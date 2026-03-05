Dónde encontrar muebles de diseño de segunda mano en excelente estado

Entre pulgas y perlitas, les proponemos un recorrido por el mundo del diseño vintage y sus oportunidades

No es lo mismo un mueble usado que un tesoro que una pieza de calidad en la que vale la pena invertir. Una mesa Platner, una cajonera americana enchapada o una silla de Ricardo Blanco: hay muebles que no necesitan ser cero km para lucirse en cualquier espacio.

Desde los showrooms independientes a las plataformas digitales, los caminos para conseguir diseño usado a un valor más razonable se siguen multiplicando; por eso les propusimos a los expertos que nos compartan sus tips y secretos.

Qué hay de bueno en internet

Entre los diversos portales de e-commerce, un par reúnen el cóctel perfecto de marcas reconocidas, materiales de alta gama y excelente estado de conservación. Ahí encontramos a Casa The Stock (también con IG en Uruguay), “un círculo virtuoso entre lo que algunos ya no usan y otros desean” según reza el home de la web, que nació cuando Sol Achával trabajaba en producciones deco para diarios y revistas. “Siempre los dueños de las casas querían deshacerse de algo que para mí era divino, y pensé en acercar esa posibilidad a la gente que quizás está buscando algo similar. Vengo de familia inmobiliaria, creo que esa herencia también me ayudó a unir los puntos” recuerda.

En una obra de Sol Larrosa, sillón azul de segunda mano (Casa The Stock) sobre alfombra rayada de Mihran. Magalí Saberian

Tras asociarse con Mariana Gándara, lograron instalar la propuesta a fuerza de cuidar la relación precio-calidad, permitiendo acceder a piezas nobles a un valor inferior al del mercado, reforzadas por la promesa de que todos los ítems han sido chequeados por ojos exigentes. Muebles de Laura O, Eugenio Aguirre, Harturo o Paul French Gallery, La Feliz o Good Luck Casa conviven en perfecta curaduría con buenos sillones, bibliotecas y bancos artesanales de petiribí y cuero, esperando llegar a su nuevo hogar de la mano de estetas ávidos de oportunidades. Su consejo: no dejarse llevar por modas extravagantes. “Elijan clásicos, que duran toda la vida. Ahí vale la pena invertir”.

En una obra de Guadalupe Domínguez, sofá (Casa The Stock). Mesa baja y banquitos (Good Luck Casa). Alfombra (Elementos Argentinos). Pompi Gutnisky

En el mismo carril está The Garage Market que, como su nombre lo sugiere, abre las puertas a un universo de ofertas y promete “las mejores marcas de muebles en un solo lugar”. Scrolleando entre sus diferentes categorías aparecen mueblesy objetos de Talleres Sustentables, Compañía Nativa o Fontenla, pero también joyitas de Kartell o Manifesto que no se suelen ver en otros sitios de segunda mano.

De buenísima fuente

María José Rojas, diseñadora y socia de Edición Particular, confiesa que suele buscar muebles para su hogar en Casa The Stok. Pero como su estilo se caracteriza por no temerle a la mezcla, sus safaris en busca de hallazgos no son sólo virtuales: incluyen San Telmo (Altritempi) y el mercado de pulgas de Dorrego (Padre e Hija). “En Uruguay, Mutate es el mejor; en Madrid, el Rastro; y en Santiago de Chile, Parque de los Reyes”. Pero cuando se trata de ambientar espacios temporariamente o hacer producciones de fotos, no lo duda: “Siempre alquilo en Mid Century , de Santiago del Campo: está entre mis favoritos".

En casa de María José Rojas, su talento para mezclar muebles y objetos vintage con un aire fresco. Sobre la mesa antigua art déco, antiguos moldes de guantes como escultura; lámpara ‘Nessino’, diseño de los años 60 de la firma italiana Artemide, y cuadros pintados por ella.

Herencia y camino propio

“Yo me crié adentro de los talleres de mi viejo, entre mármoles y consolas Luis XV. Aprendí este oficio desde la calidad del anticuariato: los buenos muebles tienen mucho laburo interno, por eso duran más”.

Así se presenta Santiago, digno heredero del renombrado Gabriel del Campo. “Buscando diferenciarme de mi padre, empecé a enfocarme en el diseño moderno. Sin tanto conocimiento, compraba lo que me conmovía o interpelaba; por ese entonces ni sabía que se llamaba Mid Century.” El primer paso fue un local en Palermo, debajo de la casa de su madre, y tras varias aperturas saltó a San Telmo.

En el departamento @sabu.buenosaires, sillón esquinero de la firma Englander & Bonta retapizado en pana azul, mesa de centro, alfombra creada por Aníbal Carreño (todo de Mid Century, de Santiago del Campo). Lámpara colgante (El Sótano Vintage). Pompi Gutnisky

Entre bibliografía y remates, aprendió a diferenciar muebles hechos en serie de diseños exclusivos, distinguir originales de réplicas, y comprender cuánto se buscan determinados estilos y nombres. “La trazabilidad en catálogos y registros es muy importante. Yo colecciono diseño argentino, empecé hace mil años y conseguí muchas piezas a precios lógicos. En los últimos años por suerte se ha apreciado mucho, por eso las suelo prestar para muestras y exposiciones que ayuden a valorarlo aún más”, concluye.

También en @sabu.buenosaires, lámpara ‘Arco’ de techo y silla ‘W (Mid Century, de Santiago del Campo), escritorio (Mutate), escudo bordado por la artista Nesle Baghdasarian y tapiz inspirado en una obra de Alejandro Puente (Lalana). Pompi Gutnisky

El gran remate online

En el universo de la exploración vintage, la mudadora y guardamuebles Verga Hermanos (Bulnes 457, Almagro) es toda una institución porteña. Hace años, lanzaron los remates “online y a viva voz” Usá Usado, una iniciativa que busca reubicar rápidamente lotes de antigüedades y muebles de calidad.

Hay clásicos, y también clásicos modernos. Así es el depósito de Verga Hnos en Almagro, desde donde se realiza el remate online Usá Usado todos los viernes y sábados y que se abre al público los jueves. Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Abren para la exhibición y venta directa todos los jueves de 11 a 16h. Los remates y subastas virtuales se hacen todos los viernes y sábado, para estos últimos, solo hay que crear un usuario acá (toma segundos) para poder ver los lotes días antes y empezar a ofertar cuando llegue el momento. Una experiencia súper recomendable.

“A la pintura gigante detrás del cartel LOVE la pagué dos pesos en un remate de Verga Hermanos, en Bulnes al 400. Nos la trajimos caminando con una amiga veinte cuadras, porque no entraba en ningún taxi”, nos contó Mario Massaccesi cuando lo visitamos en su casa. Jonathan Reiccholz

Para exquisitos

Para quienes valoran el buen diseño argentino en sus dimensiones culturales y técnicas, Satsch Warehouse, con sede en el complejo Espacios Estrella, es toda una experiencia. Una al lado de la otra, sillas, lámparas, piezas de cristal soplado y mesas compiten por la atención en un espacio de más de 200m2 en Paternal.

Esa colección que Hillar fue armando casi inintencionalmente incluye piezas de diseñadores de todo el país: Lucrecia Moyano, Luis Casnati, Gerardo Clusellas y Ricardo Blanco son algunas de las figuras clave. Maia Croizet

“Me parecía muy importante recuperar ese patrimonio, que es nuestro legado, y ponerlo en valor”, nos dijo Sandra Hillar, fundadora de este espacio y de Satsch Gallery, una galería de diseño coleccionable en Barrio Parque.

Mesa y sillas apilables de Ricardo Blanco para la firma Stilka de Ceilina Castro, vidrio de Estudio CH. Maia Croizet

Cazadores

Para el escenógrafo y director de arte Juan Mario Roust, bucear en galpones de segunda mano es un auténtico gaje del oficio. Junto a Jorge Ferrari, llevan décadas revolviendo objetos y muebles para cine, televisión y teatro, lo que les ha permitido acceder a hallazgos que hoy conservan con cariño en su casa de San Telmo. “Siempre buscamos ejemplares de diseño internacional, especialmente del período que va desde 1930 a 1960. Hemos conseguido un juego de sillas Bertoia originales, un carrito bar de Marcel Breuer, una mesa Saarinen auténtica que usamos en un comercial. Y sobre todo muchos objetos: tenemos una colección de floreros y jarrones de cristal de la década del 70 que amamos.”

En altillo de techos inclinados, Roust y Ferrari instalaron su estudio. Ahí ubicaron el juego de sillas Bertoia auténticas que encontraron. Daniel Karp

Cuando un mueble es una oportunidad, no hay que tener miedo a recuperarlo. “Incluso si el metal está oxidado o carcomido, se puede mandar a cromar nuevamente y queda como nuevo”, dice Juan Pablo Roust.

Inquietudes y soluciones

Si de restauraciones se trata, Dolores Maciel no escatima su expertise. “Los mármoles se pueden pulir y pegar. Los herrajes faltantes se consiguen casi todos: sobre Sarmiento a la altura de la avenida Callao hay varios negocios muy completos”, comparte. “Por otro lado, los espejos y vidrios biselados son caros y difíciles: si encontramos un mueble que tiene uno roto, lo más simple va a ser reemplazarlo por uno liso aunque nos duela.”Tras muchos años renovando y arreglando muebles de todos los estilos, antes de comprar aconseja:

✓ Leer bien las dimensiones, y tomar 2 o 3 veces las medidas de los espacios donde queremos colocar el mueble. Es un error muy común errar en el tamaño.

✓ Evaluar el estado general: que no falten partes fundamentales, que las puertas y cajones funcionen, que no tenga signos de carcoma (agujeritos en los fondos, interiores, patas).

✓ Imaginar cómo adaptarlos a nuestros ambientes: pintarlos, lavar la madera, reinventarlos. Abrir la cabeza y pensar que los muebles son dinámicos, una mesa de luz puede ser vanitory, un escritorio puede ser isla de cocina, una cómoda puede ser mueble recibidor.