas sueltas hasta paisajes completos— vuelven como recurso versátil: suman profundidad, ordenan el espacio y, según cómo se usen, pueden volverse protagonistas. En estas ideas, distintas formas de incorporarlos sin caer en excesos.

El cuarto infantil de la diseñadora Marina Correa y el Arq. Tomás Magrane da el marco perfecto a un mural de Tinta Chini Javier Picerno

Contra la hoja en blanco

Un mural botánico de gran escala se convierte en el eje del living de la diseñadora gráfica Malala Chedufau. Diseñados con una paleta de verdes profundos y tonos neutros, los árboles de Magnolia suman carácter y se integran al ambiente.

El living se completa con un dúo de sillones individuales heredados, sofá ‘Gaucho pop’ y camastro ‘Cunga’ (ambos de Naturaleza Aguirre). La mesa ratona de lenga se encargó para una casa anterior a un carpintero de San Martín de los Andes. Obra de Isabel Luis y alfombras traídas de Marruecos. Daniel Karp

“Un día miré la pared blanca y me pareció enorme, desangelada. Ahí decidí hacer el mural y pensé en la magnolia de la entrada, que es una de las cosas que me enamoraron de esta casa”.

A media altura

El recurso de empapelar solo media pared funciona como una forma de incorporar naturaleza sin saturar. Esa fue la idea detrás de este dormitorio que idearon del equipo de Meritxell Ribé-The Room Studio.

“Los grises aportan serenidad, mientras que el papel pintado añade energía y optimismo con un guiño a la naturaleza”

Junto a la cama ‘Brick’ (Novamobili), un diseño de los años 70: la lámpara colgante ‘Here Comes the Sun’ (DCW). Mauricio Fuertes

De película

“Para ambientar el cuarto de mi hija nos inspiramos en una película que transcurre en la India y que a ella le gusta mucho. Es un cuarto personal, con un mural impactante y cada detalle elegido muy especialmente”, cuenta Florencia, la dueña de casa. Lejos del típico cuarto infantil, el escritorio se llena de exotismo.

En el dormitorio de la hija, escritorio en nácar crudo, silla Luis XV y lámpara estilo Imperio con borlas de madera (todo de Landmark). Alfombra Aubusson (Mihran) y papel mural (Sofía Willemoës). Pompi Gutnisky

Salir del paso

En espacios de paso, los motivos botánicos livianos ayudan a sumar interés. Recurso ideal para sumar identidad en zonas que suelen quedar neutras, así funcionó en el hall de esta casa en Las Lomas de San Isidro.

Las fotografías de Silvina (dueña de casa) se llevan a la perfección con el mural botánico de Florencia Chedufau, que le dio vida a este lugar de paso. Cuando la casa se llena de invitados, los percheros redondos (Broca Muebles) suman función al paisaje tropical. Santiago Ciuffo

“El mural del hall fue un regalo de cumpleaños: me saca una sonrisa cada mañana cuando bajo a desayunar, me recibe con alegría cuando entro y me tira buena onda al salir”.” — Silvina, dueña de casa

Energía positiva

“Por lo que transmiten, me parece fundamental que haya plantas en los cuartos de los chicos: generan energía positiva, serenidad y purifican el aire”, cuenta Sofía Portela, dueña de esta casa. Con sus paisajes y tonos suaves, son una buena base para armar un cuarto: acompañan el crecimiento y permiten que el resto del cuarto tenga protagonismo.

Cuento de hadas. Así quería Sofía que fuera el cuarto de Lupe. El empapelado botánico, el dosel y la mezcla de gris ‘6002’ (Sherwin Williams) y rosa le dieron la impronta de un bosque encantado.

De autor

Facundo Morando y Agustina Raspagliesi arquitectos, y dueños de casa, se animaron a diseñar sus propios murales en el cuarto de sus hijos.

Daniel Karp

Los murales son montajes diseñados por Facundo que hizo en Photoshop e imprimió en una gráfica.

Cuna en madera de paraíso con laqueado blanco mate (diseño de los dueños de casa). Almohadones (Tienda Andalaosa; Craft). Mesa y banquetas (Mini Missura). Alfombra (Sentido José Ignacio). Murales (Facundo Morando). Daniel Karp

Algo distinto

“Veníamos de una casa en tonos de beige y dorado, y quisimos algo totalmente distinto. El gris nos encanta, y como este también es mi espacio de trabajo, busqué algo que no me cansara ni resultara invasivo”, cuenta Caro Allende, creadora de Tinta Chini y dueña de casa.

Mesa con base de madera y tapa de mármol negro (Aranda Mármoles). Sillas ‘Dahlia’ (Increa). Lámparas de techo (Paul French Gallery). Alfombra (RUGit). Daniel Karp

Japonés

Los estampados florales grandes, en tonos claros, suelen ser una opción fácil de combinar y aportan un fondo más liviano. Son fáciles de combinar con textiles lisos, tal el caso de este cuarto infantil diseñado por la arquitecta Lola Fernández, fundadora de Estudio Losa.

En éste cuarto con estilo retro, el papel con diseno de flores grandes (Tienda Caracol) es el foco de atención. Almohadones (Cas a Cas). Sillón (Brugues Mosconi). Javier Picerno

Aprovechar la oscuridad

Ideado por Valeria Lamas, diseñadora industrial e interiorista, el baño de este departamento ubicado en Belgrano, logra potenciar el efecto del empapelado gracias al contraste de las hojas sobre el fondo oscuro. Un recurso ideal para baños sin luz directa.

En el toilette, empapelado (Sofía Willemoës). Color de pared ‘Azul Marino’ (Alba). Luces (Dimm Iluminación). Bacha (Roca). Grifería (Novum). Pompi Gutnisky

Fuerza vital

En casa de la artista Abril Tanoira, un mural que le trajo su madre de un viaje es el gran protagonista del cuarto. Lo colocaron ella y su marido: “No lo mires de cerca porque tiene imperfecciones”, señala con humor.

Las mesas de luz son de Motif Deco y la cama de Alix Ruiz Duggan. Santiago Ciuffo

La fuerza vital de la imagen convive con los textiles neutros y almohadones de Rapsodia y Ramos Generales.