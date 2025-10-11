Diseño para dormir bien: Qué cambios podés hacer en tu cuarto para mejorar tus horas de descanso

Hablamos con la doctora Margarita Reynolds, con un máster en medicina del sueño, para que nos sugiriera buenas prácticas al momento de diseñar nuestros dormitorios.
“Yo encuentro muy sabio eso de echarse a dormir. A veces todo es cuestión de sueño”, dice un personaje de “Las malas”, de Camila Sosa Villada. La ciencia respalda esta sencilla idea que una buena cantidad y calidad de sueño se vincula con diversos beneficios para la salud: mejor memoria y funcionamiento cerebral, mejor metabolismo y menor acumulación de grasa en el cuerpo, menor probabilidad de enfermedades cardiovasculares y hasta la prevención de Alzheimer.
Aunque lo ideal para los adultos es dormir de 7 a 9 horas por día, la calidad del sueño es más importante que la cantidad. Para lograrla, hay mucho que puede hacerse desde el diseño. De eso hablamos con la Margarita Reynolds, otorrinolaringóloga y Máster en medicina del sueño (Universidad de Sydney).
Sin fuentes de “pensamientos rumiantes”
“Lo ideal es un lugar con colores suaves y poco estimulantes. Pero tal vez más importante es no tener muchos muebles ni cosas apiladas; en lo posible, guardar todo antes de acostarse”, dice.
“Un ejemplo son los escritorios repletos de tareas pendientes, o relojes que indican la hora, que pueden generar pensamientos rumiantes sobre el tiempo que queda para dormir”. Conclusión: una cama con espacio de guardado debajo, mesas de luz con cajones o bien un mueble donde todo puede dejarse detrás de un frente neutro es mejor que dejar las pertenencias expuestas.
Atenuar disturbios
“Si uno tiene la posibilidad de pensar en estos temas durante la construcción de su casa, lo ideal es ubicar el dormitorio en el ambiente más alejado de la calle, con un sistema eléctrico de cortinas y buen aislamiento acústico en paredes y aberturas”, dice Reynolds.
“Si no se tiene la suerte de tener un cuarto alejado de la calle, se puede recurrir a paredes enteladas, cortinas con peso, paneles acústicos y, por último, ventanas con DVH”.
“Usar tapones o auriculares con anulación de sonido es una opción, pero también se puede apelar a los ‘ruidos blancos’ (como el viejo truco de encender el ventilador), que enmascaran los ruidos molestos y ayudan a la relajación”.
Luz natural, artificial
Cuando comienza el día, la luz natural debe ser la gran invitada, para dar señales al reloj circadiano. Los ojos tienen receptores que responden a la luz exterior para ‘reiniciar’ el reloj interno del cuerpo, evitando que ‘pierda’ o ‘gane’ horas que alteran nuestras funciones básicas. Ante la presencia de la luz solar, éstos envían señales al cerebro sobre el inicio del día.
“La luz inhibe la producción de melatonina, una hormona secretada por la noche para bajar la actividad e inducir al sueño continuo y reparador. Por la noche, es clave que el ambiente sea oscuro, con luces tenues, y evitar tener pantallas en la habitación”. Preparar el escenario con lámparas de mesa con pantallas suaves, veladores con dimmers o tiras LED indirectas. Todo puede sumar o restar: luces de cargadores, aires y decodificadores; en lo posible, eliminarlos de la habitación o tapar los indicadores luminosos.
Para evitar la incidencia de luz natural o artificial proveniente del exterior, se pueden usar cortinas tipo blackout.
Cómo ajustar el reloj circadiano
- Si a uno le cuesta levantarse a la mañana, lo hace con pereza, y tiene dificultad para quedarse dormido, hay que tomar de 15 a 30 minutos de sol dentro de la primera hora inmediata a haberse despertado.
- Si uno se va a dormir fácilmente y se levanta demasiado temprano a la mañana solo, lo mejor es 30 minutos de exposición fuerte antes del atardecer, idealmente cinco horas antes de la hora de dormir.
- Si hay sueño fragmentado (despertarse a cada rato) durante la noche, tomar una rutina matutina, pero una hora más tarde de la hora de despertar.
Temperatura
“Se duerme mejor en ambientes frescos, bien ventilados y que no tengan humedad, ya que el desarrollo de hongos aumenta las alergias y empeora el sueño. La temperatura ideal para la habitación es alrededor de los 21 grados", dice Reynolds.
Esto nos trae a un particular problema de pareja: preferencias para dormir muy diferentes. “Las camas individuales arrimadas, con sábanas y abrigo independientes, son una opción válida. También los cuartos independientes, si el espacio y el presupuesto lo permiten. Cuando hay ronquidos, se puede recurrir al uso de tapones u auriculares aislantes o con ruidos blancos diseñados para dormir”.
“Las sábanas de algodón puro son mas frescas y evitan el aumento de la temperatura corporal, que puede despertarnos”.
Hay que tener cuidado con las alfombras, que pueden favorecer la prevalencia de humedad si el ambiente no está bien seco.
Algunos hábitos recomendados
- Dormirse y levantarse mismos horarios. Si hay problemas para dormir en la noche, evitar siestas.
- Comer temprano, evitar estimulantes como café, te, mate y gaseosas en las horas de la tarde.
- Tener una rutina de desenchufe a la noche: los neurotransmisores que nos mantienen activos de día deben dar lugar a los neurotransmisores que nos hacen dormir. Un buen baño de inmersión con aromas relajantes, leer algo poco estimulante o hacer algún sudoku o palabras cruzadas pueden ayudar.
- Hacer meditaciones guiadas o de yoga indra ayuda en el proceso de relajación.
- Evitar hacer tareas como responder mails o contestar chats en la cama. Evitar el uso de celulares.
- Si hay problemas en la conciliación, hacer deporte por la mañana y no a última hora. Escuchar algún audio de cuentos o historias para dormir.
- Cuando no se logra conciliar el sueño, salir de la habitación y hacer alguna actividad relajante hasta volver a sentir sueño. Que el cuarto sea sinónimo de descansar.
