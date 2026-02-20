Te mostramos una serie de hogares que filtran miradas, luz y clima con soluciones brillantes

Una selección de proyectos que buscan regular la intimidad y reforzar la protección, creando hogares más resguardados pero que no pierden su vínculo con el entorno

En tiempos en que buscamos hogares que protejan tanto como inspiren, surge una nueva generación de casas diseñadas para equilibrar apertura y resguardo. En distintos puntos del país —y del mundo— arquitectos exploran fachadas móviles, tamices metálicos, postigones inteligentes y pieles filtrantes que permiten vivir conectados con el paisaje sin quedar expuestos. Aquí reunimos proyectos que reinventan la privacidad: viviendas que se abren al sol y al jardín cuando la vida lo pide, y que se contienen cuando la calma y la seguridad son prioridad.

“Diseñamos un sistema de paneles corredizos que pueden actuar como parasoles o cubrir por completo la fachada”, explica el arquitecto Carlos Galíndez sobre esta casa de fin de semana en Escobar, pensada para abrirse y cerrarse con facilidad según las necesidades de sus dueños. Javier Picerno

Refugio moderno

Esta reinterpretación local y sustentable de la Casa Farnsworth nació como un refugio pampeano pensado para escapadas de fin de semana, pero con el tiempo se convirtió en algo más: una vivienda que combina diseño moderno con una fuerte búsqueda de privacidad y resguardo. La inspiración modernista está, pero filtrada por una necesidad muy actual: sentir que la casa protege.

Parte del programa sustentable de la casa: se dotó de una aislación térmica de lana de vidrio tanto en paredes como en el techo. Andrés Sebastián Miranda

El proyecto comenzó en marzo de 2020, cuando los arquitectos Sebastián Miranda y Julián Ierace fueron convocados para diseñar una vivienda en Las Golondrinas, un barrio rural en Brandsen. Semanas después llegó la cuarentena y con ella una dinámica de trabajo completamente virtual, que puso en primer plano la idea de crear un espacio seguro y contenido en un contexto incierto.

Las persianas móviles son de chapa microperforada, sostenida con una estructura metálica. Se mueven juntas y tienen una doble función: como parasoles (controlando los rayos más fuertes, que son los del oeste) y rejas de seguridad. Andrés Sebastián Miranda

Cinco años más tarde, aquella casa que mezclaba espíritu campero, sustentabilidad y líneas modernas se transformó en residencia casi permanente de sus dueños. Parte de su éxito está en cómo resguarda sin aislar, ofreciendo privacidad pero sin perder conexión con el paisaje.

La galería semicubierta funciona como una segunda piel: puede cerrarse por completo y ofrece un espacio que combina parrilla, mesada y un rincón de estudio, siempre resguardado del clima y las miradas. Andrés Sebastián Miranda

Las persianas y la chapa ondulada que envuelven la construcción funcionan como un escudo climático y visual, evocando las siluetas de los galpones rurales. Desde afuera, la casa se mantiene discreta; desde adentro, las visuales se abren con generosidad. El gran ambiente que integra living, comedor y cocina con isla aprovecha esa dualidad: se expande hacia la galería cuando los ventanales se abren y se vuelve un refugio compacto cuando se cierran.

La casa ganó el premio a “Mejor Vivienda Unifamiliar” en la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires 2024. Andrés Sebastián Miranda

Si bien la referencia original fueron las líneas puras de la Casa Farnsworth, la reinterpretación es claramente pampeana. “La casa puede entenderse como un único espacio organizado alrededor de un núcleo de baños y cocina”, explica Sebastián. “Tomamos la idea modernista y la adaptamos a nuestro contexto, donde el clima, la cultura local y la necesidad de privacidad definieron su identidad final”.

Intimidad a medida

“Entendemos la seguridad no solo como algo físico, sino también como una percepción: controlar la exposición del interior y elegir cuándo mostrarse y cuándo no es una forma concreta de sentirse protegido”, nos dice la arquitecta Justina González Landa de la casa familiar que diseñó junto con la arquitecta Florencia Pazos en City Bell, La Plata.

El cerramiento grisáceo de WPC unifica la fachada y controla la transparencia, creando una presencia monolítica hacia el jardín. Arq. Simon Albina

El proyecto nació de una tensión clara: el deseo del cliente de vivir una casa abierta, vidriada y conectada con el exterior, pero sin perder la sensación de resguardo. “No se trataba de elegir entre apertura y protección, sino de permitir que ambas coexistieran”, explica la arquitecta. Para resolver esa dualidad, el equipo diseñó un sistema de postigones plegadizos que permite que la vivienda sea totalmente expansiva cuando se abre al jardín, o más introspectiva cuando se necesita privacidad.

El sistema funciona como un mecanismo dinámico: al plegarse integra toda la casa al jardín, y al desplegarse genera una envolvente más contenida que sigue dejando pasar aire, luz y vistas. No es abrir o cerrar, sino graduar el vínculo con el exterior. Arq. Simon Albina

“Los postigos no vuelven la casa hermética; funcionan como un ‘bunker permeable’ que filtra visuales y regula la exposición sin bloquear la luz ni el aire”.

"Desde el exterior el volumen se percibe como una pieza abstracta y contenida, desde adentro el sistema funciona como un mecanismo que transforma la experiencia espacial según cómo se utilice", cuenta González Landa. Arq. Simon Albina

Los perfiles verticales, separados entre sí, permiten que incluso con el sistema cerrado sigan circulando aire y luz. Más que reducir la iluminación, la transforman: a lo largo de la tarde, el sol atraviesa los postigones y proyecta líneas móviles sobre el piso y los muebles, modificando la percepción del espacio. “La luz dibuja la casa y la vuelve dinámica; es casi escenográfica”. Así, la intimidad no solo se regula, sino que se vuelve un recurso para mejorar la experiencia espacial.

Seguridad en clave modular

“No plantamos un contenedor, plantamos una casa”, nos explicó el arquitecto Martín Torrado, quien junto a su equipo diseñó espacios vinculados con su entorno y llenos de vida. Las amplias galerías pampeanas y la estructura de módulos se combinan con un trazado que sigue el recorrido del sol, garantizando luz natural sin perder control sobre la intimidad.

La casa está hecha sobre una losa alivianada sostenida con cuatro patas regulables, pero mantiene la sensación de firmeza y estabilidad al caminar. Javier Agustín Rojas

Acoplando módulos industriales de alta eficiencia, esta casa fue concebida como un sistema adaptable que prioriza el confort y el resguardo. Aunque su montaje se resolvió en apenas dos semanas, no se trata de un simple armado modular: es una vivienda pensada para habitar el clima, aprovechar las mejores orientaciones y regular la exposición según las necesidades de los dueños de casa.

En lugar de trabas, los postigos tienen un imán de alta prestación que hace que no puedan abrirse desde afuera. Para olvidarse del daño por óxido, la cara exterior está pintada con epoxi y, luego, con la pintura utilizada en tanques de petróleo. Javier Agustín Rojas

La seguridad y la privacidad fueron esenciales en el proyecto. La casa-patio, fabricada en tres meses, incorpora postigos con imanes de alta prestación que impiden su apertura desde el exterior, sumando protección sin necesidad de herrajes visibles. La combinación de tecnología industrial, estrategias pasivas y detalles precisos en esta vivienda logra lo que Torrado define como un “traje a medida” a partir de un sistema repetible: una vivienda que se abre o se protege según el momento, siempre cuidando el vínculo entre espacio, luz y privacidad.

Privacidad en movimiento

Con un sistema de persianas móviles que permite abrir o cerrar el frente en cuestión de segundos, esta casa en la ciudad australiana de Perth controla su vínculo con el exterior y regula la privacidad de manera precisa. Tras un velo de listones de madera —que protege sin bloquear por completo—, la vivienda se vuelve más o menos permeable según el momento del día, equilibrando exposición y resguardo.

Este dispositivo sensible, casi coreográfico, rinde homenaje a la arquitectura japonesa y a su capacidad de transformar un espacio aparentemente vacío en uno cargado de emoción. El garage está en planta baja, los dormitorios en el primer piso y el espacio social en la planta alta, conectado con la terraza.

En el caso de esta casa familiar en un pequeño barrio de San Isidro diseñada por el arquitecto Javier Zabalaga de Zim Arquitectura, su implantación fue estudiada con precisión para protegerla de las miradas ajenas sin aislarla de su entorno inmediato. El análisis del recorrido del sol reveló la necesidad de una defensa frente a la luz intensa del oeste, por lo que se incorporó una serie de aberturas que permiten regular la exposición y controlar la luminosidad según el momento del día.

Al Oeste, ventanas móviles y filtros como parasoles, postigos y varillas verticales para mantener el confort térmico sin perder luz natural. La cara que da al Este permite más apertura. Alejandro Peral

Con esa búsqueda de resguardo como punto de partida, la fachada fue pensada para dialogar con el barrio sin exponerse en exceso, especialmente teniendo en cuenta la cercanía de las viviendas vecinas. Su diseño móvil permite que la casa “respire”, abriéndose o cerrándose en función del clima o de la necesidad de privacidad de quienes la habitan. Ese movimiento optimiza el uso de energía pasiva, evita el sobrecalentamiento y favorece la ventilación natural, creando un hogar sereno, protegido y conectado con su entorno.

“Julián y Ailín buscaban espacios amplios, integrados y bien conectados con el exterior, pero sin resignar privacidad”, cuenta la arquitecta Lucía Rivolta, del Estudio Glad, responsable del diseño de esta casa en Vicente López. Para lograr ese equilibrio entre apertura y resguardo, el equipo trabajó con un frente velado que combina aberturas de piso a techo y una malla metálica que actúa como tamiz. La clave fue integrar los ambientes al patio delantero y al jardín sin exponerlos a la calle. ¿El desafío? Mantener la conexión con el exterior sin limitar el tamaño de las ventanas y sin comprometer la intimidad en un barrio de casas cercanas.

Síntesis material, una de las claves de la impactante fachada con vereda, rampa vehicular y escalones de acceso en hormigón alisado. Luis Barandiarán

La respuesta llegó con la fachada metálica: una malla de chapa microperforada que vela la casa hacia el exterior pero permite ver hacia afuera con claridad desde los cuartos. Esta envolvente filtra miradas, regula la luz y genera efectos de sombras que enriquecen la vida interior. “Las mallas metálicas, además de otorgar la cualidad de tamiz, buscan ser el lenguaje material con el que la vegetación entra en diálogo con la casa”, explica Rivolta.

El patio lateral funciona como una extensión del estar, donde apertura y resguardo conviven. Un portón de chapa microperforada y un banco de material acompañan la pantalla semitransparente que filtra luz y miradas. Luis Barandiarán

También en galerías

Pensada como un ambiente más de la casa —climatizado, con aire acondicionado y radiador—, esta galería de un hogar diseñado por la arquitecta Cielo Pipkin y Pablo Ghia, se resolvió con un cerramiento de metal desplegado que combina seguridad y permeabilidad. El sistema cuenta con una cerradura que traba contra el parante opuesto, garantizando un cierre firme, similar al de una puerta completa.

“Estudiamos mucho el grado de transparencia del metal, que viene con orificios de distintos diámetros”, explica Ghia. La búsqueda fue mantener la luz del fondo y permitir vistas hacia el exterior sin generar un plano pesado u opaco. “Entre resolver la seguridad y mantener la vista, fue la mejor solución que encontramos”, resume.

Cuando se apilan las hojas, quedan ocultas detrás de una pared lateral, habilitando una apertura casi total. El mismo sistema integra la puerta de acceso a la dependencia. Mercedes Christello

“La consigna fue que este cerramiento resolviera toda la planta baja —cuentan—. No querían cerrar un sector y después otro: todo debía funcionar de una vez".