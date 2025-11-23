Una familia numerosa (y con muchos amigos) construyó en Costa Esmeralda una casa para usar todo el año, de a dos o de a doce

Bajo mantenimiento y la flexibilidad, los dos pilares sobre los que se apoya esta casa sobre la primera línea de playa

“Hicimos una casa que realmente se puede usar todo el año. Tiene salida al mar y vemos el amanecer desde la terraza; pero, también, hay chimeneas, un quincho que se puede cerrar y un patio interno para los días de mucho viento”. Tras años de ser habitués de Costa Esmeralda, donde tenían una casa que habían comprado ya construida, Sol Palou (creadora de la marca deco que lleva su nombre) y el arquitecto Christian Boix Mansilla (fundador de Grupo Pauta Arquitectura) decidieron proyectar su lugar ideal.

La pileta de 5,50x2,50m, con borde de laja Neuquén (la misma que cubre el patio) tiene revestimiento a base de mármol y cuarzo pulido de Aquavations. “Creemos que piletas no necesitan ser tan grandes. Nos gustan para tirarnos, refrescarnos y seguir disfrutando afuera” Valentín López López

No bien se entra, están en fila y con salida al patio los cuartos de los hijos adolescentes y el sector de huéspedes. A todos ellos el acceso desde la calle, alejado de la nave central, les da mayor independencia.

Sol Palou y Christian Boix Mansilla, artífices y dueños de casa. Colchonetas, almohadones, pufs y lámpara de hilo Kraft (todo de Sol Palou Deco). Valentín López López

“Pensé mucho qué quería ver al entrar, y era este patio. Cuando no hay playa, es el paraíso. Tiene sol, sombra, pileta… Le da intimidad a la familia y nos une. Hace de jardín y, también, de conexión entre los diferentes sectores”.

En un terreno de 1.400m 2, la vivienda tiene en planta alta una suerte de departamento privado, pensado con todas las comodidades, para cuando la pareja va sola. Valentín López López

En la planta baja, los ambientes se abren según cuántos miembros de la familia vayan (y con cuántos amigos).

“Quería una casa práctica; por eso decidimos no tener pasto. Además, el verde no tenía tanto que ver con la construcción” Valentín López López

En uno de los cuartos para invitados que da al patio, ventilador de ratán sobre las dos camas tradicionales y otras dos muy originales, amuradas. Acolchados ‘Entre Ríos’ y combinación de almohadones (Sol Palou Deco). Valentín López López

El diseño sinuoso dentro del patio rectangular, desde el cielo Valentín López López

Rutinas distintas

“Queríamos que fuera esta casa fuera el punto de encuentro para las vacaciones y que se ajustara al formato de la familia: nuestros cuatro hijos tienen entre 7 y 19 años, con una lógica diferencia de rutinas; y, a veces, nosotros también vamos solos. La idea es que acá todos nos sintamos de vacaciones, cada uno a su ritmo, a la vez que compartimos experiencias”, reflexiona Sol.

La vista aérea muestra la hilera de dormitorios sobre la derecha, el patio central como lugar de encuentro, y la entrada al quicho cubierto donde está la sombrilla amarilla Valentín López López

Desde el patio central se accede al quincho, concectado con un estar informal con TV. Amplios y flexibles están pensados para recibir invitados y combinar playa con vida social.

Alrededor de la mesa ‘Olivia’, de zoita, combinaron sillas más formales de madera con otras de estilo playero; lámparas de techo ‘Cannes’ de ratán (todo de Sol Palou Deco). Valentín López López

El este espacio aterrazado funciona como cocina y quincho. Da hacia la vegetación del médano y, también, es salida privada a la playa. “Los chicos y los invitados lo usan muchísimo. Por otro lado, es un espacio de transición para todos, donde nos cruzamos durante el día”.

Estante amurado, muebles de cocina y frente de barra en madera de castaño (Familia Echaide). El cielo raso se revistió con rollos de junco sostenidos por troncos de eucalipto. Valentín López López

Pisos de porcelanato ‘Limestone’ beige (Ilva) y ventanas de PVC ‘Turner Oak’ (Muchtek), muy resistente al salitre. Mesa de centro ‘Catalina’, de kiri, al igual que la biblioteca ‘Troyes’ (todo de Sol Palou) Valentín López López

Arriba, otro mundo

“Cuando subo, siento que estoy en nuestro lugar. Cuando vamos nosotros dos solos, o con los más chicos, la casa no nos queda grande, porque allí tenemos una cocina integrada a un living. La pensamos con esas dos dinámicas, y nos funciona muy bien”, comparte Sol.

El alero de la galería está revestido con troncos de eucalipto. Valentín López López

Para que no quedara tan vacía la circulación desde la galaría a la terraza, combinaron macetas de cemento de diferentes tamaños. Valentín López López

Mesa de centro ‘Estrella’ fabricada con una aleación industrial cementicia con resinas que da un aspecto símil Travertino; lámpara de pie ‘Valencia’ (todo de Sol Palou Deco). Para darle textura a la chimenea, revoque bolseado pintado a pincel Valentín López López

Sillón 'Asti' (Sol Palou). En este ambiente de 9x12m, algunas vigas (Familia Echaide) son estructurales y, otras, decorativas. Valentín López López

“Uno de los desafíos de la obra fue hacer este espacio bien amplio, pero sin columnas que interrumpieran la vista al mar”. Para reforzar la losa, colocaron vigas que luego revistieron con madera.

Mueble de cocina (Familia Echaide) en madera de castaño con lustre negro. Mesa con sillas ‘Brunei’ (Sol Palou Deco). Lámparas colgantes (Mono Giraud). Valentín López López

“Buscamos que la cocina estuviera integrada al living, pero sin que quedara tan evidente”, explican. Lo lograron muy bien con el mueble a medida pintado de negro que ocupa toda la pared.

En el gran balcón, mesa con vista al mar. Valentín López López

La suite

La puerta (Casa Góngora) que conecta el cuarto con el baño y el vestidor (Familia Echaide) es de anchico. Cama con respaldo tapizado en pana y acolchado ‘Córdoba’ (Sol Palou Deco). Piso de porcelanato ‘Limestone’ (Ilva), muros estucados (Llana). Valentín López López

“Estoy fascinada con nuestro ‘departamento’. Repetiría todo el sector de dormitorio y baño en mi casa de Buenos Aires. Cada vez que entro, me vuelve a impactar”.

Espejo rectangular ‘Bari’ (Sol Palou Deco), bacha de apoyo y bañadera exenta ‘Kahlo’ (Cóncavo Estudio) de concreto. Griferías doradas (Peirano). Alfombra de yute ‘Mandala’ (Sol Palou Deco) Valentín López López