El secreto mejor guardado de Recoleta: cómo es el café ubicado en la terraza de la Biblioteca Nacional

El espacio gastronómico en el primer piso del emblemático edificio brutalista sorprende por su ubicación y calma en el medio de la ciudad

Camila Blousson Escuchar Nota

“Siempre soñé con tener mi propio café… pero que esté nada menos que en una obra de Clorindo Testa es tocar el cielo con las manos. Es muchísimo más de lo que alguna vez imaginé. Es un honor enorme formar parte de semejante monumento histórico”, nos contó la pastelera Paula Roldán, actual dueña de la cafetería que lleva su nombre ubicada en la terraza de la Biblioteca Nacional, ícono del brutalismo argentino.

Diseñada por Clorindo Testa junto a Francisco Bullrich y Alicia Cazzaniga, la Biblioteca Nacional se inauguró en 1993 y fue declarada Monumento Histórico Nacional en 2019. En su corazón, se encuentra el café de Paula Roldán. Camila Blousson

Pastelera de profesión y amante de la arquitectura y la jardinería, Roldán encontró en el primer piso de la Biblioteca el escenario perfecto para fusionar sus diferentes pasiones. Desde su llegada en 2023, lo transformó en un verdadero refugio para lectores, estudiantes, vecinos y viajeros curiosos.

Paula Roldán es la mente creativa detrás de cada torta, cada plato y cada café que sale de su cocina. Santiago Ciuffo

Entre planos de hormigón, libros y vistas a la ciudad, la cafetería se convierte en una pausa suspendida en el aire. Un espacio que emerge entre volúmenes monumentales y dibuja un plano horizontal que contrasta con la fuerza del conjunto.

La cafetería es un lugar para detenerse, mirar alrededor y dejarse sorprender por la mezcla de hormigón, cielo y ciudad. Macetas (Amalfi). Santiago Ciuffo

“Es el lugar perfecto para perderse entre lecturas, cafés y conversaciones con increíbles vistas a la isla de Recoleta”, comentan algunos de sus visitantes en las redes sociales.

Mobiliario diseñado por Tromba Estudio. El paisajismo fue hecho por Paula Roldán, dueña del café. Santiago Ciuffo

“Mi cafetería nació en un momento en el que decidí patear el tablero. A los 49 años, no le encontraba sentido a mi vida y no era feliz. Cocinar en un comedor escolar —una experiencia profundamente gratificante— me abrió las puertas para presentar mi propuesta gastronómica a la Biblioteca”, recuerda Roldán sobre sus inicios.

“Siempre pienso en cómo hacer que este espacio sea cada vez más lindo y sumar novedades. Pasé tantos años frente a la Biblioteca y hoy tener mi propio café aquí es simplemente increíble”, cuenta Paula. Santiago Ciuffo

Cuando pisó por primera vez aquella terraza, Paula sabía que había mucho trabajo por delante, pero también vio su enorme potencial. “Este lugar es único; lo que faltaba, se podía resolver. Y así lo hice, a pulmón y desde cero. Arreglamos el balcón, cambiamos el mobiliario, sumamos plantas y levantamos los pisos. Disfruto cada avance y cada detalle que voy incorporando al espacio”, confiesa.

La pastelería es la especialidad de la casa y es confeccionada toda por Paula. Santiago Ciuffo

El primer amor de Paula fue la pastelería. Tenía nueve años cuando, camino al club en San Miguel con su madre, se detuvo por primera vez frente a un local de repostería que la fascinaba. “En ese momento era una rareza; había muy pocos negocios así. Recuerdo mirar su vidriera y soñar con alguna vez tomar clases de cocina allí”.

Muffins de chocolate y alfajores de dulce de leche caseros. Santiago Ciuffo

En su cafetería, destaca una fuerte apuesta por el buen café y la pastelería, toda confeccionada por ella misma, a excepción de los alfajores, que los hace su pastelero favorito.

El antiguo mueble de madera, que funciona a modo de mostrador, se lo trajo Paula de su casa. "Cuando tuviese mi propio café, siempre dije que iba a tener un lindo mostrador". Santiago Ciuffo

Además, en el menú hay muchas opciones saladas y platos calientes para el almuerzo. “Todo es casero y soy muy exigente con la calidad. Como me gusta comer bien, uso la mejor materia prima y me aseguro de que cada plato sea tan rico como a mí me gusta”.

Paula terminando la decoración de la Torta Tres Leches, una de las más pedidas. Santiago Ciuffo

“Todos los que visitaron el café me dijeron que nunca había estado tan lindo y que la transformación es increíble. La repercusión fue muy positiva”.” — Paula Roldán, pastelera y dueña de la cafetería

"La barra fue lo primero que hice. Los cerámicos verde agua fueron amor a primera vista". Cerámicos (SBG). Santiago Ciuffo

El pequeño salón interior cuenta con buena iluminación y grandes ventanales, que conectan con vistas panorámicas de la ciudad. El verdadero encanto está en su terraza, que pareciera estar flotando sobre la ciudad.

Mobiliario (Tromba Estudio). Santiago Ciuffo

Además de disfrutar de un buen café, el espacio invita a recorrer la biblioteca. Exposiciones, salas de lectura y la imponente arquitectura del edificio convierten cada visita en un verdadero paseo cultural.

El café ofrece también opciones saladas como el tostón de palta, tomate y huevo. Vajilla (Amada Cerámica). Santiago Ciuffo

Tomar un café aquí no es solo hacer una pausa: es vivir una experiencia que une historia, diseño y contemplación urbana.

Antes de ingresar a la cafetería, una obra de Carlos Páez Vilaró. Santiago Ciuffo