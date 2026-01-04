Dos arquitectos dejaron Buenos Aires y se hicieron esta casa increíble a minutos de Costa Esmeralda.

En Villarobles, una pareja de arquitectos dio forma a una casa rústica, luminosa y profundamente ligada al paisaje para recibir y disfrutar con amigos

Era 2015 cuando la pareja de arquitectos Mara Ambrosio y Gerardo Noriega dejó Buenos Aires para vivir cerca del mar. Se instalaron en el barrio Villarobles, y desde ese pintar de casi 1000 hectáreas levantaron su estudio, Diezpasos. “Que la materialidad no invada el paisaje, sino que se adapte: esa es la misión”, sintetiza Mara su lema de base.

El terreno les permitió ubicar la casa sin derribar más que un solo pino. DIEGO MEDINA

Entre sus obras, “El Granero”, que visitamos hoy, ocupa un lugar especial. Su origen no está en un plano, sino en un recuerdo compartido: el divinísimo bar y restaurante Olsen de Palermo (que allá lejos y hace tiempo creara Germán Martitegui). Amaban su jardín, la doble altura, las cabriadas expuestas y su atmósfera cálida y pioneramente nórdica. “Cada vez que íbamos, decíamos lo mismo: este lugar es para vivir”, recuerda Gerardo.

Mara Ambrosio y Gerardo Noriega, pareja, dueños de casa y socios del estudio de arquitectura Diezpasos. Marcelo Aguilar López

Entramos

Su deseo se concretó esta una casa grande, pero íntima, con dos suites y una planta libre que concentra la vida diaria. “El lujo está en la espacialidad, no en materiales caros o de moda”, resume Mara. “Lo que realmente importa es cómo la casa se vive. La pensamos para pocas personas, pero con lugar para disfrutar del encuentro”.

Canoas hechas a medida para usar como soporte de la ilumiunación del living-comedor, con techos altísimos. Mesa (Landmark). Sillas (Bacano) DIEGO MEDINA

“Oscuro, de tonos anaranjados, cálido y sin cepillar, el laurel define el interior. Ese gesto material −sumado al placer de caminar sobre un piso de madera− construye una atmósfera difícil de encontrar en la zona”.

La cocina se resuelve con un único plano que oculta cajones, puertas y módulos de despensa detrás de una superficie perforada. Ese gesto continuo unifica la escena y permite que las funciones queden sugeridas, nunca explícitas.

Despensero deslizable, para que nada perturbe la cara metálica. DIEGO MEDINA

No solo hay chapa microperforada en todos los frentes de los muebles, sino también en el plano que nace en el techo y baja hasta el piso. Esa gran piel metálica funciona como límite entre las áreas sociales y el sector de los dormitorios.

“Las salientes de hormigón en las aberturas (a 45 cm de altura) funcionan como un apoyo para sentarse, contemplar y vivir la casa hacia afuera". La puerta lateral conduce a la suite en planta bajal Al lado, la chapa microperforada disimula la escalera DIEGO MEDINA

En el remate de la cocina, la escalera queda oculta tras un panel de chapa mricroperforada que no la deja a oscuras.

Las perforaciones, diseñadas y moduladas especialmente para el proyecto, generan un efecto casi oriental: cuando se sube la escalera, la luz se filtra como por un tamiz que permite ver desde el interior de la circulación sin que desde el living se perciba el movimiento.

El living

“En el exterior usamos kiri, que al oxidarse toma toma el color de los pinos y se funde con el bosque. Queríamos que el protagonista siempre fuera el entorno” DIEGO MEDINA

Afuera y adentro de la ventana circular, tan ancha que uno se puede recostar. Y con corderito para ablandar el hormigón cuando refresca, bien al estilo hygge danés.

“Cuando los ventanales se abren, el viento embolsa las cortinas y el living se llena de movimiento y la vista se eleva directo hacia las copas de los pinos.” DIEGO MEDINA

“La llamamos ‘El Granero’ por su identidad: cabriadas expuestas, madera en todas partes y esa estética nórdica que nos encanta”.

En el estar, las mesas ratonas son de tablones de laurel que el papá de Mara tenía cortados desde hacía más de 30 años. DIEGO MEDINA

Salida a la galería

Un serrón heredado del papá de Mara toma un lugar protagonista: un objeto con historia que recuerda que en esta casa nada está puesto porque sí DIEGO MEDINA

“Nos gustan los objetos con historia, pero sin caer en el rejunte vintage: cada pieza entra con intención. Es una búsqueda curada”.

En la galería, para continuar la idea de campo, el piso se hizo en ladrillo. DIEGO MEDINA

“La pérgola es permeable: la hicimos con palitos de álamo y plantamos tres glicinas −buscando que la flor sea blanca− para que algún día la cubran por completo. Queríamos sentir la naturaleza, por eso no la cerramos con policarbonato”, cuentan los dueños de casa.

Un comedor sencillo a pasos de la parrilla. DIEGO MEDINA

“Para traer las cosas, el camión hizo un recorrido que salió desde Córdoba para cargar esta mesa blanca con los sillones, pasó por Casilda a buscar las canoas, por Pilar por otros sillones; ¡y las alfombras vinieron de Rosario y Entre Ríos!”, se ríe Mara recordando el periplo.

Para esta mesa reutilizaron un viejo garrafón de gas como base y e hicieron la tapa con el disco de un carretel de cable de obra, el mismo que había servido como encofrado para la abertura circular. DIEGO MEDINA

En suite

La bacha de unos de los baños llegó desde el campo: era un viejo bebedero para vacas que se transformó en protagonista al montarse sobre un banquito dorado DIEGO MEDINA

“En un momento pensamos hacer el interior de ladrillo, una decisión peleada. Al final dejamos una sola pared blanca, solo para los cuartos: da una delicadeza distinta sin romper el carácter general de ‘El Granero’”.