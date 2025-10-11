Diseño para dormir bien: Qué cambios podés hacer en tu cuarto para mejorar tus horas de descanso

Hablamos con la doctora Margarita Reynolds, con un máster en medicina del sueño, para que nos sugiriera buenas prácticas al momento de diseñar nuestros dormitorios.

“Yo encuentro muy sabio eso de echarse a dormir. A veces todo es cuestión de sueño”, dice un personaje de “Las malas”, de Camila Sosa Villada. La ciencia respalda esta sencilla idea que una buena cantidad y calidad de sueño se vincula con diversos beneficios para la salud: mejor memoria y funcionamiento cerebral, mejor metabolismo y menor acumulación de grasa en el cuerpo, menor probabilidad de enfermedades cardiovasculares y hasta la prevención de Alzheimer.

Todo guardado. Despejar los ambientes de cosas amontonadas y reducir el ruido visual es propicio para el buen descanso. Javier Picerno

Aunque lo ideal para los adultos es dormir de 7 a 9 horas por día, la calidad del sueño es más importante que la cantidad. Para lograrla, hay mucho que puede hacerse desde el diseño. De eso hablamos con la Margarita Reynolds, otorrinolaringóloga y Máster en medicina del sueño (Universidad de Sydney).

Sin fuentes de “pensamientos rumiantes”

“Lo ideal es un lugar con colores suaves y poco estimulantes. Pero tal vez más importante es no tener muchos muebles ni cosas apiladas; en lo posible, guardar todo antes de acostarse”, dice.

"Es importante tener un poco de calma; si no, todo es demasiado estridente y deja de ser gracioso o vivible”, explicó la artista María José, ante su cuarto tan blanco en contraste con su colorida casa. Santiago Ciuffo

“Un ejemplo son los escritorios repletos de tareas pendientes, o relojes que indican la hora, que pueden generar pensamientos rumiantes sobre el tiempo que queda para dormir”. Conclusión: una cama con espacio de guardado debajo, mesas de luz con cajones o bien un mueble donde todo puede dejarse detrás de un frente neutro es mejor que dejar las pertenencias expuestas.

Mueble a medida con frente laqueado, panel de petiribí y cabecera tapizada (todo de Fallone Studio). Gentileza Albano García - Fallone Studio

Atenuar disturbios

“Si uno tiene la posibilidad de pensar en estos temas durante la construcción de su casa, lo ideal es ubicar el dormitorio en el ambiente más alejado de la calle, con un sistema eléctrico de cortinas y buen aislamiento acústico en paredes y aberturas”, dice Reynolds.

Todo listo par un buen descanso en el cuarto de la diseñadora Martina Correa. Paredes enteladas en rafia, cortinas dobles, con las principales en terciopelo color durazno y roller screen negras (todo de Caro Deane). Javier Picerno

“Si no se tiene la suerte de tener un cuarto alejado de la calle, se puede recurrir a paredes enteladas, cortinas con peso, paneles acústicos y, por último, ventanas con DVH”.

En esta casa, bautizada "Villa Raimonda" por la productora Florencia Dursi y su marido, la ambientación reducida a lo esencial crea ambientes diáfanos y sedantes. Javier Picerno

“Usar tapones o auriculares con anulación de sonido es una opción, pero también se puede apelar a los ‘ruidos blancos’ (como el viejo truco de encender el ventilador), que enmascaran los ruidos molestos y ayudan a la relajación”.

Luz natural, artificial

Cuando comienza el día, la luz natural debe ser la gran invitada, para dar señales al reloj circadiano. Los ojos tienen receptores que responden a la luz exterior para ‘reiniciar’ el reloj interno del cuerpo, evitando que ‘pierda’ o ‘gane’ horas que alteran nuestras funciones básicas. Ante la presencia de la luz solar, éstos envían señales al cerebro sobre el inicio del día.

Este minimalista dormitorio diseñado por Paprika es buen ejemplo de cómo usar blackout, cortinas translúcidas y tiras LED bien ubicadas para atenuar o dejar entrar luz en diferentes momentos del día. Daniel Karp

“La luz inhibe la producción de melatonina, una hormona secretada por la noche para bajar la actividad e inducir al sueño continuo y reparador. Por la noche, es clave que el ambiente sea oscuro, con luces tenues, y evitar tener pantallas en la habitación”. Preparar el escenario con lámparas de mesa con pantallas suaves, veladores con dimmers o tiras LED indirectas. Todo puede sumar o restar: luces de cargadores, aires y decodificadores; en lo posible, eliminarlos de la habitación o tapar los indicadores luminosos.

Para evitar la incidencia de luz natural o artificial proveniente del exterior, se pueden usar cortinas tipo blackout.

Si el dormitorio tiene grandes ventanales y mucha incidencia de luz, las paredes en tonos apagados pueden atenuarla. Javier Picerno

Cómo ajustar el reloj circadiano

Si a uno le cuesta levantarse a la mañana, lo hace con pereza, y tiene dificultad para quedarse dormido, hay que tomar de 15 a 30 minutos de sol dentro de la primera hora inmediata a haberse despertado.

Si uno se va a dormir fácilmente y se levanta demasiado temprano a la mañana solo, lo mejor es 30 minutos de exposición fuerte antes del atardecer, idealmente cinco horas antes de la hora de dormir.

Si hay sueño fragmentado (despertarse a cada rato) durante la noche, tomar una rutina matutina, pero una hora más tarde de la hora de despertar.

Temperatura

“Se duerme mejor en ambientes frescos, bien ventilados y que no tengan humedad, ya que el desarrollo de hongos aumenta las alergias y empeora el sueño. La temperatura ideal para la habitación es alrededor de los 21 grados", dice Reynolds.

Las superficies enteladas y los textiles sirven para absorber ruido. Daniel Karp

Esto nos trae a un particular problema de pareja: preferencias para dormir muy diferentes. “Las camas individuales arrimadas, con sábanas y abrigo independientes, son una opción válida. También los cuartos independientes, si el espacio y el presupuesto lo permiten. Cuando hay ronquidos, se puede recurrir al uso de tapones u auriculares aislantes o con ruidos blancos diseñados para dormir”.

“Las sábanas de algodón puro son mas frescas y evitan el aumento de la temperatura corporal, que puede despertarnos”.

Si el hogar está ubicado en una zona con mucha incidencia solar, se puede recurrir a techos de fibras naturales, que aportan control de temperatura. Este en una casa en La Candelaria, Uruguay, por ejemplo, tiene techo de paja a cuatro aguas. Francisca Sánchez Terrero

Hay que tener cuidado con las alfombras, que pueden favorecer la prevalencia de humedad si el ambiente no está bien seco.

Algunos hábitos recomendados